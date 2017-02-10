План «Б». Какими будут фавориты Олимпиады-2018 без игроков НХЛ?

>>> С Овечкиным или Мозякиным? Какой будет сборная России на ОИ-2018
Канада
Главный тренер: Кен Хичкок \ Майк Кинэн
Вратари: Бен Скривенс («Динамо» Минск, КХЛ), Дэнни Тейлор («Сибирь», КХЛ), Зак Фукаль («Брэмптон», ECHL);
Защитники: Чарльз Дженовей («Йокерит», КХЛ), Мэт Робинсон («Динамо» Москва, КХЛ), Кайл Вуд («Тусон», АХЛ), Брэд Хант («Чикаго», АХЛ), Марк-Андре Граньяни («Динамо Минск, КХЛ), Тайлер Уотерспун («Стоктон», АХЛ), Джордан Суббан («Утика», АХЛ), Хайдн Флёри («Шарлотт», АХЛ);
Нападающие: Макс Тальбо, Брэндон Козун (оба – «Локомотив»), Скотт Лоутон, Джордан Вил (оба — «Лихай Вэлли», АХЛ), Шон Коллинз («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Тэйлор Бэк («Бэйкерсфилд», АХЛ), Брэндан Липсик, Керби Райкел (оба — «Торонто», АХЛ), Дэвид Макинтайр («Цуг», NLA), Ник Спэлинг («Женева-Серветт», NLA), Энтони Манта («Гранд Рэпидс», АХЛ), Кори Конахер («Сиракьюз», АХЛ), Мэтт Эллисон («Динамо» Минск, КХЛ), Пол Щехура («Трактор», КХЛ).
Поездка на Олимпиаду станет для многих канадцев, выступающих в Европе, некой наградой за постоянные вызовы на Кубок Германии и Кубок Шпенглера. Одними «европейцами» родоначальники хоккея не будут ограничиваться, последний Кубок Шпенглера показал, что они при желании могут получить и игроков из лиг Северной Америки. Одну молодёжь «кленовые листья» не привезут, нужны будут опытные ребята, которых легко можно найти в КХЛ. Лидером команды на льду и в раздевалке может стать Макс Тальбо, который следующий сезон проведёт в ярославском «Локомотиве».
Самой интересной будет кандидатура главного тренера. После последних увольнений в Северной Америке сейчас свободны Клод Жюльен и Кен Хичкок, которые уже выигрывали Олимпиаду, но в качестве помощников. Если они не найдут работу за год, то будут в числе главных претендентов на этот пост. Не стоит сбрасывать и Майка Кинэна, тренировавшего канадцев ещё на Кубке Канады почти 30 лет назад.
>>> Принесите счёт, мистер Беттмэн! Кто заплатит за Олимпиаду?
США
Главный тренер: Боб Моцко
Вратари: Гаррет Спаркс («Торонто», АХЛ), Алекс Стэлок («Айова, АХЛ), Энтони Столарц («Лихай Вэлли», АХЛ);
Защитники: Бобби Сангвинетти («Клотен», NLA), Майк Ландин («Биль», NLA), Адам Фокс (университет Гарварда, NCAA), Уилл Батчер (университет Денвера, NCAA), Ти-Джей Бреннан («Лихай Вэлли», АХЛ), Робби Руссо («Гранд Рэпидс», АХЛ), Дэвид Варсофски («Уилкс-Барре», АХЛ), Джонатон Блум («Адмирал», КХЛ);
Нападающие: Андерс Бьорк (университет Нотр-Дама, NCAA), Брок Бозер (университет Северной Дакоты, NCAA), Люк Канин (университет Висконсина, NCAA), Марк Аркобелло («Берн», NLA), Дрю Шор («Клотен», NLA), Брок Литтл («Линчёпинг», Швеция), Дэн Секстон («Нефтехимик», КХЛ), Брайан О’Нилл («Йокерит», КХЛ), Трой Терри (университет Денвера, NCAA), Клэйтон Келлер (университет Бостона, NCAA), Майкл Веччионе (Юнион колледж, NCAA), Кенни Агостино («Чикаго», АХЛ), Майкл Маккэррон («Сент-Джонс», АХЛ), Тэйдж Томпсон (университет Коннектикута, NCAA).
Если Жюльен и Хичкок не найдут работу за год, то будут в числе главных кандидатов на пост главного тренера канадцев, как и Кинэн.
Выбрать главного тренера для сборной США достаточно сложно. Боб Моцко, выиграв последний молодёжный чемпионат мира, доказал, что может сделать команду за короткий срок. Если так случится, что придётся выбирать тренера для похода за золотом Олимпиады, то Моцко будет идеальной кандидатурой. На 100% состав «звёздно-полосатых» не будет состоять из студентов, из NCAA будут вызваны только будущие звёзды мирового хоккея.
Что касается европейцев, то наверняка там будет Шор и Аркобелло из швейцарской лиги, а КХЛ могут представить Дэн Секстон, приезжавший несколько лет назад на чемпионат мира из «Нефтехимика», защитник Джонатон Блум из «Адмирала» и форвард Брайан О’Нилл из «Йокерита». Победители последнего МЧМ, как Канин и Терри, обязательно получат шанс повторить свой успех на более высоком уровне.
Чехия
Главный тренер: Йозеф Яндач
Вратари: Павел Францоуз («Трактор», КХЛ), Доминик Фурх («Авангард, КХЛ), Витек Ванечек («Херши», АХЛ);
Защитники: Войтех Можик («Олбани», АХЛ), Якуб Ержабек («Витязь», КХЛ), Якуб Накладал («Локомотив», КХЛ), Адам Полашек («Сибирь», КХЛ), Ян Коларж («Амур», КХЛ), Томаш Кундратек («Слован», КХЛ), Ян Рутта («Пираты», Чехия), Радим Шимек («Белые Тигры», Чехия);
Нападающие: Томаш Носек, Мартин Фрк (оба — «Гранд Рэпидс», АХЛ), Якуб Врана («Херши», АХЛ), Роман Червенка, Михал Бирнер (оба — «Фрибург», NLA), Ян Коварж («Металлург» Мг, КХЛ), Лукаш Радил («Спартак», КХЛ), Иржи Секач («Ак Барс», КХЛ), Владимир Соботка («Авангард», КХЛ), Петр Коукал («Автомобилист», КХЛ), Иржи Новотны («Трактор», КХЛ), Петр Врана («Спарта», Чехия), Доминик Кубалик («Пльзень», Чехия), Михал Вондрка («Пираты», Чехия).
Ровно за год до Олимпиады сборная Финляндии является одним из главных претендентов на медали.
У чехов не будет возможности пригласить игроков из Северной Америки. Удачей станет, если кто-то вернётся из НХЛ в Европу ближайшим летом, а Владимир Соботка вдруг останется ещё на один год в КХЛ. Подкрепление из АХЛ стоит ожидать в лице голкипера Ванечека, защитника Можика и форвардов Носека с Фрком. Команда будет достаточно возрастная и хорошо известная по фамилиям российским болельщикам.
После сборной России в отсутствие энхаэловцев именно за сборную Чехии будет играть самое большое число игроков из КХЛ. Сейчас в списке их 13 человек, но не стоит удивляться, если в ближайшее время это число только возрастёт. Лидерами команды на Олимпиаде могут стать Соботка, Коварж, Червенка и Новотны.
>>> 10 лучших игроков сезона из Европы, которые могут приехать в КХЛ
Швеция
Главный тренер: Рикард Грёнборг
Вратари: Антон Форсберг («Кливленд», АХЛ), Линус Улльмарк («Рочестер», АХЛ), Андерс Линдбэк («Рёгле», Швеция);
Защитники: Хенрик Тёммернес («Фрёлунда», Швеция), Себастиан Ахо («Шеллефтео», Швеция), Магнус Нюгрен («Ферьестад», Швеция), Оскар Фантенберг (ХК «Сочи», КХЛ), Кристиан Дьос («Херши», АХЛ), Эрик Густафссон («Авангард», КХЛ), Давид Рундблад («Цюрих», NLA), Тим Хид («Сан-Хосе», АХЛ).
Нападающие: Эрик Торелл (ТПС, Финляндия), Юэль Лундквист, Юхан Сундстрём (оба — «Фрёлунда», Швеция), Джоэль Эрикссон Эк («Ферьестад», Швеция), Линус Умарк («Салават Юлаев», КХЛ), Марио Кемпе («Витязь», КХЛ), Андре Петерссон (ХК «Сочи», КХЛ), Оскар Сундквист («Уилкс-Барре», АХЛ), Антон Ландер («Бэйкерсфилд», АХЛ), Понтус Оберг («Милуоки», АХЛ), Маркус Сёренсен («Сан-Хосе», АХЛ), Лукас Валлмарк («Шарлотт», АХЛ), Патрик Закриссон («Лугано», NLA), Роберт Нильссон («Цюрих», NLA).
При огромном желании сборная Швеции может собрать боевую команду полностью из игроков, выступающих в АХЛ. 65 шведов в этом сезоне сыграли хотя бы один матч во второй по силе лиги Северной Америки. Капитаном этой сборной станет Юэль Лундквист, брат-близнец голкипера «Рейнджерс» Хенрика, он будет и самым возрастным игроком в команде. Игроков из КХЛ будет не так много: Умарк, Кемпе, Петерссон, Фантенберг, Густафссон.
Кронвалль из «Локомотива» не сыграет на Олимпиаде — в Швеции поговаривают, что у него конфликт с главным тренером Грёнборгом. Ставка будет сделана на игроков из АХЛ, которых усилят представители шведской и швейцарской лиги. Без игроков НХЛ фаворитом олимпийского турнира будут сборные Швеции и России.
Финляндия
Главный тренер: Лаури Марьямяки
Вратари: Микко Коскинен (СКА), Юусе Сарос («Милуоки», АХЛ), Юха Метсола («Амур»);
Защитники: Кристиан Някювя («Линчёпинг», Швеция), Сами Лепистё («Салават Юлаев», КХЛ), Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, КХЛ), Юлиус Хонка («Техас», АХЛ), Вилле Покка («Рокфорд», АХЛ), Илари Меларт («Лулео», Швеция), Атте Охтамаа («Ак Барс», КХЛ), Мика Койвисто («Юкурит», Финляндия);
Нападающие: Пертту Линдгрен («Давос», NLA), Илари Филппула («Мальмё», Швеция), Хенрик Хаапала («Таппара», Финляндия), Каспери Капанен («Торонто», АХЛ), Калле Коссила («Сан-Диего», АХЛ), Петри Контиола («Локомотив», КХЛ), Теему Хартикайнен («Салават Юлаев», КХЛ), Миро Аалтонен («Витязь», КХЛ), Оскар Осала («Металлург» Мг, КХЛ), Ярно Коскиранта (СКА, КХЛ), Пекка Йормакка, Йессе Йоэнсуу, Томми Хухтала (все – «Йокерит», КХЛ), Олли Палола («Вякшё», Швеция).
Без игроков НХЛ фаворитом олимпийского турнира будут сборные Швеции и России.
Дела у Марьямяки в сборной Финляндии идут не лучшим образом, ещё неизвестно, доработает ли он до Пхёнчхана. На Олимпиаду-2018 финны смогут собрать приличную сборную, где будет кому и забивать, и обороняться. Надёжной выглядит вратарская линия, вряд ли статус Сароса в «Нэшвилле» изменится за ближайшие 12 месяцев, поэтому он наверняка будет основным вратарём этой команды.
В защите стоит выделить надёжных Хиетанена, Охтамаа, Хонку и Покку, а в атаке будут зажигать Капанен, Хаапала, Аалтонен, Хартикайнен и другие. Ровно за год до Олимпиады, при нынешних вводных, сборная Финляндии является одним из явных претендентов на медали. Финские хоккеисты приложат все усилия, чтобы повторить бронзовый успех Олимпиады в Сочи.
>>> Тест. Что вы помните о хоккейном турнире на Олимпиаде в Сочи?