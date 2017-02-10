Суглобов: в НХЛ не остался из-за травмы, потом пригласили в СКА

«В «Локомотиве» Вуйтека не заиграл из-за конкуренции»

«Сейчас работаю в своей школе для детей»

После тестов в «Нью-Джерси» мне сказали, что если никто не заберёт меня в первом раунде, во втором они меня задрафтуют. Так и вышло.

Александр Суглобов Фото: Беззубов Алексей, photo.khl.ru

«В Северной Америке история с болельщиками в раздевалке невозможна»

Я несколько раз участвовал в дерби ЦСКА – «Спартак». Сложно сказать, кто из болельщиков этих клубов наиболее предан, но поклонники обоих клубов готовы на всё ради команды.

«Ламорелло – профессионал высочайшего уровня»

Считаю, что Фастовский грамотный менеджер, наверное, один из лучших в стране.

Известный в недалёком прошлом форвард столичных ЦСКА и «Спартака»рассказал о своих попытках закрепиться в НХЛ и о том, что ему помешало это сделать, выделил лучших генеральных менеджеров, с которыми ему приходилось иметь дело, а также поведал о работе в собственной хоккейной школе.— Да нет, не устал. Так складывалось. На сегодняшний день я уже три года как закончил, сейчас идёт другой этап в жизни.— Наверное, он верил в меня. Он много доверял мне, да и результат мы показывали хороший. В «Локомотиве» была очень большая конкуренция между молодыми, поэтому не всегда в состав проходил, а Плющев, когда вызывал в сборную, давал игровое время. И я его оправдывал.— Да нет, никакого конфликта не было. Просто у нас была чемпионская команда с сильным составом. На одно место приходилось по три-четыре нападающих. Других причин я даже не вижу.— В том году на драфт поехали человек 20 русских ребят. В первом раунде многих выбрали. Вообще, очень интересные впечатления были от того, как это всё происходит, было интересно на это посмотреть. Перед драфтом разговаривали с несколькими клубами. Это был интересный опыт. После тестов в «Нью-Джерси» мне сказали, что если никто не заберёт меня в первом раунде, во втором они меня задрафтуют. Так и вышло.— Общаемся, конечно, уже не со всеми, жизнь развела. С Андреем Заболотневым в одной команде играем. Крюков Артём, Радулов Игорь… Не скажу, что мы постоянно общаемся, но созваниваемся, видимся.— Травму получил серьёзную. У меня оставался год контракта с «Торонто», я получил серьёзное повреждение. И они решили соглашение не продлевать, а в тот момент мне пришло предложение из Питера. Особо вариантов за океаном не было, поэтому перешёл в СКА.— Много было причин. Но в последний год, когда я там играл, всё так получилось из-за травмы спины. Получил повреждение в октябре, восстанавливался после него два месяца. Доигрывал сезон в фарм-клубе, так как меня отправили туда через драфт отказов. Год был не самым удачным, и после него предложения от «Торонто» не поступило.— Да нет, в Северной Америке мне всё нравилось. Но я не жалел, что вернулся в Россию — у меня был хороший этап в карьере, когда я играл в ЦСКА, «Спартаке». Поначалу я привыкал к американской жизни, но серьёзных сложностей не было.— Сложно сказать. В «Спартаке» я с 13 лет воспитывался. Вообще, у меня не совсем стандартная история. Я не был таким игроком, который рос всё время в одном клубе, где сначала играл за молодёжную команду, затем в дубле, а потом в основной команде. У меня такого не было. До 17 лет играл за «Спартак», потом уехал в Ярославль, где у меня был этап в карьере, когда мы дважды стали чемпионами России, и откуда я попал в молодёжную, а затем и в основную сборную страны. Уже затем я уехал в Америку, а потом вернулся и поиграл за ЦСКА и «Спартак». Все эти клубы по-своему родные для меня.— Я не видел в этом необходимости — получил травму колена после своего последнего сезона в «Спартаке». Это было летом, во время предсезонной подготовки, которую я проходил индивидуально с тренером по физподготовке. Пришлось делать операцию на колене, которая получилась не очень удачной. Почти год заняла реабилитация.— Сейчас я занимаюсь развитием своей школы для детей и взрослых, помимо этого я ещё тренируюсь и играю за любительскую команду, на остальное время не остаётся.— Думаю, что ситуация, когда болельщики команды дают указания игрокам насчёт того, что им делать, в Северной Америке невозможна. Тем более что всё это записывалось на камеру и потом было выложено в Интернет.— Я несколько раз участвовал в дерби ЦСКА – «Спартак». Сложно сказать, кто из болельщиков этих клубов наиболее предан, но поклонники обоих клубов готовы на всё ради команды.— Да, было дело, на эмоциях сразу после игры сказал. Никто не любит проигрывать, и думаю, что ребята из нынешнего «Спартака» тоже. Там грамотные менеджеры, которые занимаются командой. Нельзя заподозрить их в некомпетентности, они все с большим опытом, давно в хоккее. Какие-то факторы, наверное, есть, которые мешают другой результат показывать. Хочется пожелать «Спартаку» выбраться из этой ситуации!— Опять же, ситуации всегда разные. АХЛ – это полигон перед НХЛ, туда отправляют молодых игроков, чтобы они привыкли. В основном там играют люди с первыми профессиональными контрактами, есть, конечно, и ветераны, но их мало. Это школа жизни, там ты получаешь урок, как готовиться к играм, что есть, что пить, как тренироваться. Это подготовка к переходу на следующий уровень. Хоккей там на высоких скоростях, много силовой борьбы.— Это профессионал высочайшего уровня. На тот момент он работал там больше 15 лет. За это время они выиграли три Кубка Стэнли, и он создал такую структуру, которая работал как часы, начиная от низших лиг, заканчивая командой НХЛ. Все мелочи были продуманы в первую очередь благодаря ему.— Недавно играли с ним за одну команду в благотворительном матче во Владивостоке. Пообщались немного после игры.— Александр Могильный — это легенда нашего хоккея, за игрой которого я наблюдал по телевизору, когда ещё был мальчишкой, конечно, я прислушивался к его словам, смотрел за его действиями. Это огромное счастье для молодого игрока, когда в команде есть люди такого уровня!— У нас с Кириллом Валерьевичем хорошие отношения, считаю, что он грамотный менеджер, наверное, один из лучших в стране. Фактически при самом среднем бюджете в «Сибири» он сумел построить такую крепкую команду, которая постоянно попадает в плей-офф. Всем грандам тяжело с ними играть. Наверное, его бы я и выделил, так же Юрия Яковлева из «Локомотива», который сумел построить в Ярославле отлично отлаженную систему и с каждым годом она только разрастается и разрастается. Город живёт хоккеем, не в последнюю очередь это его заслуга.— Своя школа, чувствую к этому интерес. Так же планирую продолжать играть на любительском уровне. Мы играем раз в неделю на «Янтаре», будет желание – приходите!— Когда я тренирую детей, говорю им, чтобы они получали удовольствие от того, чем они занимаются. Если нет сумасшедшей тяги к хоккею, можно найти другую сферу деятельности к чему будет лежать душа. Главное, чтобы было интересно. Если нет удовольствия от дела, которым ты занимаешься, ничего хорошего не выйдет. Всем хочется пожелать драйва, ведь хоккей в первую очередь — игра!