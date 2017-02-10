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175 лет назад 2016
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Александр Суглобов
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Суглобов: в НХЛ не остался из-за травмы, потом пригласили в СКА

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Александр Суглобов – о карьере в НХЛ, своей школе и доверии Плющева.
10 февраля 2017, пятница. 16:00. Хоккей
Известный в недалёком прошлом форвард столичных ЦСКА и «Спартака» Александр Суглобов рассказал о своих попытках закрепиться в НХЛ и о том, что ему помешало это сделать, выделил лучших генеральных менеджеров, с которыми ему приходилось иметь дело, а также поведал о работе в собственной хоккейной школе.

«В «Локомотиве» Вуйтека не заиграл из-за конкуренции»


— Так случилось, что за карьеру вы поменяли много клубов. Не устали от такой смены?
— Да нет, не устал. Так складывалось. На сегодняшний день я уже три года как закончил, сейчас идёт другой этап в жизни.

— Вас регулярно вызывал в сборную тогдашний главный тренер сборной России Владимир Плющев, хотя у Вуйтека в «Локомотиве» вы толком не играли.
— Наверное, он верил в меня. Он много доверял мне, да и результат мы показывали хороший. В «Локомотиве» была очень большая конкуренция между молодыми, поэтому не всегда в состав проходил, а Плющев, когда вызывал в сборную, давал игровое время. И я его оправдывал.

— Был ли у вас конфликт с Вуйтеком или он не давал вам места в составе по игровым причинам?
— Да нет, никакого конфликта не было. Просто у нас была чемпионская команда с сильным составом. На одно место приходилось по три-четыре нападающих. Других причин я даже не вижу.

— В 2000 году вас задрафтовали «Нью-Джерси Дэвилз». Как это было, что вы при этом чувствовали?
— В том году на драфт поехали человек 20 русских ребят. В первом раунде многих выбрали. Вообще, очень интересные впечатления были от того, как это всё происходит, было интересно на это посмотреть. Перед драфтом разговаривали с несколькими клубами. Это был интересный опыт. После тестов в «Нью-Джерси» мне сказали, что если никто не заберёт меня в первом раунде, во втором они меня задрафтуют. Так и вышло.

— С кем-то из тех ребят, которые тогда с вами ездили в Северную Америку, поддерживаете контакт?
— Общаемся, конечно, уже не со всеми, жизнь развела. С Андреем Заболотневым в одной команде играем. Крюков Артём, Радулов Игорь… Не скажу, что мы постоянно общаемся, но созваниваемся, видимся.

— Как думаете, почему вам не удалось закрепиться в НХЛ?
— Травму получил серьёзную. У меня оставался год контракта с «Торонто», я получил серьёзное повреждение. И они решили соглашение не продлевать, а в тот момент мне пришло предложение из Питера. Особо вариантов за океаном не было, поэтому перешёл в СКА.

— То есть основная причина — травмы?
— Много было причин. Но в последний год, когда я там играл, всё так получилось из-за травмы спины. Получил повреждение в октябре, восстанавливался после него два месяца. Доигрывал сезон в фарм-клубе, так как меня отправили туда через драфт отказов. Год был не самым удачным, и после него предложения от «Торонто» не поступило.

«Сейчас работаю в своей школе для детей»


— В одном из интервью вы говорили, что в России вам «интереснее и роднее». В Северной Америке в чём-то не смогли свыкнуться с местным укладом жизни?
— Да нет, в Северной Америке мне всё нравилось. Но я не жалел, что вернулся в Россию — у меня был хороший этап в карьере, когда я играл в ЦСКА, «Спартаке». Поначалу я привыкал к американской жизни, но серьёзных сложностей не было.

— Вы сказали, что играли за ЦСКА и «Спартак». Какая из этих двух московских команд вам роднее?
— Сложно сказать. В «Спартаке» я с 13 лет воспитывался. Вообще, у меня не совсем стандартная история. Я не был таким игроком, который рос всё время в одном клубе, где сначала играл за молодёжную команду, затем в дубле, а потом в основной команде. У меня такого не было. До 17 лет играл за «Спартак», потом уехал в Ярославль, где у меня был этап в карьере, когда мы дважды стали чемпионами России, и откуда я попал в молодёжную, а затем и в основную сборную страны. Уже затем я уехал в Америку, а потом вернулся и поиграл за ЦСКА и «Спартак». Все эти клубы по-своему родные для меня.
После тестов в «Нью-Джерси» мне сказали, что если никто не заберёт меня в первом раунде, во втором они меня задрафтуют. Так и вышло.

— После 2013 года вы немного пропали из виду. Чем в течение этого времени занимались? Не думали объявить о завершении карьеры?
— Я не видел в этом необходимости — получил травму колена после своего последнего сезона в «Спартаке». Это было летом, во время предсезонной подготовки, которую я проходил индивидуально с тренером по физподготовке. Пришлось делать операцию на колене, которая получилась не очень удачной. Почти год заняла реабилитация.

— Многие хоккеисты заводят свой бизнес. У вас есть какой-то внехоккейный доход?
— Сейчас я занимаюсь развитием своей школы для детей и взрослых, помимо этого я ещё тренируюсь и играю за любительскую команду, на остальное время не остаётся.
Александр Суглобов

Александр Суглобов

Фото: Беззубов Алексей, photo.khl.ru

«В Северной Америке история с болельщиками в раздевалке невозможна»


— В Северной Америке возможна история, которая недавно произошла в раздевалке «Спартака»?
— Думаю, что ситуация, когда болельщики команды дают указания игрокам насчёт того, что им делать, в Северной Америке невозможна. Тем более что всё это записывалось на камеру и потом было выложено в Интернет.

— Вы поиграли за большое количество клубов. Где, по вашему мнению, самые преданные и горячие болельщики?
— Я несколько раз участвовал в дерби ЦСКА – «Спартак». Сложно сказать, кто из болельщиков этих клубов наиболее предан, но поклонники обоих клубов готовы на всё ради команды.
Я несколько раз участвовал в дерби ЦСКА – «Спартак». Сложно сказать, кто из болельщиков этих клубов наиболее предан, но поклонники обоих клубов готовы на всё ради команды.

— Вы – спартаковский воспитанник, провели за «Спартак» два сезона. Как вы оцените ту ситуацию с болельщиками и командой, которая сложилась в последнее время? В 2012 году, когда вы выступали за красно-белых, иногда тоже говорили резкие вещи: после поражения в Омске со счётом 0:3 сказали, что такая игра «Спартака» – это просто позор.
— Да, было дело, на эмоциях сразу после игры сказал. Никто не любит проигрывать, и думаю, что ребята из нынешнего «Спартака» тоже. Там грамотные менеджеры, которые занимаются командой. Нельзя заподозрить их в некомпетентности, они все с большим опытом, давно в хоккее. Какие-то факторы, наверное, есть, которые мешают другой результат показывать. Хочется пожелать «Спартаку» выбраться из этой ситуации!

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«Ламорелло – профессионал высочайшего уровня»


— Вы много поиграли в АХЛ. Об этой лиге российские болельщики до сих пор имеют очень смутное представление: кто-то говорит, что там уровень сопоставим с КХЛ, а кто-то утверждает, что там играют в примитивный североамериканский хоккей. Стоит ли ехать туда хоккеистам из России?
— Опять же, ситуации всегда разные. АХЛ – это полигон перед НХЛ, туда отправляют молодых игроков, чтобы они привыкли. В основном там играют люди с первыми профессиональными контрактами, есть, конечно, и ветераны, но их мало. Это школа жизни, там ты получаешь урок, как готовиться к играм, что есть, что пить, как тренироваться. Это подготовка к переходу на следующий уровень. Хоккей там на высоких скоростях, много силовой борьбы.

— Какое впечатление на вас произвёл знаменитый генменеджер «Нью-Джерси» Лу Ламорелло?
— Это профессионал высочайшего уровня. На тот момент он работал там больше 15 лет. За это время они выиграли три Кубка Стэнли, и он создал такую структуру, которая работал как часы, начиная от низших лиг, заканчивая командой НХЛ. Все мелочи были продуманы в первую очередь благодаря ему.


— Общаетесь ли с Александром Могильным, бывшим партнёром по «Дэвилз»?
— Недавно играли с ним за одну команду в благотворительном матче во Владивостоке. Пообщались немного после игры.

— Можете ли сказать, что в «Нью-Джерси» он был для вас дядькой, который мог вас чему-то научить, передать вам опыт?
— Александр Могильный — это легенда нашего хоккея, за игрой которого я наблюдал по телевизору, когда ещё был мальчишкой, конечно, я прислушивался к его словам, смотрел за его действиями. Это огромное счастье для молодого игрока, когда в команде есть люди такого уровня!
Считаю, что Фастовский грамотный менеджер, наверное, один из лучших в стране.

— Когда вы были в «Сибири», генеральным менеджером клуба являлся Кирилл Фастовский.
— У нас с Кириллом Валерьевичем хорошие отношения, считаю, что он грамотный менеджер, наверное, один из лучших в стране. Фактически при самом среднем бюджете в «Сибири» он сумел построить такую крепкую команду, которая постоянно попадает в плей-офф. Всем грандам тяжело с ними играть. Наверное, его бы я и выделил, так же Юрия Яковлева из «Локомотива», который сумел построить в Ярославле отлично отлаженную систему и с каждым годом она только разрастается и разрастается. Город живёт хоккеем, не в последнюю очередь это его заслуга.

— На данный момент, какие планы на ближайшее будущее?
— Своя школа, чувствую к этому интерес. Так же планирую продолжать играть на любительском уровне. Мы играем раз в неделю на «Янтаре», будет желание – приходите!

— Ваши пожелания юным спортсменам, которые ещё только в начале своего пути?
— Когда я тренирую детей, говорю им, чтобы они получали удовольствие от того, чем они занимаются. Если нет сумасшедшей тяги к хоккею, можно найти другую сферу деятельности к чему будет лежать душа. Главное, чтобы было интересно. Если нет удовольствия от дела, которым ты занимаешься, ничего хорошего не выйдет. Всем хочется пожелать драйва, ведь хоккей в первую очередь — игра!

Беседовали Ксения Ливанова и Владислав Уткин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Нью-Джерси Дэвилз ХК Локомотив ХК Спартак ХК ЦСКА
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