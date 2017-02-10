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175 лет назад 2016
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Худшие результаты регулярных чемпионатов КХЛ
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

Полный провал. «Кузня», «Витязь» и другие неудачники «регулярок»

Последний год «Химика», бойцовский клуб «Витязя» и вечные проблемы «Кузни». Вспоминаем худшие выступления клубов КХЛ в «регулярке».
10 февраля 2017, пятница. 18:30. Хоккей
Новокузнецкий «Металлург» за три матча до конца регулярного чемпионата остановился на отметке в 35 набранных очков. Клуб близок к повторению антирекорда Лиги по количеству набранных очков за «регулярку», и для избежания этой участи «Кузне» необходимо обзавестись хотя бы одним очком в заключительном выездном турне в этом сезоне. Вспоминаем, у кого в своё время дела также шли из рук вон плохо.

Сезон: 2008/09
Клуб: «Химик»
Игр: 56
Очков в «регулярке»: 39

Первый сезон КХЛ стал для команды из Воскресенска первым и последним. Всего 39 очков в регулярном чемпионате и как следствие последнее место в турнирной таблице. Смена тренера никак не исправила плачевное положение команды в начале сезона, и в итоге «Химик» одержал победу лишь в 11 из 56 встреч. Примечательно, что клуб из Воскресенска обыгрывал такие крепкие в том сезоне команды, как СКА, «Магнитку», «Торпедо», «Локомотив», «Авангард», «Трактор» и «Салават Юлаев». «Химик» по праву считался едва ли не грозой авторитетов, однако в играх с более приземлёнными командами неизменно терял очки, выдав серию из 13 поражений подряд. К тому же клуб стал самым малорезультативным в той «регулярке»: в его активе всего 108 заброшенных шайб, а отметку в 20 очков в клубе преодолели лишь пять игроков.

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«Химик» по праву считался едва ли не грозой авторитетов, однако в играх с более приземлёнными командами неизменно терял очки, выдав серию из 13 поражений подряд.

Сезон: 2010/11
Клуб: «Металлург» Новокузнецк
Игр: 54
Очков в «регулярке»: 41

«Кузня» не блистала результатами и до того сезона, однако 41 очко в «регулярке» стало на тот момент антирекордом для клуба. Из команд, вышедших в том сезоне в плей-офф, клуб смог одолеть лишь «Атлант», «Барыс» и «Салават Юлаев», в то время как остальные 9 побед пришлись на таких же аутсайдеров. «Металлург» в тот год забросил в «регулярке» меньше всех — всего 105 шайб и пропустил в ответ больше остальных — 186. Больше 20 очков у «Кузни» тогда набрали лишь два человека, и клубу не помогли даже три разных тренера, работавших с игроками на протяжении того сезона.

Сезон: 2011/12
Клуб: «Витязь»
Игр: 54
Очков в «регулярке»: 44
Квартет тафгаев клуба из Мирасти, Яблонски, Бреннана и Тарнаски заработал в сумме 784 (!) минуты штрафа.

Апогеем стиля игры «Витязя» стал сезон-2011/12, когда под руководством Андрея Назарова клуб занял последнее место в таблице КХЛ с 44 очками. В ворота клуба в том сезоне шайба залетела 193 раза, причём в паре матчей сезона «Витязь» пропускал и по семь, и по восемь, и по девять. Со стороны игроков «Витязя» же прилетало отнюдь не в чужие ворота, а в головы оппонентов: квартет тафгаев клуба из Мирасти, Яблонски, Бреннана и Тарнаски заработал в сумме 784 (!) минуты штрафа. Сейчас кажется удивительным, как в таком хаусе смогли нормально играть Анисин и Панарин, которые стали единственными игроками, перешагнувшими рубеж в 20 очков в сезоне.


Сезон: 2012/13
Клуб: «Автомобилист»
Игр: 52
Очков в «регулярке»: 35

Тот сезон у клуба из Екатеринбурга явно не задался. После уверенной победы в первом матче над грозной «Магниткой» «Автомобилист» по ходу сезона и близко не смог подойти к таким результатам. Серия из 14 поражений превратила клуб из аутсайдера в беспросветного обитателя подвала турнирной таблицы. Ни Андрей Шаянов, ни Игорь Уланов повлиять на ситуацию не смогли, а потому клуб закончил с худшими показателями в лиге по количеству как забитых, так и пропущенных шайб. Оттого более впечатляющим выглядит выход клуба в плей-офф в следующем сезоне.

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Несмотря на то что на эмблеме клуба появился грозный тигр, на деле игроки «Амура» весь сезон представляли собой добрых котят.

Сезон: 2014/15
Клуб: «Амур»
Игр: 60
Очков в «регулярке»: 45

У дальневосточного клуба не сложился как сезон-2014/15, так и предыдущий, где клуб также набрал 45 очков, однако сделал это всего за 54 игры, поэтому антирекордом «Амура» можно считать именно сезон двухгодичной давности. Несмотря на то что на эмблеме клуба появился грозный тигр, на деле игроки «Амура» весь сезон представляли собой добрых котят. 14 побед в сезоне позволили клуб набрать лишь 45 очков и пробить потолок в 200 пропущенных шайб. Причём если скромные «Лада» и «Адмирал» забрасывали хабаровчанам 3-4 шайбы, то клубы посильнее, как «Магнитка», СКА, «Ак Барс» и «Салават». развлекались с «Амуром», закидывая их целыми охапками из 7-9 шайб.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК Амур ХК Витязь ХК Металлург Нк ХК Химик КХЛ
Новости. Хоккей
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