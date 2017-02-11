Горячий Хлебушек! Панарин преодолел отметку в 50 очков за сезон

Кейн, Анисимов и Панарин снова «нахимичили»

Дубник обыграл Василевского и обошёл Бобровского

Умер Майк Илич

«Чикаго» продолжил погоню за лидером Центрального дивизиона «Миннесотой», в блестящем стиле обыграв в гостях «Виннипег». Эта победа стала для «чёрных ястребов» четвёртой подряд, но, что особенно приятно, у подопечныхвновь заработало ударное сочетание.В последнее время эта связка действовала нестабильно – тот же, великолепно отыгравший свой дебютный сезон, в текущем чемпионате не столь результативен и лишь с наступлением 2017-го года стал возвращать себе уверенность (четыре очка в трёх предыдущих матчах).Похожая история была и у, который великолепно начал сезон, но затем снизил обороты и лишь в январе вновь начал стабильно набирать баллы за результативные передачи. Кейн на фоне россиян выглядел более грозно, и именно 88-му номеру «Чикаго» было суждено первому пробить вратаря «Джетс» Коннора Хеллебайка: в середине первого периода Анисимов поборолся на чужой синей линии и отобрал шайбу, Панарин сделал фланговый проход, а затем выдал прекрасную передачу на Кейна.На старте второй двадцатиминутки «реактивщики» отыгрались усилиями, но гости вовремя смогли остановить порыв «Виннипега». В середине периода Кейн попытался вернуть долг Панарину за великолепную передачу, выведя россиянина на бросок с чистого льда, но в дело вмешался Анисимов, который умело подправил шайбу на пятачке, вновь выведя «Чикаго» вперёд.На последних минутах встречи хоккеисты «Джетс» предприняли отчаянную попытку оформить возвращение, и в результате их усилий гол Анисимова победным не стал, таковым признали шайбу защитника Кита, которую тот вогнал в ворота Хеллебайка могучим дальним броском. Закрыл счёт в этом матче Панарин, поразивший пустые ворота, а всё лидерское трио гостей заработало в этой игре семь очков.«Мы рассчитываем на это звено. В последних матчах до перерыва они действовали не слишком здорово, сейчас у них неудачная полоса. Им нужно действовать более эффективно, лучше распоряжаться шайбой. Моменты у них есть», — говорил 10 дней назад наставник «Чикаго», когда его команда обидно уступила «Сан-Хосе», а Панарин, Кейн и Анисимов продлили свои безголевые серии. Спустя полторы недели стало ясно, что наставник принял правильные меры и лидерская тройка «чёрных ястребов» вновь заработала эффективно.37 сейвов голкипера «Тампы»не помогли «молниям» продлить победную серию до трёх матчей. Лидер Западной конференции «Миннесота» нагрузила вратаря южан бросками, но забить за 65 минут смогла лишь однажды – это случилось в концовке второго периода, когдаудачно сыграл на добивании в большинстве. Спустя три минуты «Тампа» отыгралась: новичокмастерски подправил на пятачке наброс от защитника, и за счёт этой шайбы хоккеисты «Лайтнинг» перевели встречу сначала в овертайм, а затем и в серию буллитов.Единственным, кто смог реализовать свой штрафной бросок, оказался форвард «Уайлд». Финн переиграл Василевского, убрав шайбу на неудобную сторону крюка, а голкипер «дикарей»нейтрализовал броски Пойнта,. Для Дубника эта победа стала 30-й в сезоне, и по этому показателю он обогнал голкипера «Коламбуса». Отметки в 30 выигрышей Дубник достигает третий сезон подряд.Владелец «Детройт Ред Уингз»скончался 10 февраля, в возрасте 87 лет. Илич, уроженец Детройта, по праву считался одним из главных создателей тех победных традиций, которые были заложены «красными крыльями», начиная с середины 1990-х годов. Именно в его эпоху «Детройт» стал обладателем четырёх Кубков Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008), а знаменитая «Русская пятёрка» Скотти Боумэна радовала болельщиков своей фантастической игрой.«Мой отец привил хорошие взгляды и нашей организации, и нашей семье. Он оказывал положительное влияние и в спорте, и в обществе. Мы будем продолжать упорно трудиться, чтобы продолжить его дело и начатые им традиции», — сказал сын Майка Крис Илич, который в настоящее время управляет всеми делами «Ред Уингз». Пока что у «Детройта» продолжается рекордная серия из 25 попаданий в плей-офф подряд, но чтобы слова не разошлись с делом, коллективу Криса Илича придётся серьёзно постараться: «Детройт» идёт на последнем месте в своём дивизионе, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.