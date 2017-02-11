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175 лет назад 2016
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Данкан Кит и Артемий Панарин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Горячий Хлебушек! Панарин преодолел отметку в 50 очков за сезон

Великолепная игра лидеров «Чикаго» — Артемия Панарина, Артёма Анисимова и Патрика Кейна – принесла «Блэкхоукс» победу над «Виннипегом».
11 февраля 2017, суббота. 10:00. Хоккей

Кейн, Анисимов и Панарин снова «нахимичили»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2017, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2 : 5 0:1, 1:1, 1:3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Кейн (Панарин, Анисимов) – 15:37 (5x5), 1:1 – Литтл (Энстрём, Лайне) – 21:43 (5x5), 1:2 – Анисимов (Панарин, Кейн) – 32:16 (5x5), 1:3 – Кит (Шмальц) – 57:01 (5x5), 1:4 – Мариан Госса (Яльмарссон) – 58:09 (en), 2:4 – Лоури (Армиа, Троуба) – 58:49 (5x4), 2:5 – Панарин (Кит) – 59:44 (en)

«Чикаго» продолжил погоню за лидером Центрального дивизиона «Миннесотой», в блестящем стиле обыграв в гостях «Виннипег». Эта победа стала для «чёрных ястребов» четвёртой подряд, но, что особенно приятно, у подопечных Кенневилля вновь заработало ударное сочетание.
В последнее время эта связка действовала нестабильно – тот же Панарин, великолепно отыгравший свой дебютный сезон, в текущем чемпионате не столь результативен и лишь с наступлением 2017-го года стал возвращать себе уверенность (четыре очка в трёх предыдущих матчах).

Похожая история была и у Анисимова, который великолепно начал сезон, но затем снизил обороты и лишь в январе вновь начал стабильно набирать баллы за результативные передачи. Кейн на фоне россиян выглядел более грозно, и именно 88-му номеру «Чикаго» было суждено первому пробить вратаря «Джетс» Коннора Хеллебайка: в середине первого периода Анисимов поборолся на чужой синей линии и отобрал шайбу, Панарин сделал фланговый проход, а затем выдал прекрасную передачу на Кейна.


На старте второй двадцатиминутки «реактивщики» отыгрались усилиями Брайана Литтла, но гости вовремя смогли остановить порыв «Виннипега». В середине периода Кейн попытался вернуть долг Панарину за великолепную передачу, выведя россиянина на бросок с чистого льда, но в дело вмешался Анисимов, который умело подправил шайбу на пятачке, вновь выведя «Чикаго» вперёд.


На последних минутах встречи хоккеисты «Джетс» предприняли отчаянную попытку оформить возвращение, и в результате их усилий гол Анисимова победным не стал, таковым признали шайбу защитника Кита, которую тот вогнал в ворота Хеллебайка могучим дальним броском. Закрыл счёт в этом матче Панарин, поразивший пустые ворота, а всё лидерское трио гостей заработало в этой игре семь очков.

«Мы рассчитываем на это звено. В последних матчах до перерыва они действовали не слишком здорово, сейчас у них неудачная полоса. Им нужно действовать более эффективно, лучше распоряжаться шайбой. Моменты у них есть», — говорил 10 дней назад наставник «Чикаго» Джоэль Кенневилль, когда его команда обидно уступила «Сан-Хосе», а Панарин, Кейн и Анисимов продлили свои безголевые серии. Спустя полторы недели стало ясно, что наставник принял правильные меры и лидерская тройка «чёрных ястребов» вновь заработала эффективно.

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Дубник обыграл Василевского и обошёл Бобровского

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2017, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 1 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Нидеррайтер (Гранлунд, Поминвилль) – 34:31 (5x4), 1:1 – Пойнт (Гэррисон, Киллорн) – 37:16 (5x5), 2:1 – Койву – 65:00 ( ПБ)

37 сейвов голкипера «Тампы» Андрея Василевского не помогли «молниям» продлить победную серию до трёх матчей. Лидер Западной конференции «Миннесота» нагрузила вратаря южан бросками, но забить за 65 минут смогла лишь однажды – это случилось в концовке второго периода, когда Нино Нидеррайтер удачно сыграл на добивании в большинстве. Спустя три минуты «Тампа» отыгралась: новичок Брэйден Пойнт мастерски подправил на пятачке наброс от защитника Гаррисона, и за счёт этой шайбы хоккеисты «Лайтнинг» перевели встречу сначала в овертайм, а затем и в серию буллитов.


Единственным, кто смог реализовать свой штрафной бросок, оказался форвард «Уайлд» Микко Койву. Финн переиграл Василевского, убрав шайбу на неудобную сторону крюка, а голкипер «дикарей» Деван Дубник нейтрализовал броски Пойнта, Друена и Кучерова. Для Дубника эта победа стала 30-й в сезоне, и по этому показателю он обогнал голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского. Отметки в 30 выигрышей Дубник достигает третий сезон подряд.


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Умер Майк Илич


Владелец «Детройт Ред Уингз» Майк Илич скончался 10 февраля, в возрасте 87 лет. Илич, уроженец Детройта, по праву считался одним из главных создателей тех победных традиций, которые были заложены «красными крыльями», начиная с середины 1990-х годов. Именно в его эпоху «Детройт» стал обладателем четырёх Кубков Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008), а знаменитая «Русская пятёрка» Скотти Боумэна радовала болельщиков своей фантастической игрой.

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«Мой отец привил хорошие взгляды и нашей организации, и нашей семье. Он оказывал положительное влияние и в спорте, и в обществе. Мы будем продолжать упорно трудиться, чтобы продолжить его дело и начатые им традиции», — сказал сын Майка Крис Илич, который в настоящее время управляет всеми делами «Ред Уингз». Пока что у «Детройта» продолжается рекордная серия из 25 попаданий в плей-офф подряд, но чтобы слова не разошлись с делом, коллективу Криса Илича придётся серьёзно постараться: «Детройт» идёт на последнем месте в своём дивизионе, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виннипег Джетс Детройт Ред Уингз Миннесота Уайлд Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхоукс Андрей Василевский Артём Анисимов Артемий Панарин Патрик Кейн
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