Дацюк показал дочь, а игроки СКА успели отдохнуть в Европе

Шумаков в «Красной машине»
Форвард «Сибири» сосредоточен на делах в сборной. 9 февраля команда Олега Знарка обыграла в Петербурге Финляндию, на очереди — шведы и чехи. Сергей в первом матче результативными действиями не отметился. Забьёт ли сегодня?
Дацюк с дочкой
О личной жизни капитана СКА известно немного. Однако на этой неделе Павел выставил фотографию с дочерью Елизаветой с церемонии «100 лучших игроков в истории НХЛ» в Лос-Анджелесе. Как же девушка похожа на своего отца!
«Блэк стайл» от Панина
Григорий Панин продолжает удивлять своих подписчиков. На этот раз защитник ЦСКА предстал во всём чёрном и продемонстрировал свой чёрный шикарный автомобиль. Настоящие 1980-е от Панина.
Галимов ждёт чудо
В семье нападающего «Динамо» ожидается пополнение. Хоккеист и его жена счастливы. «Моя принцесса», — написал Ансель в своём «инстаграме».
Мамин сыграл в настольный хоккей
Максиму Мамину мало игры за взрослую сборную, он готов и в настольный хоккей рубиться. Главное, чтобы везде много голов забивал!
Гончаров и искусство
В уфимской команде сейчас неспокойно, однако Максим Гончаров решил на один вечер отвлечься от хоккея и сходить в театр. Спектакль-триллер по мотивам романа Пушкина «Дубровский» Гончарову очень понравился.
Паровоз Гавриков
Защитник «Локомотива» перед отъездом в сборную успел отдохнуть на природе и покатать детишек на «ватрушках». «Настоящий паровоз», — написали в комментариях.
Падакин с поклонницами
Число фанаток 22-летнего нападающего «Сочи» растёт с каждым днём. На днях Павел встретился с болельщиками и даже успел позаниматься английским языком.
Квартальнов с братвой
Получив несколько выходных, Никита Квартальнов рванул в столицу. «Братва, выходные», — написал нападающий «Нефтехимика» у себя в «инстаграме».
Яковлев в Вечном городе
Романтическое путешествие устроили себе Яковлевы. Защитник СКА и его супруга отправились на несколько дней в Рим. Лучшего отдыха и не придумаешь.
Фото: instagram.com/yak44
Дадоновы в Париже
Одноклубник Егора Яковлева полетел в другую европейскую столицу, в Париж. Анна Дадонова выставила фотографию из ресторана, располагающегося на Эйфелевой башне.
Осала мыслями в плей-офф
Нападающий «Магнитки» ждёт не дождётся плей-офф Кубка Гагарина. Оскар Осала собирается вместе с командой повторить прошлогодний успех.
Ковальчук и котик
В официальных аккаунтах СКА выставили фотографию Ковальчука и задали болельщикам непростой вопрос: «Сколько котиков на фото?». Большинство проголосовало за двух котов. Согласен ли Илья с таким ответом?
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