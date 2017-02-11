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Дацюк показал дочь, а игроки СКА успели отдохнуть в Европе

Дадонов слетал в Париж, Яковлев отдохнул в Риме, Гончаров сходил в театр, Панин в 1980-е попал, а Ковальчук с котом — в обзоре соцсетей.