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175 лет назад 2016
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Павел и Анастасия Дацюк
Фото: instagram.com/datsyuk13hockey
Текст: Дарья Тубольцева

Дацюк показал дочь, а игроки СКА успели отдохнуть в Европе

Дадонов слетал в Париж, Яковлев отдохнул в Риме, Гончаров сходил в театр, Панин в 1980-е попал, а Ковальчук с котом — в обзоре соцсетей.
11 февраля 2017, суббота. 12:00. Хоккей
>>> Светлаков дрался, Голышев зажигал. Россия обыграла Финляндию

Шумаков в «Красной машине»
Форвард «Сибири» сосредоточен на делах в сборной. 9 февраля команда Олега Знарка обыграла в Петербурге Финляндию, на очереди — шведы и чехи. Сергей в первом матче результативными действиями не отметился. Забьёт ли сегодня?

Дацюк с дочкой
О личной жизни капитана СКА известно немного. Однако на этой неделе Павел выставил фотографию с дочерью Елизаветой с церемонии «100 лучших игроков в истории НХЛ» в Лос-Анджелесе. Как же девушка похожа на своего отца!

«Блэк стайл» от Панина
Григорий Панин продолжает удивлять своих подписчиков. На этот раз защитник ЦСКА предстал во всём чёрном и продемонстрировал свой чёрный шикарный автомобиль. Настоящие 1980-е от Панина.

Галимов ждёт чудо
В семье нападающего «Динамо» ожидается пополнение. Хоккеист и его жена счастливы. «Моя принцесса», — написал Ансель в своём «инстаграме».

Мамин сыграл в настольный хоккей
Максиму Мамину мало игры за взрослую сборную, он готов и в настольный хоккей рубиться. Главное, чтобы везде много голов забивал!

Гончаров и искусство
В уфимской команде сейчас неспокойно, однако Максим Гончаров решил на один вечер отвлечься от хоккея и сходить в театр. Спектакль-триллер по мотивам романа Пушкина «Дубровский» Гончарову очень понравился.

Паровоз Гавриков
Защитник «Локомотива» перед отъездом в сборную успел отдохнуть на природе и покатать детишек на «ватрушках». «Настоящий паровоз», — написали в комментариях.

Падакин с поклонницами
Число фанаток 22-летнего нападающего «Сочи» растёт с каждым днём. На днях Павел встретился с болельщиками и даже успел позаниматься английским языком.

Квартальнов с братвой
Получив несколько выходных, Никита Квартальнов рванул в столицу. «Братва, выходные», — написал нападающий «Нефтехимика» у себя в «инстаграме».

Яковлев в Вечном городе
Романтическое путешествие устроили себе Яковлевы. Защитник СКА и его супруга отправились на несколько дней в Рим. Лучшего отдыха и не придумаешь.
Фото: instagram.com/yak44

Дадоновы в Париже
Одноклубник Егора Яковлева полетел в другую европейскую столицу, в Париж. Анна Дадонова выставила фотографию из ресторана, располагающегося на Эйфелевой башне.

Осала мыслями в плей-офф
Нападающий «Магнитки» ждёт не дождётся плей-офф Кубка Гагарина. Оскар Осала собирается вместе с командой повторить прошлогодний успех.

Ковальчук и котик
В официальных аккаунтах СКА выставили фотографию Ковальчука и задали болельщикам непростой вопрос: «Сколько котиков на фото?». Большинство проголосовало за двух котов. Согласен ли Илья с таким ответом?

>>> С Овечкиным или Мозякиным? Какой будет сборная России на ОИ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Ансель Галимов Григорий Панин Евгений Дадонов Егор Яковлев Илья Ковальчук Максим Гончаров Максим Мамин Никита Квартальнов Оскар Осала Павел Дацюк Фото
Новости. Хоккей
11 февраля 2017, суббота
12:28 Форвард «Ак Барса» Азеведу пропустит матч с «Салаватом Юлаевым»
12:16 Дубник: количество побед — без сомнения, самая важная статистика
12:00 Кастенс: защитник «Баффало» Куликов может стать одним из главных героев дедлайна
11:49 Локтионов: «Локомотив» не будет специально делиться очками в «регулярке»
11:37 И. Воробьёв: мы много ждём от Капризова после МЧМ, нужно проявить терпение
11:12 Михеев: счёт матча со Словакией не отражает игры, которая во многом была равной
10:48 Холтби: сухой матч — странная штука, не следует уделять этому много внимания
10:25 Беттмэн: c уходом Илича спортивный мир Детройта потерял легенду, а НХЛ – друга
10:00 Как завершится матч Швеция – Россия в рамках третьего этапа Евротура?
09:50 Гончар: Шульц при игре в большинстве похож на меня, какие-то моменты есть
09:34 Флёри: часто слышу своё имя в разговорах о дедлайне, но не переживаю
09:10 Бержерон: схема игры Кэссиди нам знакома, он работает в «Бостоне» девять лет
08:39 Тренер «Питтсбурга»: не знаю, можно ли стать ещё лучше, чем Кросби
07:01 37 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от проигрыша «Миннесоте»
06:41 «Чикаго» крупно обыграл «Виннипег», Панарин набрал 3 очка, Анисимов — 2
05:13 Владелец «Детройта» Илич скончался в возрасте 87 лет
04:47 Голубович: в отличие от матча со Швецией, с Финляндией реализовали свои моменты
01:04 Исаев: сборная U17 понимала, что в матче со Швецией надо обязательно брать верх
00:55 Хованов: вышел на матч со шведами очень заряженным и злым
00:53 Холтби: чем старше я становлюсь, тем больше фокусируюсь на победе в Кубке Стэнли
00:32 Зеттерберг: с «Коламбусом» играть намного сложнее, чем с «Вашингтоном»
00:29 Ефимов: звено Хованова сыграло хорошо, но не стал бы выделять только его
10 февраля 2017, пятница
23:47 Восстановление защитника «Детройта» Эрикссона займёт 12 недель
23:18 Результаты игрового дня МХЛ
23:17 Главный тренер сборной U16: доволен игрой с Чехией, но есть проблемы в обороне
23:03 Защитник Кудако посетил школу в рамках совместной акции «Северстали» и ГИБДД
22:37 Олимпийская сборная России проиграла словакам в полуфинале Кубка Словакии
22:07 Женская сборная России потерпела поражение от Финляндии на Турнире трёх наций
21:55 Сборная России U18 разгромила Финляндию на Турнире пяти наций
21:31 Сборная России U16 обыграла Чехию на Турнире четырёх наций
21:19 Кузнецов: я русский, поэтому не беспокоился о микробах, когда клал шайбу в рот
21:09 Нападающий «Вашингтона» Бураковски выбыл до середины марта
21:02 Антипин приступил к тренировкам со сборной России перед матчем со Швецией
20:56 Владислав Гавриков покинул расположение сборной России из-за травмы
20:46 «Виннипег» вывел Кьярота из списка травмированных и выставил на уэйвер Мелькьори
20:29 ДеБур: это год Бёрнса, он играет огромную роль в «Сан-Хосе»
20:15 Торторелла: в игре «Коламбуса» не было эмоций, а без них ничего не получится
19:47 Торнтон: я много раз говорил, что Бёрнс — самый доминирующий игрок в НХЛ
19:19 Хет-трик Хованова помог сборной РФ U17 разгромить шведов на Турнире пяти наций
19:09 Шэн: тренеры сказали, что шанс попасть на ЮЧМ есть у любого из этой сборной
19:01 Кокарев: второго такого Терещенко у московского «Динамо» нет
18:38 Красковский: матч со Словакией получился боевым, обе команды боролись до конца
18:30 Гендиректор «Сочи»: мы поймём игроков, которые решат обратиться в прокуратуру
18:10 Браташ: в игре олимпийской сборной были ошибки, но самоотдачей я доволен
17:47 Ткачёв: о пощаде в матче «Салавата» с «Ак Барсом» Капризов меня не молил
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