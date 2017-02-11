«Ришара» возьмёт или Овечкин, или Кросби. Но Тарасенко поборется»

«Клод Жюльен – идеальное долгосрочное тренерское решение»
— Крейг, начнём с последних новостей. Несколько дней назад «Бостон» уволил главного тренера Клода Жюльена, что стало неожиданностью для многих: клуб лишь на одно очко отстаёт от зоны плей-офф.
— Да, Клод остался не у дел. Жюльен семь раз за девять сезонов работы с «Брюинз» выводил команду в плей-офф, выиграл вместе с ней Кубок Стэнли и являлся лидером по проценту победных матчей (61,4%) среди всех наставников в истории «Бостона». Но я бы не стал говорить о неожиданности, скорее наоборот – после появления слухов о его возможной отставке прошло много времени. Для самого Жюльена это шанс отдохнуть, а кроме всего прочего – новая возможность проявить себя.
— Жюльен, как сказал Барри Тротц, останется без работы не больше чем на пять минут. Согласны с этим?
— Без сомнения, Жюльен будет востребован: его кандидатура – лучшая в плане долгосрочных решений. Если временно исполняющий обязанности наставника «Айлендерс» Даг Уэйт не является тем человеком, который будет работать с командой долгое время, «островитяне» должны были сразу же рассмотреть вариант с Клодом. А генменеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи должен был набирать номер Жюльена через секунду после того, как того уволил «Бостон». Боссу «Далласа» Джиму Ниллу также стоило бы задуматься об этом, если он не собирается продлевать Линди Раффа ещё на один сезон.
— Жюльен имеет авторитет в тренерском сообществе. Слова поддержки в его адрес выразили Майк Бэбкок, с которым Клод работал на Олимпиаде, Барри Тротц...
— Да, сам Жюльен часто поддерживал тех коллег, которых увольняли. Наверное, у него есть соблазн сейчас согласиться на первое же предложение, которое поступит, но он сам в такой ситуации наверняка посоветовал бы взять паузу. Вместо того чтобы волноваться, ему следует отдохнуть. Тот же Джеррард Галлант после увольнения из «Флориды» поехал в Германию, чтобы увидеть внука. А вообще, интересная прошлая неделя у нас получилась. С интервалом в несколько дней остались без работы вероятные будущие члены Зала славы: Жюльен и Кен Хичкок.
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«Негатив между Хичкоком и Тарасенко нарастал»
— Кстати, о Хичкоке. Его отставка с поста главного тренера «Сент-Луиса» справедлива?
— Команды Хичкока показывают свой максимум тогда, когда в коллективе есть группа опытных хоккеистов, которая работает буфером между тренером и всей командой. Эти хоккеисты знают все его требования, знают, что он любит максимальную отдачу в каждом эпизоде, и принимают на себя ответственность за это. Дэвид Бэйкс, Трой Брауэр и Стивен Отт и были такой группой, сам Хичкок говорил, что этим парням не надо ничего объяснять. Но с ними пришлось расстаться – это было трудное, но правильное решение. Страница оказалась перевёрнута, а вместо поколения Бэйкса тренеру пришлось иметь дело с молодёжью: Шварцем, Тарасенко, Фаббри.
За последние 10 лет, помимо Кросби и Овечкина, «Морис Ришар Трофи» брали только Стивен Стэмкос и Кори Перри.
— Считаете, что отношения между Тарасенко и Хичкоком были не лучшими?
— Не нужно искать эксперта, понимающего речь по губам, чтобы это стало ясно. Без лидеров-ветеранов негатив рос, его приходилось подавлять. Кроме того, все знали, что после нынешнего сезона Хичкок уйдёт, но Кен постоянно требовал от игроков играть с полной отдачей – бросаться под выстрелы, выигрывать сражения у бортов, биться на пятачке. Если всё это говорит человек, который через несколько месяцев всё равно уйдёт, разве вы будете его слушать? У Хичкока не было ни времени, ни, возможно, желания, чтобы установить доверительные отношения с новым поколением лидеров «Блюз». Отсюда и такой результат.
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«Овечкин и Кросби – фавориты гонки за «Ришара»
— Руководителей «Вашингтона» ждёт серьёзная работа после окончания нынешнего сезона: у Кузнецова, Орлова, Оши, Уильямса, Бураковски и Алзнера заканчиваются контракты. Хватит ли денег на всех?
— Думаю, что решение будет комбинированным. Алзнер получит серьёзную прибавку к своим $ 2,8 млн, а Кузнецову оклад с нынешних $ 3 млн поднимут минимум вдвое. Оши и Уильямс могут стать неограниченно свободными агентами, и переговоры с ними наверняка будут напрямую зависеть от того, как «столичные» выступят нынешней весной. Освободившееся место в составе может занять талантливый молодой чех Якуб Врана, который по своему потенциалу — игрок первых двух звеньев. В 24 матчах в АХЛ он набрал 30 очков – это отличный результат.
— Гонка за «Морис Ришар Трофи» вступает в завершающую стадию. Кто-то может вмешаться в спор Овечкина и Кросби? Например, Джефф Картер из «Лос-Анджелеса»...
— За последние 10 лет, помимо Кросби и Овечкина, этот приз брали только Стивен Стэмкос и Кори Перри. Стэмкос травмирован, его в расчёт на берём, а у Перри нынешний сезон просто ужасен, у него 11 голов и показатель эффективности бросков равен 7,2%.
Алзнер получит серьёзную прибавку к своим $ 2,8 млн, а Кузнецову оклад с нынешних $ 3 млн поднимут минимум вдвое.
— Если придумать тройку «тёмных лошадок» в споре снайперов, кого вы назовёте?
— Тарасенко, Пачьоретти и Картера. У Владимира есть потенциал для того, чтобы вплотную приблизиться к лидерам, у него потрясающий бросок. И если он чувствовал, что Хичкок ограничивал его в плане атаки, то теперь ему предоставлена возможность доказать ошибочность подобного решения.
— Недавно вы делали небольшой опрос среди энхаэловцев на тему, остаётся ли Кросби лучшим, по их мнению, хоккеистом лиги. Какими были ответы?
— Подавляющее большинство согласилось с тем, что Сид – всё ещё номер один. Но больше всего мне понравился ответ Кэма Аткинсона из «Коламбуса». Он сказал: «Макдэвид проявляет себя как игрок, который может стать лучшим хоккеистом в мире. Но Кросби делает вещи в каждом матче на протяжении десяти с лишним лет. Вот почему он лучший сейчас. Лучшие хоккеисты держат свой уровень постоянно, день за днём».
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«Куликов – один из главных кандидатов на обмен»
— Некоторые клубы НХЛ начинают испытывать некоторые организационные и финансовые проблемы. У «Аризоны» истекает арендный договор со стадионом, а университет штата отказался участвовать в сделке по строительству новой арены. «Каролина» ищет покупателя на свою франшизу, у «Айлендерс» большие трудности с ареной «Барклайс-центр», где отвратительный лёд. Насколько вероятны новые перемещения?
— Лига максимально противится переезду клубов. Но чем больше проблем возникает, тем чаще всплывает Квебек. Другое дело, что там – один из самых маленьких стадионов, если оценивать по стандартам НХЛ. Кроме того, появление Квебека усилит дисбаланс между конференциями.
Звонки по обмену Куликова руководство «Баффало» наверняка получало ещё до того, как он восстановился после травмы.
— 1 марта в НХЛ состоится дедлайн, после которого переходы игроков будут запрещены. Кто станет главной добычей?
— Ответ простой – Мэтт Дюшейн. «Колорадо» уже получает массу заинтересованных звонков. Хотя сделка с участием Ландескога тоже вероятна.
— А защитник «Баффало» Дмитрий Куликов?
— Да, он тоже входит в число главных кандидатов на смену команды. Куликов много пропустил из-за травмы спины. Но уже играет очень много: в недавнем матче с «Рейнджерс» он провёл на площадке 27 минут. «Клинки» находятся в промежуточном положении: шансы на плей-офф не потеряны, но нужна победная серия, чтобы они стали реальными. Наверняка звонки по обмену Дмитрия руководство «Баффало» получало ещё до того, как он восстановился, и интерес нему будет возрастать с приближением крайнего срока.
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