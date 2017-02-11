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«Ришара» возьмёт или Овечкин, или Кросби. Но Тарасенко поборется»

О шансах Овечкина на «Мориса Ришара», отношениях Тарасенко и Хичкока и скором дедлайне – в интервью с обозревателем ESPN Крейгом Кастенсом.