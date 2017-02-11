Шикарный хет-трик Капризова. Кирилл отомстил шведам за Светлакова

Сборная России, обыграв в Санкт-Петербурге финнов (2:1), перебралась в шведский город Гётеборг — именно там хоккеисты Олега Знарка сыграют два оставшихся матча третьего этапа Евротура. 11 февраля нашей команде предстояло помериться силами с хозяевами. Швеция в первой встрече крупно переиграла чехов (5:2), показав добротный хоккей. Поэтому лёгкой прогулки молодой российской сборной ждать явно не стоило. Скорее наоборот.Из хороших новостей стоит отметить возвращение к тренировочному процессу защитника, пропускавшего игру с Финляндией из-за болезни, из плохих – травму его коллеги по амплуа, вынужденно покинувшего расположение национальной команды. Хоккеист «Локомотива» даже не полетел в Гётеборг, а отправился лечиться в расположение клуба. Довольноожидаемым стало появление с первых минут в воротах россиян, которому тренерский штаб доверят наравне с Шестёркиным. Так как в Питере играл Игорь, выбор тренера вратарейна матч со шведами не удивил.Уже на первых минутах под жёсткий силовой приём попал форвард сборной России, перенесший три сотрясения мозга.жёстко встретил россиянина в область головы и шеи. Нападающий ЦСКА при помощи врачей отправился в раздевалку, а сопернику выписали 5+20. Следом за нарушение численного состава в бокс для штрафников был отправлен ещё один шведский игрок. Шалунов и Мусин попадали в штангу, хороший момент на добивании был у Шумакова, но пробитьне удалось. Вскоре пришлось отбиваться россиянам. Причём дважды. Хорошие моменты были у Фантенберга и Закриссона, но теперь уже Сорокин демонстрировал мастерство.Постоянные стычки и нарушения не позволяли командам играть в равных составах. Очередное удаление сыграло с «тре крунур» злую шутку. Голышев выполнил отличный пас из-за ворот на пятак, откуда Капризов мощным броском открыл счёт. Здесь уже и Линдбек не помог. Первый гол Кирилла на взрослом уровне.Своё большинство использовали и шведы – сочинец Фантенберг мощным броском не оставил Сорокину шансов. Правда, радовались хозяева недолго. Сразу после вбрасывания в центральном круге последовала длинная и точная передача на Карпова, тот убежал от защитников, выскочил на рандеву с вратарём и переиграл его – 2:1.Во втором периоде оба коллектива стали больше осторожничать. Видимо, таковы были тренерские установки старых знакомых –. Аккуратность влияла и на периодичность удалений — их стало меньше. В первой двадцатиминутке дисциплина у команд хромала. Довольно много игрового времени в связи с травмой Светлакова стал получать, заявленный 13-м нападающим. Было видно, что форвард «Сибири» очень старается и хочет себя зарекомендовать.Хороший момент отличиться имел Клингберг, вылезавший на пятак и пытавшийся буквально протолкнуть шайбу за ленточку. Продолжал активничать Фантенберг. В концовке второго отрезка встречи судьи оставили россиян втроём, поочерёдно удалив Фёдорова и Арзамасцева. Сорокин крутился, словно белка в колесе, а партнёры чем могли помогали Илье. Но дотерпеть и вынести шайбу из зоны не получилось.нанёс хлёсткий кистевой бросок с ползоны, Рыков пытался заблокировать атаку, но не вышло. До сирены Голышев, Ткачёв и Капризов организовали стремительную атаку. Анатолий выдал пас на Кирилла, и он с пятака оформил дубль. 3:2 в пользу россиян – при таком счёте команды отправились отдыхать.В третьем отрезке встречи шведы с ходу ринулись вперёд, в результате чего пропустили выход два в одного от Шалунова и Шумакова. Увы, отличиться новосибирская связка не сумела. Со льдом на руке сидел на скамейке форвард. Видимо, в кисть нападающему попала шайба или ударили клюшкой.Едва не оформил хет-трик в большинстве Капризов, но Линдбек успел переместиться и среагировать. Однако остановить Кирилла не смог никто. Эверберг оставил шведов втроём против пятерых россиян, последовал пас на дальнюю штангу от Ткачёва — и Капризов расстрелял пустые ворота скандинавов.В концовке заставил понервничать Береглазов, схлопотав малый штраф. Обошлось, хотя соперник рискнул и заменил голкипера на шестого полевого. В итоге 19-летний Капризов стал главным героем матча, а сборная России одержала вторую победу на Шведских хоккейных играх. Вслед за финнами обыграны шведы, а заканчивать будем воскресной схваткой с чехами. Главное теперь – здоровье Андрея Светлакова, у которого подозрение на сотрясение мозга.