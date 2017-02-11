Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Евротур. Швеция — Россия – 2:4
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Шикарный хет-трик Капризова. Кирилл отомстил шведам за Светлакова

Хет-трик Кирилла Капризова помог сборной России выиграть у Швеции на Евротуре. Матч омрачила травма форварда Андрея Светлакова.
11 февраля 2017, суббота. 20:05. Хоккей
Сборная России, обыграв в Санкт-Петербурге финнов (2:1), перебралась в шведский город Гётеборг — именно там хоккеисты Олега Знарка сыграют два оставшихся матча третьего этапа Евротура. 11 февраля нашей команде предстояло помериться силами с хозяевами. Швеция в первой встрече крупно переиграла чехов (5:2), показав добротный хоккей. Поэтому лёгкой прогулки молодой российской сборной ждать явно не стоило. Скорее наоборот.

→ Светлаков дрался, Голышев зажигал. Россия обыграла Финляндию

Из хороших новостей стоит отметить возвращение к тренировочному процессу защитника Виктора Антипина, пропускавшего игру с Финляндией из-за болезни, из плохих – травму его коллеги по амплуа Владислава Гаврикова, вынужденно покинувшего расположение национальной команды. Хоккеист «Локомотива» даже не полетел в Гётеборг, а отправился лечиться в расположение клуба. Довольно
ожидаемым стало появление с первых минут в воротах россиян Ильи Сорокина, которому тренерский штаб доверят наравне с Шестёркиным. Так как в Питере играл Игорь, выбор тренера вратарей Рашита Давыдова на матч со шведами не удивил.

Уже на первых минутах под жёсткий силовой приём попал форвард сборной России Андрей Светлаков, перенесший три сотрясения мозга. Фредрик Хендемарк жёстко встретил россиянина в область головы и шеи. Нападающий ЦСКА при помощи врачей отправился в раздевалку, а сопернику выписали 5+20. Следом за нарушение численного состава в бокс для штрафников был отправлен ещё один шведский игрок. Шалунов и Мусин попадали в штангу, хороший момент на добивании был у Шумакова, но пробить Андерса Линдбека не удалось. Вскоре пришлось отбиваться россиянам. Причём дважды. Хорошие моменты были у Фантенберга и Закриссона, но теперь уже Сорокин демонстрировал мастерство.

Постоянные стычки и нарушения не позволяли командам играть в равных составах. Очередное удаление сыграло с «тре крунур» злую шутку. Голышев выполнил отличный пас из-за ворот на пятак, откуда Капризов мощным броском открыл счёт. Здесь уже и Линдбек не помог. Первый гол Кирилла на взрослом уровне.
Еврохоккейтур. Шведские игры. 2-й тур
11 февраля 2017, суббота. 17:30 МСК
Швеция
2 : 4 1:2, 1:1, 0:1
Россия
0:1 – Капризов (Голышев) – 14:18 (5x4), 1:1 – Фантенберг (Бергстрём) – 16:22 (5x4), 1:2 – Карпов (Мусин, Рыков) – 16:27 (5x5), 2:2 – Бергстрём (Фантенберг) – 39:00 (5x4), 2:3 – Капризов (Голышев) – 39:38 (5x5), 2:4 – Капризов (Ткачёв, Береглазов) – 47:56 (5x3)
Своё большинство использовали и шведы – сочинец Фантенберг мощным броском не оставил Сорокину шансов. Правда, радовались хозяева недолго. Сразу после вбрасывания в центральном круге последовала длинная и точная передача на Карпова, тот убежал от защитников, выскочил на рандеву с вратарём и переиграл его – 2:1.

Во втором периоде оба коллектива стали больше осторожничать. Видимо, таковы были тренерские установки старых знакомых – Олега Знарка и Рикарда Грёнборга. Аккуратность влияла и на периодичность удалений — их стало меньше. В первой двадцатиминутке дисциплина у команд хромала. Довольно много игрового времени в связи с травмой Светлакова стал получать Константин Окулов, заявленный 13-м нападающим. Было видно, что форвард «Сибири» очень старается и хочет себя зарекомендовать.

Хороший момент отличиться имел Клингберг, вылезавший на пятак и пытавшийся буквально протолкнуть шайбу за ленточку. Продолжал активничать Фантенберг. В концовке второго отрезка встречи судьи оставили россиян втроём, поочерёдно удалив Фёдорова и Арзамасцева. Сорокин крутился, словно белка в колесе, а партнёры чем могли помогали Илье. Но дотерпеть и вынести шайбу из зоны не получилось. Александер Бергстрём нанёс хлёсткий кистевой бросок с ползоны, Рыков пытался заблокировать атаку, но не вышло. До сирены Голышев, Ткачёв и Капризов организовали стремительную атаку. Анатолий выдал пас на Кирилла, и он с пятака оформил дубль. 3:2 в пользу россиян – при таком счёте команды отправились отдыхать.

В третьем отрезке встречи шведы с ходу ринулись вперёд, в результате чего пропустили выход два в одного от Шалунова и Шумакова. Увы, отличиться новосибирская связка не сумела. Со льдом на руке сидел на скамейке форвард Анатолий Голышев. Видимо, в кисть нападающему попала шайба или ударили клюшкой.

Едва не оформил хет-трик в большинстве Капризов, но Линдбек успел переместиться и среагировать. Однако остановить Кирилла не смог никто. Эверберг оставил шведов втроём против пятерых россиян, последовал пас на дальнюю штангу от Ткачёва — и Капризов расстрелял пустые ворота скандинавов.

В концовке заставил понервничать Береглазов, схлопотав малый штраф. Обошлось, хотя соперник рискнул и заменил голкипера на шестого полевого. В итоге 19-летний Капризов стал главным героем матча, а сборная России одержала вторую победу на Шведских хоккейных играх. Вслед за финнами обыграны шведы, а заканчивать будем воскресной схваткой с чехами. Главное теперь – здоровье Андрея Светлакова, у которого подозрение на сотрясение мозга.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 17
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей Евротур
Новости. Хоккей
11 февраля 2017, суббота
21:56 Сборная России U16 обыграла шведов и стала победителем Турнира четырёх наций
21:21 Голышев: я всегда воодушевлённый, не только у Знарка
21:06 Знарок: есть претензии к судьям, но что с этим поделать?
21:01 Капризов: Голышев здорово отдавал пасы, спасибо ему и всей команде
20:39 Вайсфельд: Капризова можно сравнить с Буре и Могильным
20:29 «Оттава» выставила вратаря Хэммонда на драфт отказов
20:29 У Светлакова — подозрение на сотрясение, и он, скорее всего, не сыграет с чехами
20:20 Сборная России U17 уступила Финляндии на Турнире пяти наций
19:56 Хет-трик Капризова помог сборной России обыграть шведов в матче Шведских игр
19:44 Силовой приём нападающего «Барыса» Пушкарёва признан лучшим по итогам недели
19:30 Сборная России U18 проиграла США на Турнире пяти наций
18:59 Волченков: шансы на плей-офф у «Адмирала» хорошие, но конкуренты близко
18:52 Олимпийская сборная России обыграла команду Беларуси, у Казакова — дубль
18:32 Майоров: у меня есть особое мнение о нашем хоккее, но стараюсь не высказываться
18:13 Кристофер Илич: мы будем помнить страстную любовь моего отца к «Детройту»
17:42 Форвард сборной России Светлаков получил травму в матче со Швецией
17:37 Гол форварда «Барыса» Панюкова признан лучшим на прошедшей игровой неделе
17:25 Форвард сборной U17 Хованов получил травму на первой минуте игры с финнами
17:06 Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Швеции
16:39 КХЛ назвала сейв Якуба Коваржа лучшим по итогам недели
16:10 Сборная Чехии разгромила Финляндию на Евротуре, забросив семь шайб
16:00 «Спартак» в серии буллитов одолел СКА в товарищеской встрече
15:53 Давыдов: с финнами Шестёркин отработал неплохо, динамика развития у него хорошая
15:32 Билялетдинов: у «Ак Барса» в подкорке сидит, что в таблице место не изменится
15:01 Бадюков: Мамин — скрытый потенциал всей нашей страны
15:00 Батыршин: матч с «Салаватом» будет для «Ак Барса» рядовым
14:43 Стал известен состав женской сборной России на матч со шведками
14:29 В матче со Швецией ворота сборной России будет защищать Илья Сорокин
14:02 Малыхин: не думаем о том, выбьем или не выбьем «Салават Юлаев» до плей-офф
13:41 «Ак Барс» не рекомендовал болельщикам ехать на матч в Уфу с «Салаватом»
13:22 Купер: Василевский сегодня провёл выдающийся матч
13:00 Гуськов: заброшенная шайба придаст уверенности Кручинину в игре со шведами
12:28 Форвард «Ак Барса» Азеведу пропустит матч с «Салаватом Юлаевым»
12:16 Дубник: количество побед — без сомнения, самая важная статистика
12:00 Кастенс: защитник «Баффало» Куликов может стать одним из главных героев дедлайна
11:49 Локтионов: «Локомотив» не будет специально делиться очками в «регулярке»
11:37 И. Воробьёв: мы много ждём от Капризова после МЧМ, нужно проявить терпение
11:12 Михеев: счёт матча со Словакией не отражает игры, которая во многом была равной
10:48 Холтби: сухой матч — странная штука, не следует уделять этому много внимания
10:25 Беттмэн: c уходом Илича спортивный мир Детройта потерял легенду, а НХЛ – друга
10:00 Как завершится матч Швеция – Россия в рамках третьего этапа Евротура?
09:50 Гончар: Шульц при игре в большинстве похож на меня, какие-то моменты есть
09:34 Флёри: часто слышу своё имя в разговорах о дедлайне, но не переживаю
09:10 Бержерон: схема игры Кэссиди нам знакома, он работает в «Бостоне» девять лет
08:39 Тренер «Питтсбурга»: не знаю, можно ли стать ещё лучше, чем Кросби
Все новости RSS
Кто, по вашему мнению, лучший нападающий регулярного чемпионата КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+