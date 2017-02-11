Смерть владельца «Детройта» и рекомендации болельщикам «Ак Барса»

Владелец «Детройта» Илич скончался в возрасте 87 лет

Владелец клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Майк Илич скончался в возрасте 87 лет. Бизнесмен приобрёл «Ред Уингз» в 1982 году.

«Защитник «Баффало» Куликов может стать одним из главных героев дедлайна»

Кастенс: Куликов входит в число главных кандидатов на смену команды. Дмитрий много пропустил из-за травмы спины. Но уже играет очень много.

«Ак Барс» не рекомендовал болельщикам ехать на матч в Уфу с «Салаватом»

Победы россиян и чехов на Евротуре

«У Светлакова — подозрение на сотрясение, и он, скорее всего, не сыграет с чехами»

Пресс-служба сборной России: у Андрея Светлакова — подозрение на сотрясение мозга. В заключительном матче с Чехией он, скорее всего, не сыграет.

Владелец клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз»скончался в возрасте 87 лет. Бизнесмен приобрёл «Ред Уингз» в 1982 году и вместе с командой выиграл четыре Кубка Стэнли. Также во время руководства Илича«Детройт» 25 раз подряд выходил в плей-офф НХЛ. Илича по праву считали одним из лучших функционеров в истории клуба.«Отец был бизнесменом, мечтателем и лидером, которые рождаются один раз в поколение, он задавал тон в нашей организации и семье. Он оказал огромное позитивное влияние на мир спорта, бизнеса и сообщества. Мы будем помнить его за решительную поддержку своих сотрудников, страстную любовь к Детройту, щедрость к другим и приверженность семейным и дружеским ценностям. Наша семья и вся компания будут славить его имя и продолжать усердно работать над тем, чтобы продолжать его дело. Счастлив, что у меня была возможность работать с ним и учиться у него, трудиться над ростом бизнеса. Но больше всего я благодарен, что называл его отцом, и я знаю, что все родные чувствуют то же самое», — сказал сын владельцаОбозреватель телекомпании ESPNпрокомментировал приближающийся запрет на переходы, который в НХЛ состоится в ночь на 1 марта. «Куликов входит в число главных кандидатов на смену команды. Дмитрий много пропустил из-за травмы спины, но уже играет очень много: в недавнем матче с «Рейнджерс» он провёл на площадке 27 минут. «Клинки» находятся в промежуточном положении: шансы на плей-офф не потеряны, но нужна победная серия, чтобы они стали реальными. Наверняка звонки по обмену Дмитрия руководство «Баффало» получало ещё до того, как он восстановился, и интерес к нему будет возрастать с приближением крайнего срока. Однако главной добычей в дедлайн должен стать нападающий «Колорадо» Мэтт Дюшейн», — отметил Кастенс.Руководство «Ак Барса» отказалось от организации выезда болельщиков команды в Уфу на матч регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым», который состоится 14 февраля, сообщает «Спорт Бизнес Online».Также в клубе рекомендовали фанатам не ехать в столицу Башкортостана в составе неорганизованных групп.Причиной тому послужило два фактора: инцидент на последнем матче команд в Казани, когда избили болельщика «Салавата», сидевшего рядом с сектором «барсов», и информация, что 14 февраля фанаты футбольной «Уфы» намерены встретить казанских болельщиков.Сборная Финляндии потерпела крупное поражение от команды Чехии на Евротуре, встреча завершилась со счётом 1:7.Единственный гол в составе Финляндии на счету Антти Эркиньюнтти. В команде Чехии заброшенными шайбами отметились Михал Вондрка, Михал Бирнер, Лукаш Кашпар, Михал Ржепик, Петр Голик и Лукаш Радил, оформивший дубль. В другом матче дня россияне оказались сильнее хозяев турнира. Главным героем матча стал 19-летний нападающий Кирилл Капризов, который открыл счёт голам за национальную команду, оформив хет-трик. Также первую шайбу за сборную забросил форвард московского «Динамо» Максим Карпов.Порадовала и олимпийская сборная России. Она одержала победу над командой Беларуси в рамках Кубка Словакии, встреча закончилась со счётом 4:1.В составе команды Олега Браташа заброшенными шайбами отметились, оформивший дубль. У Беларуси гол на свой счёт записал Михал Стефанович.У нападающего сборной России— подозрение на сотрясение мозга, сообщили в пресс-службе российской команды.«У Андрея Светлакова — подозрение на сотрясение мозга. В заключительном матче с Чехией он, скорее всего, не сыграет», — пояснили в пресс-службе.Светлаков ушёл со льда в раздевалку в сопровождении врачей в начале первого периода матча Швеция — Россия после удара в голову со стороны форварда скандинавов, удалённого за этот проступок до конца встречи. Отметим, что у Светлакова уже было несколько сотрясений мозга. Посмотрим, сможет ли он сыграть за ЦСКА в ближайших встречах.