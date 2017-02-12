Бобровский обыграл «Детройт» и позвал штангу своих ворот на ужин

«Бостон» побеждает без Жюльена
«Бостон Брюинз» проводил свой второй матч под руководством Брюса Кэссиди после увольнения Клода Жюльена и вновь одержал победу. Место в воротах в этой встрече занял россиянин Антон Худобин, сыгравший за команду в первый раз за полтора месяца. Антон отразил 29 бросков по своим воротам и стал вторым вратарём команды в сезоне после Туукки Раска, кто смог одержать победу в основное время. «Брюинз» лидировали большую часть встречи, но победу смогли добыть ровно за две минуты до конца, пока не отличился лучший снайпер команды Давид Пастрняк. Российский защитник «Кэнакс» Никита Трямкин сыграл 12 минут и завершил матч с показателем полезности «-1».
Проворов помог «Филадельфии» прервать серию неудач
«Филадельфия» и «Сан-Хосе» подошли к очному матчу с сериями из трёх поражений подряд. Прервать неудачный отрезок смогли «лётчики». Основные действия в матче начали разворачиваться лишь в третьем периоде. На 47-й минуте встречи Иван Проворов, проводящий первый сезон в НХЛ, точно бросил в верхний угол и открыл счёт в матче. Для 20-летнего россиянина эта шайба стала пятой в сезоне, а всего он заработал уже 23 очка. Патрик Марло сравнял счёт через три минуты, а судьба матча решилась в овертайме, где отличился Уэйн Симмондс.
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Бобровский одержал 30-ю победу в сезоне
«Детройт» первый матч после смерти владельца Майка Илича проводил в Коламбусе. «Красные крылья» потерпели третье поражение подряд и впервые в истории не одержали победу над «Блю Джекетс» ни в одном матче «регулярки». В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а решающая была заброшена в середине второго периода усилиями Кэма Аткинсона. Одним из главных героев встречи стал голкипер Сергей Бобровский, отразивший 35 бросков по своим воротам и признанный первой звездой матча. Для Сергея эта победа стала 30-й в сезоне, а после игры он отдельно поблагодарил штангу своих ворот и положительно отозвался на возможность позвать её на ужин.
«Тампа-Бэй» находит свою игру
«Молнии» проводят не очень удачный сезон, с большой долей вероятности команда, совсем недавно игравшая в финале Кубка Стэнли, не попадёт в плей-офф. Тем не менее сейчас «Тампа» начала регулярно набирать очки. В выездном матче с «Виннипегом» результат был сделан к 23-й минуте, когда счёт стал 3:0 в пользу гостей. В заключительном периоде команды ещё по разу обменялись шайбами. Это поражение стало для «Джетс» четвёртым подряд в сезоне. Российские форварды «Тампы» Никита Кучеров и Владислав Наместников не отметились набранными очками.
«Торонто» лихорадит
В этом сезоне «Торонто» возвращается к борьбе за плей-офф, поэтому такая невынужденная осечка, как в матче с «Баффало», может дорого стоить команде. Уже в первом периоде «клинки» смогли создать комфортный задел, забросив три шайбы. Хозяева пытались отыграться, но отличились лишь однажды. Российский защитник «Торонто» Зайцев провёл на льду 22 минуты, отдал одну передачу, но закончил матч с показателем полезности «-1». Куликов из «Баффало» стал лидером по игровому времени среди всех хоккеистов, Дмитрий находился на льду более 24 минут, но результативными действиями не отметился.
«Сент-Луису» лучше без Хичкока
После увольнения Кена Хичкока «Сент-Луис» выиграл пять матчей из шести. Под руководством Майка Йео победная серия команды достигла четырёх матчей после удачной поездки в Монреаль. Героем встречи стал шведский форвард Патрик Берглунд, оформивший первый хет-трик в НХЛ. Все пять российских хоккеистов, вышедших на лёд в этом матче, «промолчали». Защитник «Монреаля» Андрей Марков завершил встречу с показателем полезности «-3». Несмотря на то что Радулов не набрал очков, он сыграл большую роль во втором голе своей команде в матче, позволившем сравнять счёт.
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400-я победа короля Хенрика
32 сейва в матче с «Колорадо» позволили Хенрику Лундквисту стать 12-м голкипером в НХЛ, одержавшим 400 побед. Для этого ему понадобилось 727 матчей, и он достиг этой отметки быстрее всех, лидером же является Мартин Бродо с 691 победой. «Рейнджерс» уже на третьей минуте открыли счёт, но затем пропустили две необязательные шайбы и уступали после двух периодов. В заключительной трети Кляйн, Нэш и Хейз принесли победу ньюйоркцам. Игрок «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду всего 10 минут, из российских представителей «Колорадо» лишь Фёдор Тютин отметился голевой передачей, а другой защитник, Никита Задоров, сыграл более 24 минут.
Шестая победа подряд «Вашингтона»
Казалось, что хозяева решили встречу в свою пользу ещё в первом периоде благодаря трём заброшенным шайбам. «Вашингтон» расслабился и позволил «Анахайму» сравнять счёт за 8 минут до конца основного времени игры. Победу же «Кэпиталс» принёс молодой нападающий Зак Сэнфорд, забросивший свою первую шайбу НХЛ лишь в 21-м матче. Что касается россиян, то Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем «+1». Александр Овечкин отдал одну результативную передачу, но провёл на льду меньше 15 минут, больше него играл Евгений Кузнецов, который очков не набрал.
Бурмистров помог «Аризоне» обыграть «Питтсбург»
Форвард «Питтсбурга» Джош Арчибальд проводил свой второй матч в НХЛ в карьере и первый в текущем сезоне. В матче с «Аризоной» 24-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в лиге, правда, на его гол хозяева ответили тремя безответными шайбами. В конце матча Арчибальд оформил дубль, а за 15 секунд до сирены Фил Кессел сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм. В формате 3х3 успешнее сыграли «койоты»: защитник Коннор Мёрфи убежал со своей половины и прицельно бросил. В этом эпизоде результативную передачу записал на свой счёт Александр Бурмистров.
Паника в Эдмонтоне
«Чикаго» продолжает свой выезд по северу, днём ранее «Блэкхоукс» добились победы над «Виннипегом». «Эдмонтон» первым открыл счёт в матче, отличился Патрик Марун, но тут же словак Рихард Паник восстановил равновесие. В конце второго периода Паник оформил дубль, сделав счёт 4:1, а точку в матче поставил россиянин Артём Анисимов, отличившийся во второй игре подряд. Артемий Панарин завершил встречу без набранных очков, как и единственный представитель России в «Эдмонтоне» Антон Слепышев.