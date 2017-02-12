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175 лет назад 2016
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Российские хоккеисты, сыгравшие на МЧМ и ЧМ в один сезон
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

От МЧМ до ЧМ. 13 игроков, чей путь может повторить Капризов

Что общего у Капризова с Морозовым, Григоренко, Афиногеновым и Кузнецовым? Какие два хоккеиста дважды сыграли на взрослом ЧМ до 20-летия?
12 февраля 2017, воскресенье. 14:10. Хоккей
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11 февраля 2017 года 19-летний форвард Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче со сборной Швеции (4:2) на Евротуре. Кирилл стал автором самого молодого хет-трика в составе сборной России. Всего месяц назад Капризов был капитаном «молодёжки» на чемпионате мира, где россияне взяли бронзовые медали, а форвард стал лучшим бомбардиром, снайпером, а также был признан лучшим нападающим МЧМ. В матче Евротура воспитанник новокузнецкого хоккея сделал серьёзную заявку на то, чтобы поехать на взрослый чемпионат мира. Мы решили вспомнить тех игроков, которые в один сезон сыграли за молодёжную и взрослую сборную России на чемпионатах мира и чей путь может повторить Капризов.

Евгений Малкин


ЧМ-2005: 9 матчей, 4 (0+4) очка;
ЧМ-2006: 7 матчей, 9 (3+6) очка.

Малкин является уникальным хоккеистом, он смог сыграть на двух взрослых чемпионатах мира до своего 20-летия. Причём в 2006 году он ещё выступил на Олимпиаде, а на ЧМ того года поделил звание лучшего бомбардира команды с Александром Овечкиным, который старше его всего на один год. За эти два года в сборных Евгений выиграл бронзовую медаль ЧМ-2005 и две серебряные награды молодёжных ЧМ.

Александр Овечкин


ЧМ-2004: 6 матчей, 2 (1+1) очка;
ЧМ-2005: 8 матчей, 8 (5+3) очков.

Если Малкин в один год сыграл на МЧМ, ЧМ и Олимпиаде, то Овечкин смог сыграть в один сезон на МЧМ, ЧМ и Кубке мира. Уникальность их обоих заключается в том, что и Овечкин сыграл на двух взрослых чемпионатах мира до своего 20-летия. На ЧМ в 2005 году Александр стал лучшим бомбардиром команды, обогнав таких мастеров, как Павел Дацюк и Алексей Ковалёв. Что касается успехов за эти два сезона, то Овечкин выиграл бронзу на ЧМ-2005 и серебро на МЧМ-2005.
Уникальность Малкина и Овечкина заключается в том, что они оба сыграли на двух взрослых чемпионатах мира до своего 20-летия

Алексей Морозов


ЧМ-1997: 9 матчей, 6 (3+3) очков.

На МЧМ-1997 Морозов был признан директоратом турнира лучшим форвардом, а в составе сборной выиграл бронзовую медаль. Хороший сезон в родных «Крыльях Советов» позволил ему получить вызов в национальную команду на чемпионат мира, где Алексей был одним из лидеров. Морозов стал третьим бомбардиром команды, уступив лишь двум Александрам — Прокопьеву и Баркову. Сборная России же в матче за третье место уступила чехам и осталась без медалей.

Евгений Кузнецов


ЧМ-2012: 10 матчей, 6 (2+4) очков.

Годом ранее Кузнецов стал победителем МЧМ, в 2012-м в Калгари Евгений был капитаном команды и стал лучшим бомбардиром турнира, а также вторым российским игроком после Евгения Малкина, признанным MVP. Только вот сборная России проиграла в финале МЧМ шведам. На взрослом чемпионате мира того года звездой команды был Малкин, который привёл российскую сборную к золотым медалям, а Кузнецов показал неплохой для дебютанта хоккей.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Николай Кулёмин


ЧМ-2006: 7 матчей, 4 (1+3) очка.

Кулёмин ещё по школе магнитогорского «Металлурга» играл в одном звене с Евгением Малкиным. Их связка неплохо показала себя на МЧМ, где сборная России в очередной раз уступила в финале канадцам. Спустя несколько месяцев обоих хоккеистов Владимир Крикунов вызвал в главную сборную на чемпионат мира. В Риге сборная России сыграла не лучшим образом, уступив в четвертьфинале в овертайме команде Чехии.

Валерий Буре


ЧМ-1994: 6 матчей, 3 (3+0) очка.

Буре-младший, наверное. единственный российский хоккеист, сыгравший на взрослом чемпионате мира, являясь игроком одной из юниорских лиг Канады. В 1994 году он выступал за команду «Спокэйн Чифс» из WHL. В январе выиграл бронзу молодёжного чемпионата мира, став лучшим бомбардиром сборной России. Спустя несколько месяцев его позвали в главную команду на турнир в Италию. В четвертьфинале, который проходил в Милане, сборная России уступила американцам и завершила борьбу.

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Буре-младший, наверное, единственный российский хоккеист, сыгравший на взрослом чемпионате мира, являясь игроком одной из юниорских лиг Канады.

Максим Афиногенов


ЧМ-1999: 6 матчей, 3 (2+1) очка.

На МЧМ-1999 сборная России выиграла золотые медали, а воспитанник московского «Динамо» Афиногенов был признан лучшим нападающим и стал лучшим бомбардиром в составе команды. Выступление на взрослом ЧМ не получилось таким успешным: россияне не смогли выйти в полуфинал из-за ничьей в последнем матче квалификационного этапа со сборной Словакии.

Игорь Григоренко


ЧМ-2003: 7 матчей, 3 (2+1) очка.

Григоренко, как и Капризов, стал лучшим бомбардиром, снайпером своего МЧМ, директорат признал его лучшим форвардом. Единственное различие заключается в том, что Игорь со своей командой выиграл золотые медали. Автором прежнего самого молодого хет-трика в составе сборной России до Капризова являлся именно Григоренко. На дебютном для него чемпионате мира россияне проиграли в четвертьфинале шведам, причём в этом матче Григоренко набрал два из трёх своих очков на всём турнире.
Единственное различие между Капризовым и Григоренко на МЧМ заключается в том, что Игорь со своей командой выиграл золотые медали.

Алексей Яшин


ЧМ-1993: 8 матчей, 3 (2+1) очка.

МЧМ-1993 стал дебютным для сборных России по хоккею. Команда выступила не лучшим образом, заняв шестое место и потерпев чувствительное поражение от канадцев со счётом 1:9. Для главной сборной России ЧМ-1993 стал вторым в истории, под руководством Бориса Михайлова россияне выиграли золотые медали. Эта победа осталась главной и единственной в карьере Яшина.

Владимир Тарасенко


ЧМ-2011: 6 матчей, 1 (1+0) очко.

Выступления Тарасенко на ЧМ-2011 ждали с большим интересом после победы на МЧМ-2011 в Баффало. На турнир в Словакию Вячеслав Быков и Игорь Захаркин взяли Владимира на перспективу. С приездом Александра Овечкина сибиряк остался вне состава, но в матче за третье место Тарасенко забросил дебютную шайбу на чемпионатах мира, правда, сборная довольствовалась лишь четвёртым местом.
Фото: Владимир Беззубов / Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Виталий Вишневский


ЧМ-1999: 7 матчей, 2 (0+2) очка.

Вишневский поехал на взрослый ЧМ вместе с Афиногеновым, с которым они вместе выиграли золото молодёжного чемпионата мира. Виталий уже тогда начал проявлять себя как надёжный, но в то же время жёсткий защитник. Ничья в матче со Словакией лишила россиян шансов на выход в полуфинал норвежского ЧМ. В этом же году Вишневский пересёк океан и начал выступать в системе клуба «Анахайм».

Алексей Кайгородов


ЧМ-2003: 2 матча, 0 (0+0) очков.

Вместе с Григоренко Кайгородов попал в состав сборной России на взрослый чемпионат мира. В отличие от Игоря дебют у Алексея получился не совсем дачным. Ему доверили сыграть всего в двух матчах, в которых он не набрал очков, а сборная завершила своё выступление на стадии четвертьфинала. Полноценно же Кайгородов дебютирует за главную команду страны на ЧМ только через 8 лет, где запомнится невероятной шайбой в ворота канадцев.

Антон Волченков


ЧМ-2002: 9 матчей, 0 (0+0) очков.

В январе 2002 года молодёжная сборная России в драматичном матче выиграла в финале у канадцев со счётом 5:4, а Волченков стал автором «золотой» шайбы в этой встрече. Спустя всего четыре месяца Антон дошёл до финала уже взрослого чемпионата мира, но там российская сборная уступила в финале словакам, пропустив решающую шайбу всего за 100 секунд до конца основного времени игры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Александр Овечкин Владимир Тарасенко Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Игорь Григоренко Кирилл Капризов
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