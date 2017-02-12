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От МЧМ до ЧМ. 13 игроков, чей путь может повторить Капризов

Что общего у Капризова с Морозовым, Григоренко, Афиногеновым и Кузнецовым? Какие два хоккеиста дважды сыграли на взрослом ЧМ до 20-летия?