Вы видели бросок Шалунова? Россия обыграла Чехию

Когда вам скажут, что Евротур – это всего лишь товарищеские матчи, покажите заблуждающимся столкновение Фредрика Хендемарка с Андреем Светлаковым. Никаким товарищеским духом здесь и не пахнет. Швед за то, что жёстко встретил россиянина, получил 5+20, а Светлаков – очередное сотрясение мозга в своей недолгой карьере. Хендемарк не пожалел его точно так же, как когда-то Илья Никулин в московском дерби. Травма Светлакова перед встречей с Чехией не единственная потеря российской сборной. Виктор Антипин, который только-только оправился от болезни, заменил в составе травмированного Владислава Гаврикова. Будто вести с военных полей, а не с очередного этапа Евротура. А как иначе, когда Олег Знарок самоотверженность ставит выше мастерства, а крепость характера считает обязательным условием для игры за национальную команду?
Сборная России потеряла Гаврикова и Светлакова, но нет худа без добра. Дыру, образовавшуюся в центре третьего звена, заполнил Константин Окулов. Новосибирца Знарок до этого использовал лишь в четвёртой тройке, да ещё и на фланге, тогда как родная позиция Окулова – центральный нападающий. Чем не шанс проявить себя? А вот появление в воротах Ильи Самсонова никак не связано с больничным листом. Илья Сорокин и Игорь Шестёркин лазарет обошли стороной, но это не помешало Знарку сделать ставку на их более молодого коллегу. Самсонову повезло больше Игоря Бобкова и Василия Демченко, которые также ездили на Евротур, но были вынуждены смотреть все игры из-за спин тандема Сорокин – Шестёркин. За магнитогорца, видимо, сыграла бронзовая медаль МЧМ-2017. Если другой лидер «молодёжки» Кирилл Капризов сумел разродиться хет-триком в ворота шведов, то почему Самсонов не сможет засушить чехов?
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Три матча – три травмированных игрока. Когда Лукаш Клок впечатал в борт Степана Санникова, показалось, что Шведские хоккейные игры для сборной России могут пройти именно по такому неутешительному графику. Неутешительному прежде всего для клубов. «Сибири» уже во вторник проводить важнейший матч в Астане, а потерять Санникова – значит заметно понизить собственные шансы на попадание в плей-офф. Степан с большим трудом поднялся на ноги, добрался до скамейки и пропустил следующую смену. Вопреки опасениям он продолжил игру, а лазарет сборной России не расширил своё представительство. Более того, именно удаление, заработанное на Санникове, привело к первой шайбе в ворота чехов. Пушечным щелчком счёт открыл не кто-нибудь, а одноклубник и давний товарищ пострадавшего Сергей Шумаков. Это его первая шайба с 19 декабря прошлого года — тогда форвард «Сибири» поразил ворота рижского «Динамо» в первом же матче после возвращения из сборной.
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Перед тем как Шумаков зарядил из своей пушки в чешскую девятку, россияне смазали первую попытку реализовать большинство. Ни сибирское звено, ни тройка Ткачёва за две минуты толком не создали ни одного момента. Всё отведённое им время они катали шайбу, устраивали неторопливый перепас, но совершенно не форсировали события. Ни тебе добиваний, ни активных помех вратарю. Быть может, и второе большинство прошло бы так же безрезультативно, если бы не ошибка чехов при выводе шайбы из зоны. Неряшливая игра соперника вкупе с расторопностью Шалунова и меткостью Шумакова — и счёт уже открыт! Россияне же провели первый период чисто и в целом собранно. Самсонов, пусть и погасил пару неприятных ситуаций возле своих ворот, не был главным действующим лицом. Чехи до его ворот порой попросту не добирались.
Насколько спокойно и уверенно для сборной России сложился первый период, настолько же не получалась игра во втором. Что ни пас — брак, что ни бросок – в паре сантиметров от створа ворот. Многое подопечные Знарка делали невпопад. То при выходе 3 в 1 нападающий пожадничал, не отдав пас, то Яруллин, подключившись в атаку, не сумел обработать шайбу. Алексей Кручинин, в общем-то, делал всё по уму, но, убежав один на один с вратарём, угодил в перекладину. И если убегать в контратаки россиянам ещё удавалось, то позиционных атак словно след простыл. Не всё было складно и в своей зоне. В отличие от первого периода у сборной России вдруг пошли удаления: то Мамин с Береглазовым сфолят, то шесть полевых игроков судьи найдут. Шесть минут в меньшинстве – это вам не шутки.
Одно большинство чехи всё-таки реализовали. Лукаш Радил наказал россиян за нарушение численного состава, забив не самый типичный гол. Форвард «Спартака» отличился не в позиционной атаке, а получив пас через всю площадку, сумел убежать от Алексея Береглазова. К тому моменту Самсонова чехи уже распечатали, и гол Радила вывел наших соперников вперёд. Ну а первую шайбу во взрослой сборной магнитогорец пропустил на третьей минуте второго периода. Если с первым броском Илья справился, то со второй попытки чехи своего добились. Во многом вина за гол Радана Ленца лежит на самой неопытной паре защитников сборной России. Дамир Мусин с Егором Рыковым не сумели укротить прыгающую на пятаке шайбу, тем самым подставив Самсонова.
Впрочем, при всех проблемах, с которыми сборная России столкнулась во втором периоде, провальным его не назовёшь. На перерыв команды ушли при равном счёте, за что стоит поблагодарить связку Ткачёв – Голышев. Накануне они охотно подкармливали передачами Капризова, соорудив для него хет-трик, а теперь сами вышли на первые роли. Голышев, у которого не складывается игра за «Автомобилист», забил уже четвёртый гол за сборную России в этом сезоне Евротура! Как и в первом периоде, россияне умело подловили чехов на их же ошибке. За глупые потери в своей зоне эта команда не прощает. А вот у ассистента Голышева, который в случае с голом нашёл его своевременно передачей, серьёзно сбился прицел. Ткачёв умудрился нереализовать сначала два выхода один на один, а затем ещё и смазать буллит! Причём все свои шансы реактивный казанец не использовал в момент, когда сборная России играла в меньшинстве.
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Победу же сборной России принёс дубль Максима Шалунова. Форвард, обладающий отменным броском, показал товар лицом. И если его первый гол во многом заслуга Шумакова, который отметился маститым проникающим пасом, то второй – иллюстрация того, что кистевой бросок — это главный козырь челябинца из «Сибири». Шалунов вошёл в зону и, долго не думая, прошил Францоуза. Так мощно и точно посылать шайбу во всей КХЛ умеют единицы. Таким образом, хоккеисты новосибирской команды забросили три шайбы из четырёх, обеспечив сборной победу не только на Шведских хоккейных играх, но и во всём Евротуре. Похоже, это серьёзная заявка на то, чтобы всей тройкой отправиться на чемпионат мира в Кёльн и Париж.