Капризов и Ткачёв поедут на ЧМ? Эксперты о победе на Евротуре

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— Сборная России досрочно выиграла Евротур впервые с сезона-2012/13. Ставка на молодёжь полностью оправдала себя?
Гуськов: Мы видим, что ресурсы у нашего хоккея есть, и им нужно вовремя дать шанс раскрыться. Как раз вливание молодёжи в состав сборной говорит о том, что мы даём раскрыться талантам не только на уровне КХЛ. Появляются наши звёздочки, в том числе и Кирилл Капризов.
Бадюков: Шведский этап Евротура сборная России не выигрывала девять лет. Так что сегодня показательный день, который войдёт в историю. Тенденция с вызовом молодёжи в сборную говорит о том, в каком направлении сегодня движется спорт, не только в России, и в мире. Более правильно брать игроков, которые очень хотят в ней играть. Самое главное, что сборной есть, что предложить этим хоккеистам, и они могут что-то дать команде.
Гуськов: Как раз вливание молодёжи в состав сборной говорит о том, что мы даём раскрыться талантам не только на уровне КХЛ.Кожевников: Олег Знарок молодец, что доверяет молодёжи. Смотрите, с каким желанием молодые игроки играли на Евротуре, несмотря на то что допускают ошибки. Порядок бьёт класс. По крайней мере, если говорить о Шведских играх, нельзя сказать, что тут играли сильнейшие, но команда выступила на хорошем уровне. Сборная за счёт самоотдачи и характера добилась трёх побед, но также и игры вратарей. Школа голкиперов у нас поднялась. Сейчас три вратаря, есть ещё за спинами ребят много сильных хоккеистов.
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Капризов заслужил поездку на чемпионат мира?
Гуськов: Хет-трик Капризова в матче со шведами — это очень здорово. Кирилл великолепно выступил на молодёжном чемпионате, ярко проявляет себя в «Салавате», а сейчас и во взрослой сборной на Евротуре. Капризов — претендент на поездку на чемпионат мира, здесь многое будет зависеть от тренерского штаба и от того, сколько у нас в составе будет хоккеистов из НХЛ. То, что Кирилл железный кандидат, это явный факт, он доказал это своей игрой.
Бадюков: Капризов абсолютно точно заслужил путёвку на чемпионат мира. Боюсь говорить громкие слова, но это тот самородок, который, как бутон, вот-вот расцветёт. Кирилл со своей харизмой, со своим задором и мастерством очень пригодится нашей сборной. Пускай он не будет на ведущих ролях на чемпионате мира, но Кирилл сможет в нужный момент проявить себя. На Шведских играх Капризов сделал очень хороший старт, поэтому хотя бы в расширенный состав сборной его привлечь точно можно. Будет ещё чешский этап Евротура и Еврочеллендж, там Кирилл должен привыкнуть к взрослому хоккею. Очень понравилась его связка с Ткачёвым. Считаю, что их пара в будущем имеет перспективы. Стабильно высоко выступать — сложная задача для любого молодого игрока. Капризов пока показывает, что готов играть на таком уровне. Думаю, что в любом случае у Кирилла очень хороший сезон и он нужен нашей сборной.
Бадюков: Капризов со своей харизмой, со своим задором и мастерством очень пригодится нашей сборной.Кожевников: Капризов, конечно, заслужил! Как и Владимир Ткачёв. Их звено заслужило поехать на чемпионат мира. Не надо говорить сейчас про связки, первая игра у них не очень получилась, но индивидуально они смотрелись. С дефицитом центральных нападающих у нас в стране Ткачёв точно пригодился бы сборной. Он один из сильнейших центрфорвардов в России. Что касается Капризова, то он в 19 лет сделал хет-трик за взрослую сборную. Это достойно похвалы. Кирилл сам получает удовольствие от игры и дарит его болельщикам.
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Кого из вратарей стоит наигрывать в качестве первого номера с прицелом на чемпионат мира?
Гуськов: Не хотел бы выделять кого-то одного. И Сорокин, и Шестёркин — наше будущее. Здесь выбирать будет тренер вратарей, он больше знает о психологии наших голкиперов. Но оба вратаря провели свои матчи на хорошем уровне. Думаю, выступление в плей-офф Кубка Гагарина Сорокина и Шестёркина может повлиять решение тренерского штаба сборной. Кто пройдёт дальше, чей вклад будет весомее — всё это сыграет роль.
Бадюков: На чемпионате мира точно будут Сорокин и Шестёркин. Ничего не ясно с нашими голкиперами из НХЛ. Варламов травмирован. Единственно возможный вариант — приезд Василевского, но только при условии непопадания «Тампы» в плей-офф. У Бобровского в «Коламбусе» всё нормально, дёргать его в последние дни не стоит. Так что Сорокин и Шестёркин железно будут в заявке.
Кожевников: Самсонов сегодня отлично дебютировал за сборную. Илья показал себя с хорошей стороны, спокойно, без ляпов отыграл матч.У Сорокина на Шведских играх получилось ярче себя проявить — в матче со шведами он отразил 47 бросков. У Ильи есть уверенность, но и Шестёркин хорош. По игре с финнами вопросов к нему не было, тут всё зависит от соперника. Тренер вратарей Рашит Давыдов знает, против какой сборной кто из голкиперов может лучше сыграть.
Кожевников: Сложно сказать, смотря кто из НХЛ будет свободен. Для меня номер один — Сергей Бобровский. Вероятно, что он в период чемпионата мира будет играть в плей-офф Кубка Стэнли. Считаю, что Шестёркин и Сорокин достойны поездки на чемпионат мира. Самсонов сегодня отлично дебютировал за сборную. Он и на молодёжном первенстве сыграл здорово. Но когда играют сильнейшие, психология немного другая, но с чехами Илья показал себя с хорошей стороны, спокойно, без ляпов отыграл матч.