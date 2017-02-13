Хара вспомнил молодость. Словацкий великан обыграл Радулова

«Монреаль»: шесть поражений в семи матчах
Нынешний визит в Бостон не предвещал «Монреалю» особой радости: за последние две недели подопечные Мишеля Террьена смогли победить лишь один раз, в овертайме одолев не самую грозную «Аризону», и общий игровой тонус «канадцев» вызывал большие вопросы. Встреча с одним из принципиальнейших соперников могла стать для «Монреаля» необходимым энергетическим допингом, но «мишки» гораздо более рационально использовали имеющиеся ресурсы. Не помогло «Канадиенс» и возвращение в строй Брендана Галлахера, который просидел в лазарете 18 матчей из-за травмы руки, и для которого игра с «Бостоном» стала 300-й в карьере.
Лучшим подтверждением наэлектризованности атмосферы стала драка, случившаяся уже на первой минуте, когда в центре площадки сцепились защитник хозяев Тори Круг и форвард «Монреаля» Эндрю Шоу. Бой получился в меру продолжительным и достаточно эффектным: оба «танцора» обменялись несколькими попаданиями, в концовке сбили друг с друга шлемы, а победу по очкам заслужил нападающий гостей. Однако для «канадцев» этот локальный успех стал первым и последним в матче: спустя семь минут другой защитник «Бостона» Адам Маккуэйд точным броском в касание замкнул пас Цегларика, и эта шайба стала для хозяев победной.
Не смутило «Брюинз» и обилие удалений, которое никак не помогало «Канадиенс» поставить неразрешимую задачу перед голкипером Тууккой Раском. На старте второй двадцатиминутки, когда «мишки» играли в меньшинстве, великолепными сольными действиями отметился 39-летний ветеран «Бостона» Здено Хара. Словацкий гигант получил передачу на входе в чужую зону, эффектным движением убрал с дороги Александра Радулова, который пытался отобрать шайбу, и бросил точно в дальнюю девятку.
Радулов так расстроился, что вскоре схлопотал малый штраф, зацепив Хару клюшкой. Это удаление было реализовано Давидом Крейчи, после чего «Монреаль» окончательно лишился шансов на то, чтобы набрать очки в этой встрече. Раск отразил все 25 бросков по своим воротам, записав на свой счёт шестой в сезоне «сухарь», а «Бостон», одержавший третью победу подряд после увольнения Клода Жюльена, вернул себе кубковую позицию. Впрочем, излишней радости у «мишек» быть не должно, поскольку отстающие в таблице «Торонто» и «Флорида» имеют несколько матчей в запасе.
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Борода решает!
Колоритный защитник «Шаркс» Брент Бёрнс помог «Сан-Хосе» одержать выездную победу над «Нью-Джерси», и за счёт этого успеха «акулы» прервали собственную серию из четырёх неудач подряд. Бёрнс дважды переиграл вратаря «дьяволов» Кори Шнайдера великолепными дальними бросками, и в списке лучших бомбардиров бородатый защитник чувствует себя очень уверенно, лишь на два очка отставая от лидера Коннора Макдэвида.
Кроме общего успеха, Бёрнс попутно установил несколько локальных клубных рекордов. Так, пятый победный гол в сезоне стал повторением лучшего результата для защитников «Шаркс» за всю историю команды: до Брента это удавалось лишь Биллу Хоулдеру в сезоне-1998/99. 16 голов, забитых на выезде также стали лучшим клубным достижением и вторым результатом в лиге, начиная с чемпионата-1992/93, когда работала «пушка» вашингтонца Кевина Хэтчера (17 шайб на выезде). «Бёрнс – наш лучший игрок в каждом матче, и не имеет значения, с кем мы встречаемся. Он делает это в каждой игре. Смотреть на него – одно удовольствие», — признался Джо Торнтон, записавший на свой счёт одну голевую передачу.
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«Миннесота» в погоне за «Вашингтоном»
Обыграв дома «Детройт», коллектив Брюса Будро продлил собственную результативную серию до пяти матчей, и продолжил догонять Овечкина и компанию – от лидера НХЛ «дикари» теперь отстают на четыре пункта, имея один матч в запасе. «Красные крылья» уже по итогам первой двадцатиминутки потеряли все шансы на то, чтобы избежать поражения, а главным антигероем у «Детройта» стал нападающий Густав Нюквист. В одном из эпизодов в борьбе у борта швед не сдержался, и после ощутимого тычка в спину от защитника «Уайлд» Спаржона он ударил обидчика клюшкой в лицо.
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Спаржону наложили швы, и через несколько минут он вернулся на площадку, а Нюквист получил малый штраф и перспективу схлопотать шестиматчевую дисквалификацию, поскольку этим моментом заинтересовался дисциплинарный комитет. «Это было совершенно случайно. Я не хотел бить в лицо, моя клюшка соскользнула. Всё это выглядит действительно не слишком здорово, но я рад, что он в порядке», — сказал Нюквист. «Повтор я не смотрел, но уверен, что лига что-нибудь предпримет. Я очень рад, что клюшка не попала в глаз или ещё куда-нибудь», — отметил Спаржон.
В итоге, «Миннесота» трижды за матч реализовала большинство, наказав «Детройт» за недисциплинированность, а первой звездой встречи был признан Микко Койву, который великолепным пасом на дальнюю штангу организовал гол Нидеррайтера.
Этот упрямый «Нэшвилл»
«Хищники» смогли вырвать победу в домашнем матче с «Далласом», уступая к 33-й минуте со счётом 0:3. «Нэшвилл» смог забить пять голов подряд, а главными заводилами у «Предаторз» стали защитники: Роман Йози оформил голевой дубль, а Пи Кей Суббэн сделал две передачи, что позволило ему добраться до отметки в 300 очков за карьеру.
«Мы хотели действовать агрессивно, но, в первую очередь, надо было играть с умом. Нельзя победить, если постоянно удаляешься. В первые 40 минут у нас были неплохие моменты, и в третьем периоде мы проделали отличную работу. Но, всё-таки, надо играть умнее», — сказал Йози, на счету которого 4 гола в последних трёх матчах.