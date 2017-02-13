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175 лет назад 2016
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Евротур
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Три битвы с чехами: досрочный триумф Знарка и неудачи юниоров

Сборная России досрочно выиграла Евротур, четыре игрока попали в символическую сборную Шведских игр, а юниоры проиграли чехам.
13 февраля 2017, понедельник. 10:15. Хоккей

Россия – досрочный победитель Евротура


Три года сборная России не выигрывала Евротур. Соответственно до недавнего времени не добивалась этого под руководством Олега Знарка. С приходом Олега Валерьевича на пост главного тренера национальной команды её состав омолодился, а результаты на Евротуре резко упали. И вот после двух сезонов, когда сборная России финишировала на последнем месте, подопечные Знарка не просто стали победителями европейского междусобойчика, но и сделали это досрочно. Заключительный чешский этап Евротура уже не в состоянии сбросить Россию с первого места. 9 очков на шведском этапе и 24 в совокупности гарантировали нашей команде уверенную победу.

Добиться столь впечатляющего результата сборной России удалось довольно молодым составом, где нашлось место сразу трём бронзовым призёрам последнего МЧМ. Свою минуту славы получил даже Илья Самсонов, который отправлялся в Гётеборг в ранге третьего вратаря, что обычно в команде Знарка равносильно глухому запасу. Тренерский штаб сборной России изменил себе и дал сыграть на турнире всем трём голкиперам. Самсонов не подвёл и, пропустив две шайбы от чехов, помог команде добиться стопроцентного результата. Ну а главными героями матча с Чехией стали игроки «Сибири». Степан Санников заработал большинство, которое реализовал его одноклубник Сергей Шумаков, а ещё один «сибиряк» Максим Шалунов разродился дублем.
Знарок уже выигрывал Кубок Гагарина и чемпионат мира, а вот Евротур – никогда. Всё бывает в первый раз.

Базовый клуб сборной, как то ли в шутку, то ли всерьёз называли «Сибирь» до Шведских хоккейных игр, помог главному тренеру сделать последний шаг к исторической для него победе. Знарок уже выигрывал Кубок Гагарина и чемпионат мира, а вот Евротур – никогда. Всё бывает в первый раз.

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Шведы проиграли финнам, но не стали последними


«Тре крунур», которых накануне разбила сборная России, проиграли и принципиальным соперникам из Финляндии. Если в субботу шведы пострадали от Кирилла Капризова, то на этот раз их злым гением стал Вели-Матти Савинайнен. Нападающий, который в прошлом выступал за «Югру» и «Торпедо», а сейчас с 28 голами лидирует в снайперской гонке финского чемпионата, дважды поразил ворота соседей. Савинайнен сначала сравнял счёт, а его шайба в третьем периоде стала для команды Суоми победной. Любопытно, что за тот небольшой отрезок, что финны со шведами играли в формате «4 на 4», они сумели обменяться заброшенными шайбами. Команда Рикарда Грёнборга проиграла, но избежала позора, коим можно было считать последнее место на домашнем турнире. Три команды набрали по три очка, а ниже других оказалась сборная Финляндии как обладательница худшей разницы забитых и пропущенных шайб. С командой Суоми злую шутку сыграл матч с чехами, который они проиграли со счётом 1:7.
Сразу четыре россиянина попали в число лучших хоккеистов очередного этапа Евротура.

Шестёркин, Рыков, Голышев и Капризов – в символической сборной


Доминирование сборной России на Шведских хоккейных играх не могло не найти своего отражения в символической сборной турнира. Сразу четыре россиянина попали в число лучших хоккеистов очередного этапа Евротура. И двое из них совсем недавно играли в Торонто и Монреале на молодёжном чемпионате мира. 19-летний защитник СКА Егор Рыков, отдавший в трёх матчах две передачи, составил компанию чеху Адаму Полашеку. Среди нападающих организаторы отметили Анатолия Голышева и Кирилла Капризова, который стал автором самого молодого хет-трика в истории сборной России. Третьим форвардом в символической сборной турнира стал швед Карл Клинберг. Ну а ворота в этой виртуальной команде доверили защищать Игорю Шестёркину. Правда, включения в символическую сборную другой вратарь сборной России Илья Сорокин достоин ничуть не меньше. Выбирать между двумя голкиперами, которые провели по одному матчу и добились победы, было непросто.

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Юниоры не поддержали взрослых и проиграли чехам


С чехами воскресным вечером играли не только подопечные Знарка, но и две юниорские сборные: до 18 и до 17 лет. Команда Сергея Голубовича, готовящаяся к апрельскому чемпионату мира, всухую уступила сверстникам из Чехии. При этом дело также происходило на шведском льду, в городе Сундсвалль. После безрезультативного первого периода второй выдался провальным для сборной России. Наши юниоры быстро пропустили две шайбы, а третью чехи забросили за 30 секунд до сирены. В заключительной двадцатиминутке соперники наших юниоров организовали ещё одну голевую атаку. 0:4 – с таким счётом сборной России уступила чехам и заняла на Турнире пяти наций всего лишь четвёртое место. Юниорская сборная U17 тоже проиграла чехам, и тоже на Турнире пяти наций, пусть и с более приличным счётом. Команда, составленная из игроков 2000 г.р., вела благодаря голу Александра Хованова, но в концовке позволила чехам перевернуть игру с ног на голову. 1-2 – таков результат очередной серии российско-чешского противостояния. С тремя поражениями и всего одной победой сборная России заняла последнее место на Турнире пяти наций.
0:4 – с таким счётом сборной России уступила чехам и заняла на Турнире пяти наций всего лишь четвёртое место.

Коршков вернулся после травмы, пока только в МХЛ


Наконец-то после травмы в хоккей вернулся Егор Коршков. Герой прошлого МЧМ и игрок, который обещал стать открытием этого сезона, не играл со 2 декабря. В матче с «Автомобилистом» он сломал ногу и с тех пор не выходил на лёд. Возвращение Коршкова состоялось ещё до возобновления регулярного чемпионата КХЛ. Несмотря на то что «Локомотив» уже завтра сыграет с «Адмиралом», Егору дали попробовать хоккей на ощупь в матче молодёжной команды. Форвард, становившийся с «Локо» обладателем Кубка Харламова, вышел против «Серебряных Львов», но не поучаствовал ни в одной из пяти заброшенных «железнодорожниками» шайб. Ждать ли Коршкова завтра в составе первой команды?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей Анатолий Голышев Егор Коршков Егор Рыков Игорь Шестёркин Кирилл Капризов Евротур
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