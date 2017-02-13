Кто лучший игрок в истории СКА? От Сушинского до Ковальчука

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Продолжаем серию материалов о лучших игроках в истории отечественных клубов — на очереди СКА. Клуб участвовал в чемпионатах страны на высшем уровне начиная с сезона-1946/47. Исключением стал отрезок с 1947 по 1950 год, а также сезон-1991/92. Больших успехов в советские годы «армейская» команда с берегов Невы не добивалась.
Расцвет СКА пришёлся на российские годы, ну а грандом отечественного хоккея клуб стал после создания Континентальной хоккейной лиги. Главным достижением команды является завоевание Кубка Гагарина в сезоне-2014/15. Питер совершил настоящий подвиг в плей-офф: отыгрался с 0-3 в серии с московским ЦСКА, а затем в финале сломил сопротивление «Ак Барса». Исторический триумф СКА оформил при тренерском тандеме Быков-Захаркин.
Ленинград, а позднее Санкт-Петербург запомнился игрой таких мастеров, как Алексей Гусаров, Николай Дроздецкий, Евгений Белошейкин, Максим Соколов, Максим Сушинский, Алексей Кознев, Илья Ковальчук, Артемий Панарин, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов. Мы предлагаем вам выбрать лучшего из предоставленной десятки.