Кто лучший игрок в истории СКА? От Сушинского до Ковальчука

Продолжаем серию материалов о лучших игроках в истории отечественных клубов — на очереди СКА. Клуб участвовал в чемпионатах страны на высшем уровне начиная ссезона-1946/47. Исключением стал отрезок с 1947 по 1950 год, а также сезон-1991/92. Больших успехов в советские годы «армейская» команда с берегов Невы не добивалась.Расцвет СКА пришёлся на российские годы, ну а грандом отечественного хоккея клуб стал после создания Континентальной хоккейной лиги. Главным достижением команды является завоевание Кубка Гагарина в сезоне-2014/15. Питер совершил настоящий подвиг в плей-офф: отыгрался с 0-3 в серии с московским ЦСКА, а затем в финале сломил сопротивление «Ак Барса». Исторический триумф СКА оформил при тренерском тандеме Быков-Захаркин.Ленинград, а позднее Санкт-Петербург запомнился игрой таких мастеров, как. Мы предлагаем вам выбрать лучшего из предоставленной десятки.