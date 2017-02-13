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175 лет назад 2016
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Максим Тальбо
Фото: РИА Новости
Текст: Егор Синицын

Тальбо: сыграть за Канаду на ОИ-2018? Там должны играть лучшие

О новом контракте с «Локомотивом», шансах сыграть на ОИ-2018, отличие между молодёжью в России и Америке – в интервью с Максимом Тальбо.
13 февраля 2017, понедельник. 13:15. Хоккей
Новость о том, что «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо, прокатилась по Ярославлю радостной волной. В городе сейчас не найти болельщика, который не был бы искренне счастлив от того, что Макс остаётся в команде.

Тальбо – улыбчивый канадский парень, который легко общается и веселится за пределами льда, но всегда несгибаем в противостоянии с любым соперником, с которым скрещивает клюшки. И что на льду, что в жизни Макс — абсолютный профессионал. Когда я обратился к нему с просьбой об интервью, он сам решил поговорить со мной в свой день рождения.

— Для нас день рождения не такое уж и событие, — сразу уточнил Максим.

— Но мы в России, так что я не мог прийти без подарка.

Увидев, что я собираюсь достать что-то из сумки, Максим смущённо запротестовал:

— Ну что вы, не стоило…

Я вручил ему небольшого увальня-медведя, с тем намёком, что, пусть зимой мишка и спит, весной он вылезает из берлоги полным сил и энергии. Макс намёк понял. И к тому же с улыбкой отметил, что теперь у его детей дома будет настоящий русский медведь.

«Обожаю играть в хоккей! И здесь у меня выходит неплохо»


— Насколько быстро вы с клубом договорились? Переговоры были довольно долгими.
— На самом деле, не очень долгими. И решение не было трудным. Ещё прошлым летом я понял, что «Локомотив» — это классный клуб, с отличной организацией. Здесь всё здорово, все заботятся обо мне, о моей семье, это очень мило. Я много раз говорил: Ярославль – это классное место для того, чтобы жить, чтобы играть. Я горжусь тем, что выступаю за эту команду. Так что когда мне предложили остаться ещё на год, нам не потребовалось тратить много слов, чтобы прийти к согласию

— Что стало главной причиной того, что вы остаётесь?
— Мне здесь полностью комфортно! Клуб, болельщики, сам город – важно, что они нравятся не только мне, но и моей семье. А ещё я обожаю играть в хоккей! И здесь у меня это выходит неплохо (улыбается). У нас очень хорошая команда, и я рад, что буду её частью в следующем сезоне.
Клуб, болельщики, сам город – важно, что они нравятся не только мне, но и моей семье. А ещё я обожаю играть в хоккей! И здесь у меня это выходит неплохо.

— В Ярославле давно такого не было, чтобы хоккеиста так горячо полюбили с первого же дня в команде. Насколько ощущается любовь города, трибун, фанатов?
— К сожалению, пока плохо понимаю, что кричат трибуны во время игр. Но та энергия, что идёт от болельщиков, ощущается очень хорошо. На улицах, в торговых центрах фанаты часто меня узнают, все подходят радостные, с улыбками. Даже когда мы проигрываем.

— Ярославль куда меньше, например, Денвера или Бостона. В каком городе вам приятнее жить – в маленьком и тихом или шумном и многолюдном?
— Я люблю города поменьше. В НХЛ мне больше всего нравился Питтсбург: он довольно небольшой, в самый раз для меня. То же самое могу сказать и о Ярославле. Тут очень уютно, легко можно найти всё, что хочешь. И люди тут просто замечательные. Разве что, дороги бы вам построить (улыбается).

— Какие ещё города в России понравились, может быть, запомнились чем-то?
— Трудно сказать. У нас не было достаточно времени, чтобы погулять, посмотреть их. Из окна автобуса мнения о городе не составишь. Но в Москве нам удалось выбраться на прогулку, и я должен сказать, что ваша столица очень красива. Действительно красивое, величественное место.

«С огромной гордостью надену свитер канадской сборной»


— Но в следующем году у вас будет возможность съездить на экскурсию в Корею.
— Что вы имеете в виду? В КХЛ будут ещё и корейские команды?

— Сегодня никто не знает, приедут ли хоккеисты из НХЛ на следующие Олимпийские игры. Так что у вас есть шанс сыграть на Олимпиаде.
— Сложно говорить об этом сейчас. Вариантов только два, так что угадать или не угадать – одинаково легко. Если вам интересно моё мнение, я считаю, что игроки НХЛ на Игры поедут.

— Но их легко могут не отпустить.
— Могут. Посмотрим, всё-таки время ещё есть. А о себе могу сказать так: мне надо очень усердно работать, на максимальных оборотах сыграть весь год до Олимпиады. Нет такого, чтобы я ждал: вот, НХЛ и МОК не договорятся, и никто никого не отпустит. Там должны играть лучшие, и я искренне желаю, чтобы именно лучшие канадские парни представляли нашу страну на Играх. Но, если они всё-таки не приедут и если я буду соответствовать уровню команды – с огромной гордостью надену свитер нашей сборной.

— Кто мог бы стать тренером такой команды? Недавно освободились Кен Хичкок и Клод Жюльен.
— Да, почему бы и нет? Если у них не будет работы, я уверен, они оба с радостью возглавят нашу олимпийскую сборную. Но если и они будут заняты в НХЛ – в Европе достаточно канадских тренеров, причём высокого уровня.

— Например, Майк Кинэн?
— Да, или Дэйв Кинг, с которым мы успели поработать на Кубке Германии.

— Сборной России, собранной только из игроков нашей лиги, будет по силам выиграть золото Олимпиады?
— Я думаю, шансы были бы довольно высоки. У вас очень много по-настоящему талантливых игроков, и молодых, и на пике карьеры. У вас есть Ковальчук и Дацюк, одного опыта которых хватило бы на несколько команд. А парней вроде Овечкина и Малкина даже запрет от НХЛ в Америке не удержит. Так что да, думаю, это вполне реально.
Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

«Я простой канадский парень. Из Квебека»


— Вы же понимаете, что одного вопроса в России сегодня вам избежать.
— О Малкине?

— Нет. О Дональде Трампе.
(Смеётся.) Да, я знаю, вы, ребята, очень веселитесь по этому поводу. Я не американец, так что тоже могу об этом шутить. В Канаде с интересом следили за всей этой историей, я также держу руку на пульсе. И если говорить серьёзно, я надеюсь, что это принесёт США и остальному миру больше хорошего, чем плохого. Да, Трамп – очень сложный политический персонаж, но я готов дать ему шанс.

— Также последнее время люди из разных стран всё больше отдаляются друг от друга. Яркий пример – Brexit в Великобритании. В Квебеке, откуда вы родом, до сих пор нет согласия между англо- и франкоговорящими людьми?
— Нет, я так не думаю. Все в Канаде гордятся своим флагом, гордятся тем языком, на котором говорят, будь то английский или французский. Также человек, родившийся в Квебеке, гордится тем, что он из Квебека. Но всё, что касается отделения Квебека от Канады, – это слухи. Никаких конфликтов внутри страны, конечно, нет.
Почти в каждой команде есть несколько молодых игроков, которые скоро выйдут на очень высокий уровень. Не будь лимита – не у каждого из них был бы шанс пробиться наверх.

— Но вы кем себя считаете в первую очередь – уроженцем Канады или уроженцем Квебека?
— Скажу так: я простой канадский парень. Из Квебека. В России думают, что я «французский» канадец, но это не так. Так что для меня такого вопроса никогда и не стояло.

— В своё время дисквалификация Мориса Ришара привела к массовым беспорядкам в Монреале – и это стало отправной точкой «тихой революции». Тем не менее и сегодня в НХЛ «французских» канадцев не так уж и много.
— Я думаю, всё дело в конкуренции. Сегодня отличные хоккейные школы есть у многих стран. В НХЛ играют парни даже из Австрии и Дании! В последнее время и американцев становится всё больше. Хоккей становится всё более массовой игрой, рано или поздно мы вытесним футбол из его ниши. Так что меньшее количество наших «французов» объясняется легко – просто некоторые наши «английские» парни и парни из Европы объективно сильнее.

«Я думаю, лимит помогает российским игрокам»


— К вопросу о конкуренции. В русских команда КХЛ играет всего по пять легионеров, соответственно и конкуренция не такая высокая. Как думаете, лимит не мешает развитию нашей молодёжи?
— Я думаю, он наоборот помогает. Объясню на примере нашей команды: если бы у нас играло больше иностранных хоккеистов, не попадали бы в состав крутые молодые парни. Почти в каждой команде есть несколько молодых игроков, которые скоро выйдут на очень высокий уровень. Не будь лимита – не у каждого из них был бы шанс пробиться наверх.

— Но при этом у нас есть команды вроде «Йокерита», которые находятся в заведомо лучших условиях.
— Ну, так вот она, конкуренция. Да, возможно, это несколько несправедливо. Но я слышал, что русские очень любят создавать себе трудности и сами решать их. Думаю, это как раз тот случай.

— Ещё одна трудность для начинающих хоккеистов – это отсутствие льда. Количество катков в России и Канаде сейчас несопоставимо.
— Вы знаете, в Лемуане, где я вырос, тоже не слишком много профессиональных катков. Специфика в том, что мы организуем небольшие катки для себя и соседей, для друзей. Канадские мальчишки не представляют себе зимы безо льда. Зимой замерзают пруды, реки, и ребята катаются там. В Ярославле есть целых две реки – почему бы вам не превращать их в место для игр? Не обязательно хоккей, просто покататься на коньках. Рядом с «Ареной-2000», в парке, есть замёрзший пруд, но его почему-то совсем не используют. В Канаде с него бы народ не вылезал!

— Несмотря на такую разницу в отношении, Россия и Канада исторически находятся в хоккее на одном уровне.
— Сейчас канадский хоккей на подъёме, наша сборная много выигрывает. Но, находясь в России, я вижу, насколько много у вас талантливых игроков. Здесь есть интересная молодёжная лига, я уже сбился со счёта, сколько человек из этой лиги играли в «Локомотиве» в этом сезоне – 10,12? Пройдёт несколько лет, и ваше новое поколение будет очень опасным.
В Северной Америке парни уже в 17-18 лет весят как бычки, и я имею в виду мышцы. Многим российским новичкам именно мышечной массы не хватает, чтобы играть в КХЛ или НХЛ, а с техникой у них всё в порядке.

— Молодые хоккеисты в России и Канаде сильно отличаются? Прежде всего подходом к делу.
— Главное, чем они отличаются, это размерами (смеётся). В Северной Америке парни уже в 17-18 лет весят как бычки, и я имею в виду мышцы. Многим российским новичкам именно мышечной массы не хватает, чтобы играть в КХЛ или НХЛ, а с техникой у них всё в порядке. Насчёт подхода к тренировкам – я могу говорить только о наших, ярославских парнях. Так вот, они выкладываются полностью, работают очень много.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив Максим Тальбо
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