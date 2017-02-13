Тальбо: сыграть за Канаду на ОИ-2018? Там должны играть лучшие

«Обожаю играть в хоккей! И здесь у меня выходит неплохо»

Клуб, болельщики, сам город – важно, что они нравятся не только мне, но и моей семье. А ещё я обожаю играть в хоккей! И здесь у меня это выходит неплохо.

«С огромной гордостью надену свитер канадской сборной»

Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

«Я простой канадский парень. Из Квебека»

Почти в каждой команде есть несколько молодых игроков, которые скоро выйдут на очень высокий уровень. Не будь лимита – не у каждого из них был бы шанс пробиться наверх.

«Я думаю, лимит помогает российским игрокам»

В Северной Америке парни уже в 17-18 лет весят как бычки, и я имею в виду мышцы. Многим российским новичкам именно мышечной массы не хватает, чтобы играть в КХЛ или НХЛ, а с техникой у них всё в порядке.

Новость о том, что «Локомотив» продлил контракт с, прокатилась по Ярославлю радостной волной. В городе сейчас не найти болельщика, который не был бы искренне счастлив от того, что Макс остаётся в команде.Тальбо – улыбчивый канадский парень, который легко общается и веселится за пределами льда, но всегда несгибаем в противостоянии с любым соперником, с которым скрещивает клюшки. И что на льду, что в жизни Макс — абсолютный профессионал. Когда я обратился к нему с просьбой об интервью, он сам решил поговорить со мной в свой день рождения.— Для нас день рождения не такое уж и событие, — сразу уточнил Максим.— Но мы в России, так что я не мог прийти без подарка.Увидев, что я собираюсь достать что-то из сумки, Максим смущённо запротестовал:— Ну что вы, не стоило…Я вручил ему небольшого увальня-медведя, с тем намёком, что, пусть зимой мишка и спит, весной он вылезает из берлоги полным сил и энергии. Макс намёк понял. И к тому же с улыбкой отметил, что теперь у его детей дома будет настоящий русский медведь.— На самом деле, не очень долгими. И решение не было трудным. Ещё прошлым летом я понял, что «Локомотив» — это классный клуб, с отличной организацией. Здесь всё здорово, все заботятся обо мне, о моей семье, это очень мило. Я много раз говорил: Ярославль – это классное место для того, чтобы жить, чтобы играть. Я горжусь тем, что выступаю за эту команду. Так что когда мне предложили остаться ещё на год, нам не потребовалось тратить много слов, чтобы прийти к согласию— Мне здесь полностью комфортно! Клуб, болельщики, сам город – важно, что они нравятся не только мне, но и моей семье. А ещё я обожаю играть в хоккей! И здесь у меня это выходит неплохо. У нас очень хорошая команда, и я рад, что буду её частью в следующем сезоне.— К сожалению, пока плохо понимаю, что кричат трибуны во время игр. Но та энергия, что идёт от болельщиков, ощущается очень хорошо. На улицах, в торговых центрах фанаты часто меня узнают, все подходят радостные, с улыбками. Даже когда мы проигрываем.— Я люблю города поменьше. В НХЛ мне больше всего нравился Питтсбург: он довольно небольшой, в самый раз для меня. То же самое могу сказать и о Ярославле. Тут очень уютно, легко можно найти всё, что хочешь. И люди тут просто замечательные. Разве что, дороги бы вам построить— Трудно сказать. У нас не было достаточно времени, чтобы погулять, посмотреть их. Из окна автобуса мнения о городе не составишь. Но в Москве нам удалось выбраться на прогулку, и я должен сказать, что ваша столица очень красива. Действительно красивое, величественное место.— Что вы имеете в виду? В КХЛ будут ещё и корейские команды?— Сложно говорить об этом сейчас. Вариантов только два, так что угадать или не угадать – одинаково легко. Если вам интересно моё мнение, я считаю, что игроки НХЛ на Игры поедут.— Могут. Посмотрим, всё-таки время ещё есть. А о себе могу сказать так: мне надо очень усердно работать, на максимальных оборотах сыграть весь год до Олимпиады. Нет такого, чтобы я ждал: вот, НХЛ и МОК не договорятся, и никто никого не отпустит. Там должны играть лучшие, и я искренне желаю, чтобы именно лучшие канадские парни представляли нашу страну на Играх. Но, если они всё-таки не приедут и если я буду соответствовать уровню команды – с огромной гордостью надену свитер нашей сборной.— Да, почему бы и нет? Если у них не будет работы, я уверен, они оба с радостью возглавят нашу олимпийскую сборную. Но если и они будут заняты в НХЛ – в Европе достаточно канадских тренеров, причём высокого уровня.— Да, или Дэйв Кинг, с которым мы успели поработать на Кубке Германии.— Я думаю, шансы были бы довольно высоки. У вас очень много по-настоящему талантливых игроков, и молодых, и на пике карьеры. У вас есть Ковальчук и Дацюк, одного опыта которых хватило бы на несколько команд. А парней вроде Овечкина и Малкина даже запрет от НХЛ в Америке не удержит. Так что да, думаю, это вполне реально.— О Малкине?Да, я знаю, вы, ребята, очень веселитесь по этому поводу. Я не американец, так что тоже могу об этом шутить. В Канаде с интересом следили за всей этой историей, я также держу руку на пульсе. И если говорить серьёзно, я надеюсь, что это принесёт США и остальному миру больше хорошего, чем плохого. Да, Трамп – очень сложный политический персонаж, но я готов дать ему шанс.— Нет, я так не думаю. Все в Канаде гордятся своим флагом, гордятся тем языком, на котором говорят, будь то английский или французский. Также человек, родившийся в Квебеке, гордится тем, что он из Квебека. Но всё, что касается отделения Квебека от Канады, – это слухи. Никаких конфликтов внутри страны, конечно, нет.— Скажу так: я простой канадский парень. Из Квебека. В России думают, что я «французский» канадец, но это не так. Так что для меня такого вопроса никогда и не стояло.— Я думаю, всё дело в конкуренции. Сегодня отличные хоккейные школы есть у многих стран. В НХЛ играют парни даже из Австрии и Дании! В последнее время и американцев становится всё больше. Хоккей становится всё более массовой игрой, рано или поздно мы вытесним футбол из его ниши. Так что меньшее количество наших «французов» объясняется легко – просто некоторые наши «английские» парни и парни из Европы объективно сильнее.— Я думаю, он наоборот помогает. Объясню на примере нашей команды: если бы у нас играло больше иностранных хоккеистов, не попадали бы в состав крутые молодые парни. Почти в каждой команде есть несколько молодых игроков, которые скоро выйдут на очень высокий уровень. Не будь лимита – не у каждого из них был бы шанс пробиться наверх.— Ну, так вот она, конкуренция. Да, возможно, это несколько несправедливо. Но я слышал, что русские очень любят создавать себе трудности и сами решать их. Думаю, это как раз тот случай.— Вы знаете, в Лемуане, где я вырос, тоже не слишком много профессиональных катков. Специфика в том, что мы организуем небольшие катки для себя и соседей, для друзей. Канадские мальчишки не представляют себе зимы безо льда. Зимой замерзают пруды, реки, и ребята катаются там. В Ярославле есть целых две реки – почему бы вам не превращать их в место для игр? Не обязательно хоккей, просто покататься на коньках. Рядом с «Ареной-2000», в парке, есть замёрзший пруд, но его почему-то совсем не используют. В Канаде с него бы народ не вылезал!— Сейчас канадский хоккей на подъёме, наша сборная много выигрывает. Но, находясь в России, я вижу, насколько много у вас талантливых игроков. Здесь есть интересная молодёжная лига, я уже сбился со счёта, сколько человек из этой лиги играли в «Локомотиве» в этом сезоне – 10,12? Пройдёт несколько лет, и ваше новое поколение будет очень опасным.— Главное, чем они отличаются, это размерами. В Северной Америке парни уже в 17-18 лет весят как бычки, и я имею в виду мышцы. Многим российским новичкам именно мышечной массы не хватает, чтобы играть в КХЛ или НХЛ, а с техникой у них всё в порядке. Насчёт подхода к тренировкам – я могу говорить только о наших, ярославских парнях. Так вот, они выкладываются полностью, работают очень много.