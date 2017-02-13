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Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв

Сборная России досрочно выиграла Евротура, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?