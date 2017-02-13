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Бестрофейные. Овечкин и ещё четыре звезды, достойные кубка Стэнли

Много звёздных хоккеистов никогда не выигрывали Чашу. Есть такие и среди нынешнего поколения звёзд, которым кубок Стэнли ещё не покорился.