Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Бестрофейные. Овечкин и ещё четыре звезды, достойные кубка Стэнли

Много звёздных хоккеистов никогда не выигрывали Чашу. Есть такие и среди нынешнего поколения звёзд, которым кубок Стэнли ещё не покорился.
13 февраля 2017, понедельник. 19:00. Хоккей
Современный профессиональный спорт зачастую жесток и нелогичен, и такой трофей, как Кубок Стэнли, каждый год подтверждает это. Для того чтобы поднять над головой знаменитую Чашу имени лорда Стэнли Престонского, должно совпасть множество факторов: личный талант, мощная команда, понимающий тренер, наличие характера и воли, а кроме всего прочего – удача.
Некоторые — например такие глыбы мирового хоккея, как Рэй Бурк или Доминик Гашек, — становились обладателями Кубка Стэнли лишь на излёте карьеры, когда лучшие годы остались позади. Другие яркие звёзды – например Павел Буре, Дэйл Хаверчук, Эрик Линдрос или Марсель Дионн – закончили карьеру, так и не получив заветных перстней чемпионов.

Среди нынешнего поколения ярких хоккейных личностей также есть игроки, чей талант неоспорим, но для заветной победы им постоянно чего-то не хватает. У каждого из них ещё осталось в запасе несколько лет, за которые эти звёзды будут иметь шанс снять с себя обидные ярлыки и увидеть свою фамилию в блеске победного серебра. Но смогут ли они это сделать?

>>> Хара вспомнил молодость. Словацкий великан обыграл Радулова

н. Джо Торнтон, «Сан-Хосе Шаркс»


37-летний центрфорвард «акул» — один из лучших распасовщиков мирового хоккея. Уникальное видение площадки в совокупности с мягкостью рук, талантом диспетчера и полным отсутствием игрового эгоизма сделали Торнтона фигурой исторического масштаба: Джамбо Джо занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров всех времён, имея неплохие шансы подняться в двадцатку. Есть в коллекции Джо золото Олимпиады и Кубка мира, и индивидуальные «Арт Росс» и «Харт Трофи», но за 19 лет выступлений в НХЛ главный командный трофей плеймейкер-бородач так и не потрогал.


Наилучший шанс на победу у Торнтона был в прошлом сезоне, когда крепкие «акулы» дошли до финала, но там они уступили великолепному «Питтсбургу». Нынешний заход может стать одним из последних, поскольку после окончания сезона-2016/17 у Джо заканчивается контракт с «Шаркс», и ветеран может стать неограниченно свободным агентом. Судя по тому, как выглядит Торнтон в текущем регулярном чемпионате, его результативный баланс будет зафиксирован на отметке около 50 очков, а это значит, что рыночный интерес к центрфорварду сохранится. Конечно, рассчитывать на новый 7-миллионный контракт ветеран вряд ли сможет, но для него куда важнее денег будет перспектива побороться за тот трофей, которого пока нет в коллекции.

>>> Бобровский обыграл «Детройт» и позвал штангу своих ворот на ужин

Наилучший шанс на победу у Торнтона был в прошлом сезоне, когда крепкие «акулы» дошли до финала, но там уступили великолепному «Питтсбургу».

в. Хенрик Лундквист, «Нью-Йорк Рейнджерс»


Недавно одержанная Лундквистом 400-я карьерная победа стала дополнительным поводом для разговоров о том, что главный хоккейный приз в коллекции Короля Хенрика пока отсутствует. Швед быстрее всех в истории добрался до отметки в четыре сотни победных матчей и стал третьим после Бродо и Тони Эспозито, кто сделал это в составе одного клуба. Однако результаты «Рейнджерс» не дают Лундквисту больших шансов на заветный трофей: наилучшая возможность у «синерубашечников» была в сезоне-2013/14, но тогда в финале Кубка Стэнли дорогу к вершине им преградил потрясающий «Лос-Анджелес».

>>> «Ришара» возьмёт или Овечкин, или Кросби. Но Тарасенко поборется»

2 марта Лундквисту исполнится 35 лет, и пока что швед не демонстрирует признаков возрастного спада, хотя текущий чемпионат получается неоднозначным – Хенрика нет в десятке лучших ни по проценту отражённых бросков, ни по голам, пропущенным в среднем за матч. Личный контракт у голкипера будет действовать ещё четыре сезона, но пока «рейнджеры» не выглядят командой, способной удивить, владея одной из «уайлд-кард».

н. Джером Игинла, «Колорадо Эвеланш»


Нынешний сезон стал для «Колорадо» непрекращающимся кошмаром: в августе со скандалом команду покинул главный тренер Патрик Руа, а травмы лидеров и игровые неудачи лишили «лавин» шансов на плей-офф уже к Новому году. Для 39-летнего Игинлы, который за свою карьеру выиграл золото МЧМ и взрослого чемпионата мира, стал олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира, этот год – последний по действующему контракту, а возможно, и последний в карьере.

Игинла уже заявил, что хочет играть в плей-офф, а потому готов отказаться от запрета на обмен и ждёт вариантов по сделке. Однако его статистика в чемпионате-2016/17 крайне невыразительна (7 голов и 8 передач в 53 матчах при показателе полезности «-18»), и сможет ли босс «Колорадо» Джо Сакик подыскать для Игги подходящий клуб – большой вопрос. В любом случае Джером уже забронировал себе место в Зале славы: он занимает 34-ю строчку в списке лучших бомбардиров всех времён, имея в активе два приза «Мориса Ришара», один «Арт Росс Трофи», один «Лестер Пирсон Эворд» и ещё три менее значимых индивидуальных трофея.

в. Роберто Луонго, «Флорида Пантерз»


37-летний Луонго стремительно приближается к отметке в 1000 матчей за карьеру – сейчас на его счету 961 игра и пятое место в списке самых побеждающих голкиперов в истории (впереди только Бродо, Руа, Белфор и Джозеф). Два олимпийских золота, две победы на чемпионатах мира и победа на Кубке мира – таков послужной список Луонго, но, как и большинство хоккеистов из представленного списка, до финала Кубка Стэнли он доходил лишь один раз. Это было в сезоне-2010/11, когда «Ванкувер», за который играл Роберто, уступил Чашу «Бостону». Шансы нынешней «Флориды» на успех в плей-офф не слишком высоки, но в запасе у Луонго есть ещё пять сезонов действующего контракта.

>>> Дацюк показал дочь, а игроки СКА успели отдохнуть в Европе

н. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»


31-летний Овечкин – самый молодой игрок в этом списке, и его шансы на долгожданную победу можно считать максимальными. О том, что один из самых ярких нападающих в истории хоккея до сих пор не выиграл главный приз, было сказано уже немало. Персональные достижения Великой восьмёрки велики и были официально признаны лигой, которая включила Александра в список 100 лучших игроков за всю историю НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате «Вашингтон» снова рвётся к очередному «Президент Трофи», но, согласно стратегии главного тренера Барри Тротца, Овечкину периодически включают экономичный режим, ограничивая игровое время. Главной целью остаётся Кубок Стэнли, побороться за который за предыдущие 11 сезонов у Овечкина не было возможности.

>>> Тальбо: сыграть за Канаду на ОИ-2018? Там должны играть лучшие

Лундквист быстрее всех в истории добрался до отметки в четыре сотни выигрышей, и стал третьим после Бродо и Тони Эспозито, кто сделал это в составе одного клуба.


«В нынешнем сезоне «Вашингтон» не был командой, которая сделала фальстарт. В октябре и ноябре игра «Кэпиталз» совсем не поражала воображение: если бы это случилось, то «столичные» бы снова были под огнём насмешек», — отметил обозреватель ESPN Крейг Кастенс. А владелец клуба Тед Леонсис ещё год назад заявил о двухлетнем «окне», в пределах которого «Кэпиталз» должен попытаться выбить максимум: первый сезон этого отрезка был прошлым, в котором «Вашингтон» уступил дорогу будущему чемпиону «Питтсбургу». «Я говорил про это «окно», но появление таких молодых игроков, как Бураковски, Кузнецов, Орлов и Врана может его расширить. У нас будет период обновления, потому что потолок зарплат – вещь жёсткая. Сейчас поколение Овечкина и Бекстрёма находится в расцвете сил», — отметил Леонсис.

Чем ближе будет плей-офф, тем сильнее будет давление и на команду, и на самого Овечкина, для которого этот год – одна из лучших возможностей убрать свою фамилию из списка не выигрывавших звёзд.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Александр Овечкин Джо Торнтон Хенрик Лундквист Кубок Стэнли НХЛ
Новости. Хоккей
13 февраля 2017, понедельник
19:53 «Эдмонтон» проявляет интерес к нападающему «Тампы» Бойлу
19:38 Эрик Линдрос выставил на аукцион свою хоккейную атрибутику
19:11 Вратарь Майкл Гарнетт покинул «Медвешчак» и продолжит карьеру в «Берне»
19:08 Ленер: «Баффало» не слушает тренера, это неуважение к нему и к команде
18:36 Адвокат: за смерть юного хоккеиста должны отвечать руководство и тренеры команды
18:08 «Локомотив» и «Адмирал» определились с составами на матч в Ярославле
18:04 Нападающий «Шикутими» Герман Рубцов признан первой звездой матча QMJHL
17:48 «Торпедо» просит помочь 15-летнему воспитаннику СДЮШОР, который впал в кому
17:31 Циркуль: может, на «Салавате» и «Толпаре» лежит какое-то проклятие
17:22 ФХР начала собственное расследование трагедии в Подольске
16:57 Торнтон: Бёрнс – лучший на льду каждый вечер
16:29 Защитник Катич ушёл из «Медвешчака», в команде 12 полевых игроков
16:27 Егоршев: цель в плей-офф у «Торпедо» только одна — кубок Гагарина
16:05 Таварес: все 16 команд Восточной конференции НХЛ в деле
15:56 Губернатор поддержал заявку Челябинска на проведение матчей Еврочелленджа
15:51 Третьяк: мы должны создать все условия, чтобы Капризов не уезжал из КХЛ
15:48 Д. Губарев: моя результативность неудовлетворительная, я сам переживаю
15:44 «Ак Барс» начнёт плей-офф в форме в стиле «милитари»
15:20 «Северсталь» представила новый комплект формы
15:16 Самая красивая хоккеистка России приняла участие в фотосессии от ЖХЛ
15:03 Йоси: «Нэшвилл» усердно бился в матче с «Далласом»
14:42 «Нефтехимик» провёл двусторонний матч
14:34 «Югра» пригласила в гости самую преданную болельщицу Леру Воскресенскую
14:22 Пильстрём восстановился после травмы и может сыграть с «Нефтехимиком»
14:14 У Дацюка родился сын, мальчика назвали Павлом
13:58 Козак: всегда считали матчи «Слована» с «Медвешчаком» дерби
13:49 Бэйкс: «Бостон» прибавил в плане ответственности, в завершении
13:35 Директор СДЮСШОР «Витязь»: никакого криминала в смерти 14-летнего хоккеиста нет
13:12 Террьен: «Монреаль» потерял свою игру, когда на площадке были спецбригады
12:58 Буцаев встретился с болельщиками ХК «Сочи»
12:43 Какое дерби, на ваш взгляд, главное в КХЛ?
12:37 «Ак Барс» не давал болельщикам рекомендаций воздержаться от поездки в Уфу
12:37 Читатели: Мозякин — лучший нападающий регулярного чемпионата КХЛ
12:33 «Динамо» Москва напомнило об акции в честь Дня святого Валентина
12:15 14-летний хоккеист погиб в Подольске после драки с партнёрами по команде
12:05 Ли: «Айлендерс» приятно подниматься в турнирной таблице
12:00 Тальбо: главное отличие между молодыми игроками в Канаде и России – мышцы
11:56 Захаркин: «Салават» полностью разобрал «Ак Барс» и «Ладу», мы готовы
11:46 Денис Смирнов — первая звезда матча регулярного чемпионата NCAA
11:44 Коротков: «зелёное дерби» всегда приятно играть, настрой «СЮ» будет хороший
11:38 Нюквист: я ударил Спаржона совершенно случайно
11:26 Нюквисту грозит дисквалификация за удар в лицо Спаржона
11:14 Форвард «Колорадо» Колборн прервал свою 41-матчевую безголевую серию
11:10 Прайс: «Монреаль» выглядит растерянным
10:36 Голубович: задачу на Турнир пяти наций сборная России не выполнила
Все новости RSS
Какое дерби, на ваш взгляд, главное в КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+