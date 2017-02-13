У Дацюка родился сын, а «Локомотив» помог «Салавату» и «Сибири»

«Адмирал» разгромно уступил «Локомотиву», перебросав ярославцев

Юный хоккеист из Подольска погиб после драки с партнёрами по команде

В семье Дацюка пополнение, сына назвали в честь отца – Павлом

«Ак Барс» не будет препятствовать болельщикам в поездке на «Зелёное дерби»

Очередные трансферы «Медвешчака». В команде осталось 12 полевых игроков

У хоккеистов из Владивостока сегодня был шанс увеличить свой небольшой задел от идущей девятой «Сибири», но воспользоваться им они не смогли. А вот «Локомотив», который сейчас борется на Западе за третью строчку с московскими и минскими динамовцами, а также с «Торпедо», свою задачу выполнил на сто процентов. Полунин уже на второй минуте открыл счёт в матче.В начале второго периода хозяева укрепили преимущество усилиями Накладала.на 40-й минуте забросил третью шайбу и сделал вопрос о победителе во многом риторическим. Окончательно развеяли сомнения голы Локтионова и Апалькова. И только после этого «Адмирал» забил гол престижа, и сделал это Алексеев. Примечательно, что начиная со второго периода встречи подопечные Андриевского стабильно перебрасывали своих оппонентов, но взять их ворота они смогли только под занавес встречи, когда уже ничего не решалось. Шайба Коледова стала последним аккордом в победной песне «железнодорожников». Благодаря этой победе они как минимум на сутки смогли выйти на чистое третье место в Западной конференции.14-летний игрок из Подольска скончался после драки с партнёрами по команде, которая произошла в раздевалке. Несмотря на все усилия тренера, медика команды и приехавших врачей «скорой помощи», спасти подростка не удалось — тело увезли в морг прямо с площадки.Известно, что незадолго до инцидента тренер команды Вячеслав Курочкин решил перетасовать звенья и поставил Игоря (имена мальчиков изменены) в первое звено, в то время как двоих ребят из Орловской области Михаила и Андрея перебросил в третью пятёрку. Возможно, именно это и послужило причиной для конфликта. Ребята нашли Игоря в раздевалке, и между ними и Андреем завязалась драка. Михаил пытался разнять своих партнёров, но безуспешно. Несмотря на его усилия, Игорь оказался на полу, после чего потерял сознание. Юные хоккеисты позвали тренера, который вызвал бригаду «скорой помощи», но спасти Игоря не удалось. По одной из версий очевидцев, погибший упал и ударился головой о скамейку, по другой — ему стало плохо после удара кулаком в живот. До этого Игорь без проблем проходил все медосмотры.Официальный сайт питерского СКА сообщил, что нападающий командыстал отцом. Супруга капитана команды Мария родила сына, которого назвали Павлом.«Хоккейный клуб СКА поздравляет Павла и Марию с этим радостным событием и желает их семье счастья и гармонии!» — сказано в сообщении на официальной клубной странице в Интернете.Недавно в СМИ появилась информация, согласно которой казанский «Ак Барс» не рекомендовал своим болельщикам ехать на выездной матч против «Салавата Юлаева». Игра пройдёт 14 февраля. Во время последней игры между этими командами 18 января казанские болельщики избили поклонника уфимского клуба.«У нас зарезервирован гостевой сектор. Все наши болельщики, проживающие в Уфе, и те, кто решил добраться до неё самостоятельно, смогут купить на него билеты. Организованного выезда в этот раз не будет, но клуб не рекомендовал своим болельщикам воздержаться от посещения матча», — говорится в заявлении представителя пресс-службы «Ак Барса».«Медвешчак» продолжает распродажу хоккеистов. Защитникперешёл из хорватского коллектива в «Шеллефтео».Канадский хоккеист выступал за загребскую команду с момента её вступления в Континентальную хоккейную лигу. Защитник провёл 187 матчей, набрав 52 (14+38) очка при показателе полезности «-23». Хоккеист нередко играл на позиции нападающего.Также клуб расстался с вратарём. Следующим его клубом станет швейцарский «Берн». В текущем сезоне канадский голкипер провёл 17 матчей и одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 90,3 и коэффициентом надёжности 3,15.В расположении «Медвешчака» на два оставшихся матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом» осталось лишь 12 полевых хоккеистов, а именно 3 защитника и 9 нападающих.