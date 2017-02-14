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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Текст: Дарья Тубольцева

Девушки и хоккеисты. Самые красивые пары в мире хоккея

В День всех влюблённых представляем 15 самых красивых пар мирового хоккея.
14 февраля 2017, вторник. 09:00. Хоккей

Евгений Малкин и Анна Кастерова


Долгое время молодые люди жили на два континента. Малкин выступал за океаном за «Питтсбург», Кастерова работала телеведущей на российском телевидении. В конце 2015 года хоккеист сделал предложение своей возлюбленной, и Анна переехал в Америку. А в мае прошлого года у пары родился сын Никита. Чем не идеальная история любви?

Валерий Ничушкин и Светлана Гаврилюк


У восходящей звезды российского хоккея было много поклонниц, однако сердце Валерия удалось покорить только очаровательной Светлане. Девушка в прошлом занималась художественной гимнастикой, а сейчас работает моделью. Валерий со Светланой смотрятся очень эффектно.

Эрик Карлссон и Мелинда Куррей


Мелинде повезло с женихом. Эрик не только блестяще играет в хоккей, но и умеет устраивать сюрпризы возлюбленной. На Хэллоуин Карлсон перевоплотился в чёрного лебедя, а предложение руки и сердца сделал девушке, положив кольцо в пиццу. Что же он устроит в День всех влюблённых?

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Питер Холланд и Саша Шейман


В свои 26 лет Питер пока не стал звездой НХЛ, зато нашёл свою вторую половинку. Прекрасная Саша работает фотомоделью и радует своих подписчиков голливудской улыбкой.

Ти Джей и Лорен Оши


Семейство Оши — пример для подражания. Ти Джей и Лорен женаты несколько лет и воспитывают двоих детей. Несмотря на плотный график, Ти Джей много времени уделяет воспитанию малышей: гуляет с коляской, играет в куклы с дочкой. Лорен, в свою очередь, следит за хозяйством и поддерживает мужа на матчах.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская


Вот уже несколько лет самый популярный российский хоккеист счастлив с Анастасией, дочкой известной актрисы Веры Глаголевой. Полгода назад пара официально узаконила свои отношения. Он — брутальный хоккеист с миллионами болельщиков по всему мира, она — хрупкая и нежная красавица. Александр и Анастасия словно созданы друг для друга.

>>> Красота дня. Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская

Кэри и Анжела Прайс


Анжела и Кэри поженились в 2013 году. У пары подрастает дочка, которая уже неоднократно выходила на лёд вместе с папой. В свободное от домашних дел время Анжела ведёт личный блог, в котором делится кулинарными рецептами, рассказывает о событиях из мира хоккея и даёт советы молодым мамам.

Владимир и Яна Тарасенко


Яна — образец идеальной жены хоккеиста. Как отмечал дедушка Владимира Тарасенко, приехавший в Сент-Луис погостить у внука, Яна отлично справляется с хозяйством по дому, воспитанием детей и помогает мужу настраиваться на матчи. Девушка ездит на все крупные турниры, на которых выступает Владимир, а также участвует в благотворительных мероприятиях.

Константин и Анна Окуловы


Анна и Константин — самая романтичная пара Новосибирска. Молодые люди узаконили свои отношения в мае прошлого года и теперь не расстаются ни на минуту. Не удивительно, что в этом сезоне Константин стал настоящим открытием «Сибири» — любовь окрыляет.

Антон и Елена Беловы


Беловы — семья спортивная, Антон играет в хоккей, а Елена занимается восточными единоборствами. Супруга поддерживает любимого на всех матчах, настраивает на игры и больше всех радуется его успехам. «Всё подстроено под распорядок мужа. Абсолютная концентрация на игре», — рассказывает Елена.

>>> Елена Белова: на каждый матч Антона иду, как на маленькую войну

Сергей Шумаков и Валерия Карпова


Форвард «Сибири» тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Однако красавицу Валерию не спрячешь. Девушка родилась в Москве, но ради любимого переехала в Новосибирск. Кто знает, где окажется Шумаков в будущем сезоне. Быть может, пара вернётся в столицу.

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева


Роман хоккеиста Игоря Макарова с известной российской телеведущей обсуждала вся страна. Игорь и Лера познакомились в 2012 году и через год сыграли свадьбу. Лера Кудрявцева старше своего супруга на 16 лет. Но любви, как известно, все возрасты покорны!

Якуб Коварж и Петра Коварова


Самая обаятельная пара КХЛ — Якуб Коварж и Петра Коварова. Молодые поженились три года назад в Чехии. Когда они познакомились, Петра была студенткой пражского университета. По окончании учёбы переехала к мужу в Россию.

Игорь Ожиганов и Анастасия Меркулова


Игорь и Анастасия — оба профессиональные спортсмены. Меркулова — чемпионка мира по художественной гимнастике. В начале 2015 года девушка оставила большой спорт и перешла на тренерскую работу. А летом Анастасия вышла замуж за Игоря.

Владимир Соботка и Николь Новотны


Чешский нападающий «Авангарда» — человек семейный. Всё свободное время Владимир проводит со своей обворожительной супругой Николь и доченькой. Таких красавиц оставлять одних надолго точно нельзя!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Овечкин Антон Белов Валерий Ничушкин Владимир Соботка Владимир Тарасенко Евгений Малкин Игорь Макаров Игорь Ожиганов Кен Холланд Константин Окулов Кэри Прайс Сергей Шумаков Ти Джей Оши Эрик Карлссон Якуб Коварж Фото
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