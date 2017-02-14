Девушки и хоккеисты. Самые красивые пары в мире хоккея

Евгений Малкин и Анна Кастерова
Долгое время молодые люди жили на два континента. Малкин выступал за океаном за «Питтсбург», Кастерова работала телеведущей на российском телевидении. В конце 2015 года хоккеист сделал предложение своей возлюбленной, и Анна переехал в Америку. А в мае прошлого года у пары родился сын Никита. Чем не идеальная история любви?
Валерий Ничушкин и Светлана Гаврилюк
У восходящей звезды российского хоккея было много поклонниц, однако сердце Валерия удалось покорить только очаровательной Светлане. Девушка в прошлом занималась художественной гимнастикой, а сейчас работает моделью. Валерий со Светланой смотрятся очень эффектно.
Эрик Карлссон и Мелинда Куррей
Мелинде повезло с женихом. Эрик не только блестяще играет в хоккей, но и умеет устраивать сюрпризы возлюбленной. На Хэллоуин Карлсон перевоплотился в чёрного лебедя, а предложение руки и сердца сделал девушке, положив кольцо в пиццу. Что же он устроит в День всех влюблённых?
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Питер Холланд и Саша Шейман
В свои 26 лет Питер пока не стал звездой НХЛ, зато нашёл свою вторую половинку. Прекрасная Саша работает фотомоделью и радует своих подписчиков голливудской улыбкой.
Ти Джей и Лорен Оши
Семейство Оши — пример для подражания. Ти Джей и Лорен женаты несколько лет и воспитывают двоих детей. Несмотря на плотный график, Ти Джей много времени уделяет воспитанию малышей: гуляет с коляской, играет в куклы с дочкой. Лорен, в свою очередь, следит за хозяйством и поддерживает мужа на матчах.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Вот уже несколько лет самый популярный российский хоккеист счастлив с Анастасией, дочкой известной актрисы Веры Глаголевой. Полгода назад пара официально узаконила свои отношения. Он — брутальный хоккеист с миллионами болельщиков по всему мира, она — хрупкая и нежная красавица. Александр и Анастасия словно созданы друг для друга.
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Кэри и Анжела Прайс
Анжела и Кэри поженились в 2013 году. У пары подрастает дочка, которая уже неоднократно выходила на лёд вместе с папой. В свободное от домашних дел время Анжела ведёт личный блог, в котором делится кулинарными рецептами, рассказывает о событиях из мира хоккея и даёт советы молодым мамам.
Владимир и Яна Тарасенко
Яна — образец идеальной жены хоккеиста. Как отмечал дедушка Владимира Тарасенко, приехавший в Сент-Луис погостить у внука, Яна отлично справляется с хозяйством по дому, воспитанием детей и помогает мужу настраиваться на матчи. Девушка ездит на все крупные турниры, на которых выступает Владимир, а также участвует в благотворительных мероприятиях.
Константин и Анна Окуловы
Анна и Константин — самая романтичная пара Новосибирска. Молодые люди узаконили свои отношения в мае прошлого года и теперь не расстаются ни на минуту. Не удивительно, что в этом сезоне Константин стал настоящим открытием «Сибири» — любовь окрыляет.
Антон и Елена Беловы
Беловы — семья спортивная, Антон играет в хоккей, а Елена занимается восточными единоборствами. Супруга поддерживает любимого на всех матчах, настраивает на игры и больше всех радуется его успехам. «Всё подстроено под распорядок мужа. Абсолютная концентрация на игре», — рассказывает Елена.
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Сергей Шумаков и Валерия Карпова
Форвард «Сибири» тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Однако красавицу Валерию не спрячешь. Девушка родилась в Москве, но ради любимого переехала в Новосибирск. Кто знает, где окажется Шумаков в будущем сезоне. Быть может, пара вернётся в столицу.
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева
Роман хоккеиста Игоря Макарова с известной российской телеведущей обсуждала вся страна. Игорь и Лера познакомились в 2012 году и через год сыграли свадьбу. Лера Кудрявцева старше своего супруга на 16 лет. Но любви, как известно, все возрасты покорны!
Якуб Коварж и Петра Коварова
Самая обаятельная пара КХЛ — Якуб Коварж и Петра Коварова. Молодые поженились три года назад в Чехии. Когда они познакомились, Петра была студенткой пражского университета. По окончании учёбы переехала к мужу в Россию.
Игорь Ожиганов и Анастасия Меркулова
Игорь и Анастасия — оба профессиональные спортсмены. Меркулова — чемпионка мира по художественной гимнастике. В начале 2015 года девушка оставила большой спорт и перешла на тренерскую работу. А летом Анастасия вышла замуж за Игоря.
Владимир Соботка и Николь Новотны
Чешский нападающий «Авангарда» — человек семейный. Всё свободное время Владимир проводит со своей обворожительной супругой Николь и доченькой. Таких красавиц оставлять одних надолго точно нельзя!