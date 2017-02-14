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175 лет назад 2016
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«Ак Барс»
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Вспомнить всё! «Ак Барс» отправит Умарка и «Салават» в отпуск

«Ак Барс» умножит проблемы «Салавата», «Барыс» и «Витязь» пробьются в плей-офф, Назаров и «Нефтехимик» не выиграют в Хельсинки.
14 февраля 2017, вторник. 10:15. Хоккей

«Барыс» — «Сибирь»


Важнейший с турнирной точки зрения матч состоится в Астане. «Барыс», который идёт пятым на Востоке, примет «Сибирь». Команда Андрея Скабелки всеми силами старается залезть в вожделенную восьмёрку. Поражение от «Амура» дома прямо перед паузой на Евротур было очень некстати. Теперь нужно снова включаться в гонку. Большое значение будет иметь, в каком состоянии вернутся из сборной Шалунов, Шумаков и Санников. Ну и Беляков, ведь он играл в олимпийской команде у Олега Браташа. Теоретически больше шансов у «Барыса», в пользу него мы и сделаем ставку. Если хозяева наберут хотя бы очко, они обеспечат себе выход в плей-офф.

Наш прогноз: победа «Барыса».

«Автомобилист» — «Металлург» (Новокузнецк)


Шансы «Автомобилиста» на плей-офф минимальны. Да, коллектив Владимира Крикунова скорее всего выиграет у «Кузни», но не всё зависит от уральцев. Уж больно в тяжёлую ситуацию они себя загнали. Отлично зарекомендовал себя на Евротуре форвард Анатолий Голышев, ставший одним из лидеров сборной России. За ним, как и за хоккеистами «Сибири», будет очень интересно понаблюдать. Остались ли силы и эмоции на концовку регулярного чемпионата? «Металлург» же просто доигрывает сезон.

Наш прогноз: победа «Автомобилиста».

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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»


Центральный матч игрового дня состоится в Уфе. «Ак Барс», который точно останется на третьем месте Восточной конференции, отправится в гости к заклятому сопернику. У «Салавата Юлаева» остался, пожалуй, последний шанс сохранить лицо. Ведь в случае поражения юлаевцы почти наверняка не попадут в плей-офф, а это станет для клуба капитальным провалом. Игорь Захаркин заверяет, что его команда готова дать бой «барсам» в «зелёном дерби», полностью изучив манеру игры казанцев. Но нынешнее состояние «Салавата» не вызывает доверия и оптимизма. Да и Казань как следует настроится на игру: никто дарить очки уфимцам не собирается. «Мы настроены отправить «Ак Барс» в отпуск. Нам очень нужна победа», — говорил Линус Умарк по ходу пятого матча серии плей-офф прошлого года. Умарка на площадке не будет, так как он травмирован. Но теперь в отпуск могут отправить уже «Салават».

Наш прогноз: победа «Ак Барса».

«Югра» — «Авангард»


«Авангард» уже забронировал за собой вторую строчку, тогда как «Югра» не попадает в восьмёрку ни при каких обстоятельствах. В этой связи матч в Ханты-Мансийске, по сути, станет формальностью. Для Фёдора Канарейкина появилась хорошая возможность проверить все звенья перед матчами за Кубок Гагарина, а также немного поэкспериментировать. Ведь в скором времени такой возможности просто не будет. Его визави Андрею Разину сейчас главное заработать себе новый контракт на следующий сезон. Ведь основная задача не выполнена. Нужно доказать руководству, что сотрудничество стоит продолжить.

Наш прогноз: победа «Авангарда».

«Северсталь» — «Торпедо»


Почти ничего не решает и игра в Череповце. «Северсталь» — за бортом плей-офф, а «Торпедо» займёт строчку с третьей по шестую. Тут дело больше в стратегии и тактике. С кем нижегородцы захотят начинать свой поход к вершине? Выгоднее, конечно, стать третьими или четвёртыми, чтобы иметь преимущество домашнего льда. Но случиться в итоге может всякое. Самого Скудры на лавке не будет, так как ему осталось отбыть последний матч дисквалификации, полученной после игры со СКА.

Наш прогноз: победа «Торпедо».

Нынешнее состояние «Салавата» не вызывает оптимизма. Да и Казань как следует настроится на игру.

«Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»


Матч в Подольске может стать историческим. В последний раз подмосковный клуб играл в плей-офф в сезоне-2006/07. Таким образом, в случае выхода в решающую стадию достижение будет для «Витязя» первым в истории КХЛ. Для этого коллективу Валерия Белова нужно выиграть у китайского новичка, а «Сочи» в параллельной встрече должен уступить ЦСКА. Расклад вполне вероятный. Но и «Куньлуню» очки нужны как воздух. Команда полна желания в дебютный год попасть в первую восьмёрку. Работа Владимира Юрзинова видна.

Наш прогноз: победа «Витязя».

«Динамо» (Минск) — «Лада»


«Динамо» находится в ситуации похожей с «Торпедо». Разве что у «зубров» на два очка меньше. Так что их шансы стать третьим ниже, чем у нижегородцев, «Локомотива» или московского «Динамо». Но то, что команда Крэйга Вудкрофта уже попала в плей-офф, является неплохим достижением. «Ладе» же осталось спокойно доиграть три встречи и начинать готовиться к следующему сезону. Нынешний получился не самым успешным. Посмотрим, останется ли у руля тольяттинцев Артис Аболс.

Наш прогноз: победа минского «Динамо».

«Динамо» (Москва) — «Амур»


Московские динамовцы тоже расположились внутри той самой четвёрки, которая будет бороться с третье по шестое место на Западе. У бело-голубых серьёзная потеря: из-за травмы выбыл ключевой нападающий Алексей Терещенко. В последнее время форвард набрал хорошую форму, поэтому его потеря точно скажется на дистанции. В списке травмированных находятся также защитники Кутейкин и Робинсон. Но «Амур» хозяева льда должны обыгрывать даже с такими серьёзными потерями. Класс столичного клуба на порядок выше.

Наш прогноз: победа московского «Динамо».

Матч в Подольске может стать историческим. В последний раз подмосковный клуб играл в плей-офф в сезоне-2006/07.

«Йокерит» — «Нефтехимик»


Классный матч должен получиться в Хельсинки. «Йокерит» балансирует на грани попадания в плей-офф, занимая на данный момент восьмое место в Западной конференции. У «Нефтехимика» ситуация сложнее. Команда Андрея Назарова в случае поражения может лишиться шансов на плей-офф. Не факт, что так и случится, всё будет зависеть от результата других игр. Новый контракт на следующий сезон у Назарова уже есть, но тренер явно хочет прибавить себе вистов. Для этого нужно совершить подвиг – выйти в плей-офф при нынешнем незавидном положении.

Наш прогноз: победа «Йокерита».

СКА — «Спартак»


На днях во время паузы на Евротур «Спартак» выиграл у СКА на сборах в Новогорске – 4:3. Команда Алексея Ярушкина оказалась сильнее в серии буллитов. Но в официальной встрече всё будет по-другому. СКА по-прежнему ещё не гарантировал себе победу в регулярном чемпионате, да и болельщики не позволят расслабиться в игре с принципиальным соперником. Накануне у капитана «армейцев» Павла Дацюка появился на свет сын, которого назвали Павлом. Клуб наверняка захочет сделать своему лидеру подарок в виде победы.

Наш прогноз: победа СКА.

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ЦСКА — ХК «Сочи»


«Армейцы» продолжают погоню за Питером на Западе. У СКА сейчас 131 очко, а у ЦСКА – 128. По победам в основное время лучше обстоят дела у москвичей, так что их шансы на выигрыш «регулярки» сохраняются. Для «Сочи» ситуация в случае поражения будет близка к критической. Если «Витязь» и «Йокерит» выиграют в параллельных встречах, то отставание «леопардов» от зоны плей-офф будет равно шести очкам. А ведь после Москвы южанам лететь в Санкт-Петербург на матч со СКА. В общем, не позавидуешь.

Наш прогноз: победа ЦСКА.

У «Нефтехимика» ситуация сложнее. Команда Андрея Назарова в случае поражения может лишиться шансов на плей-офф.

«Медвешчак» — «Слован»


Номинальным хозяином отчётного матча будет «Медвешчак», но встреча перенесена из Загреба в Братиславу, так как арену в Хорватии готовят к другому мероприятию. Одним словом, у «медведей» вечные проблемы со всем на свете. Интересно, кто вообще выйдет на лёд. «Медвешчак» распродал почти весь состав и отпустил главного тренера. Жаль, что «Слован» официально потерял шансы на плей-офф. Заканчивать регулярный чемпионат двумя встречами с беспомощной хорватской командой – одно удовольствие в плане набора очков. Но унижение для лиги и удар по её имиджу.

Наш прогноз: победа «Слована».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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