Фото: Дмитрий Сагитов, photo.khl.ru

Пять игроков «Салавата», кому пора провести лучший матч в сезоне

«Салават» близок к тому, чтобы впервые не попасть в плей-офф КХЛ, за две игры до конца «регулярки» некоторым игрокам пора проявить себя.