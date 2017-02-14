Тест. Влюблённые враги. Что ты знаешь о «зелёном дерби»?

14 февраля в Уфе в последний раз в нынешнем регулярном чемпионате встретятся «Салават Юлаев» и «Ак Барс» — заклятые враги, влюблённые в своё классическое противостояние. Команденужно во что бы то ни стало побеждать: по потерянным очкам уфимцы уже сейчас находятся за пределами восьмёрки. Битва с гостями из Татарстана может стать для «Салавата Юлаева» решающей в плане борьбы за место в плей-офф. В преддверии столь важного матча мы предлагаем проверить, насколько хорошо ты знаешь историю «зелёного дерби».Также вы можете пройти тест