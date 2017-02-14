«Ак Барс» подтолкнёт «Салават» в пропасть? «Зелёное дерби»! LIVE

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→ Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17
→ Текстовая трансляция матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Указанное в трансляции время – московское
15:40. К матчу с «Ак Барсом» уфимцы подходят с девятиматчевой серией поражений. Плюсом для «Салавата» является то, что в текущем сезоне они дважды обыграли «Ак Барс», а единственное поражение потерпели в овертайме. Пока же, талисманы команд напоминают нам, что «зёленое дерби» — это не только война на льду, но и дружба за пределами.
15:30. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Эта игра может стать для уфимцев определяющей в борьбе за плей-офф, тогда как казанцы уже гарантировали себе третье место на Востоке. Отступать коллективу Игоря Захаркина некуда, но травмы лидеров и подавленное психологическое состояние могут помешать «Салавату» одержать победу. Да и «Ак Барс» явно настроится на принципиального соперника. В общем, интриг у «зелёного дерби» хоть отбавляй. Осталось дождаться самой игры!