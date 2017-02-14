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175 лет назад 2016
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Игорь Захаркин
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Кто-то паникует, а мы верили». Захаркин выиграл главный матч

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин — о победе над «Ак Барсом», слухах об уходе Умарка и игре Капризова с Арзамасцевым.
14 февраля 2017, вторник. 21:00. Хоккей
>>> «Салават» разбил «Ак Барс» в «зелёном дерби»! Как это было

Четвёртое в сезоне «зелёное дерби» завершилось уверенной победой уфимской команды. Счёт в матче уже на третьей минуте открыл капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко, а через несколько минут преимущество удвоил Александр Нестеров. Вскоре «Ак Барс» отыграл одну шайбу благодаря усилиям Атте Охтамаа, но тут же пропустил от Александра Логинова. Второй и третий периоды получились безголевыми, и «Салават» довёл матч до победы.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 1 3:1, 0:0, 0:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Григоренко (Паршин, Лепистё) – 02:40 (5x5), 2:0 – Нестеров (Арзамасцев, Лисин) – 12:23 (5x5), 2:1 – Охтамаа (Глинкин) – 13:05 (5x5), 3:1 – Логинов (Макаров, Паршин) – 13:48 (5x5)

Уфимцы одержали первую победу в последних 10 матчах, имея теперь в активе 85 очков. После победы главный тренер «Салавата» Игорь Захаркин прокомментировал игру своей команды.

— Мне понравилось, как сегодня играла моя команда, — начал Игорь Владимирович. — Она сегодня не столько играла, сколько сражалась. Мы попали в очень непростую ситуацию. Нам было некуда отступать, мы выиграли, потому что нам победа была нужнее, чем «Ак Барсу».

— Что с Логиновым и Нестеровым?
— Об их травмах ничего сказать не могу. У нас есть другие хоккеисты.

>>> Пять игроков «Салавата», кому пора провести лучший матч в сезоне

— Когда на лёд вернётся Хартикайнен? Стоит ли ожидать его в скором времени на льду?
 — Теему в среду начнёт тренировки на льду, посмотрим, как быстро сумеет восстановиться. Но ничего поделать тут нельзя. Мы должны прислушиваться к рекомендациям врачей. Попробует в среду, а там посмотрим.

— А что с Соиным?
— Сергею Соину должны сделать снимок, тогда увидим, что с его суставом.

— Как могли бы прокомментировать информацию, появившуюся сегодня в СМИ, что Умарк может покинуть «Салават» летом?
— Я не читал об этом, сказать ничего не могу. Мне сейчас важно, чтобы с командой всё было хорошо, вы видели, в какую ситуацию мы попали. В последнее время я узнал, кто нам друзья, а кто нет. Это очень полезно для команды. Кто-то паникует, а кто-то верит. Мне понравилось, что неудачи сплотили команду. Тяжело удержать хоккеистов, которые постоянно проигрывают. Но ни в одной игре ребята не сдавались. Здорово, что после перерыва дружно сыграли. Они заслуживают моего восхищения.

— Когда Умарк вернётся в строй?
— Он в ближайшее время должен приехать, а когда выйдет на лёд, я не знаю.

— Показалось, что сегодня было тяжеловато Капризову и Арзамасцеву.
— Так всегда бывает. Парни впервые попали в национальную сборную, провели там три матча за четыре дня. Понятно, что много эмоций отдали. Но важно, что, несмотря на это, они сегодня сыграли. У нас не было возможности дать им отдохнуть после такого вояжа. Они мужественные, смогли сыграть против «Ак Барса». Бесспорно, Капризов и Арзамасцев могут выступить лучше, но здорово, что сегодня они встали плечом к плечу с ребятами.

>>> Тест. Влюблённые враги. Что ты знаешь о «зелёном дерби»?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
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