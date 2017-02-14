«Кто-то паникует, а мы верили». Захаркин выиграл главный матч

Четвёртое в сезоне «зелёное дерби» завершилось уверенной победой уфимской команды. Счёт в матче уже на третьей минуте открыл капитан «Салавата Юлаева», а через несколько минут преимущество удвоил. Вскоре «Ак Барс» отыграл одну шайбу благодаря усилиям, но тут же пропустил от. Второй и третий периоды получились безголевыми, и «Салават» довёл матч до победы.Уфимцы одержали первую победу в последних 10 матчах, имея теперь в активе 85 очков. После победы главный тренер «Салавата»прокомментировал игру своей команды.— Мне понравилось, как сегодня играла моя команда, — начал Игорь Владимирович. — Она сегодня не столько играла, сколько сражалась. Мы попали в очень непростую ситуацию. Нам было некуда отступать, мы выиграли, потому что нам победа была нужнее, чем «Ак Барсу».— Об их травмах ничего сказать не могу. У нас есть другие хоккеисты.— Теему в среду начнёт тренировки на льду, посмотрим, как быстро сумеет восстановиться. Но ничего поделать тут нельзя. Мы должны прислушиваться к рекомендациям врачей. Попробует в среду, а там посмотрим.— Сергею Соину должны сделать снимок, тогда увидим, что с его суставом.— Я не читал об этом, сказать ничего не могу. Мне сейчас важно, чтобы с командой всё было хорошо, вы видели, в какую ситуацию мы попали. В последнее время я узнал, кто нам друзья, а кто нет. Это очень полезно для команды. Кто-то паникует, а кто-то верит. Мне понравилось, что неудачи сплотили команду. Тяжело удержать хоккеистов, которые постоянно проигрывают. Но ни в одной игре ребята не сдавались. Здорово, что после перерыва дружно сыграли. Они заслуживают моего восхищения.— Он в ближайшее время должен приехать, а когда выйдет на лёд, я не знаю.— Так всегда бывает. Парни впервые попали в национальную сборную, провели там три матча за четыре дня. Понятно, что много эмоций отдали. Но важно, что, несмотря на это, они сегодня сыграли. У нас не было возможности дать им отдохнуть после такого вояжа. Они мужественные, смогли сыграть против «Ак Барса». Бесспорно, Капризов и Арзамасцев могут выступить лучше, но здорово, что сегодня они встали плечом к плечу с ребятами.