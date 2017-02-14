«Спартак» обыграл СКА и помог ЦСКА, а «Витязь» впервые в плей-офф

«Барыс» — официально в плей-офф

«Автомобилист» покуражился над «Кузней»

«Салават» выиграл «зелёное дерби»

Бурдасов принёс «Авангарду» два очка

Последний матч без Скудры

Чудо в Санкт-Петербурге

Динамовский подвиг

Восемь залпов по «Ладе»

ЦСКА вышел в лидеры «регулярки»

«Витязь» впервые в истории КХЛ попал в плей-офф

«Нефтехимик» бился, но «Йокерит» вырвал победу

Сильно осложнила себе жизнь «Сибирь». Команда Андрея Скабелки выигрывала по ходу матча в Астане благодаря мощнейшему броску Воробьёва в большинстве, однако удержать преимущество не смогла. Настырный Бойд тоже реализовал лишнего в первом периоде. Больше в основное время зрители заброшенных шайб не увидели, а в концовке овертайма Даллмэн принёс победу «барсам». «Барыс» официально гарантировал себе путёвку в плей-офф, а новосибирцы не добились желаемого результата в столице Казахстана. Им осталось сыграть в Ханты-Мансийске и Екатеринбурге.Клуб из Екатеринбурга учинил разгром «Кузне». В ворота Подъяпольского влетело шесть шайб, после чего главный тренер Сергей Бердников не выдержал и заменил голкипера на Хакимова. Того огорчили лишь однажды. Отметился голевой передачей форвард хозяев Анатолий Голышев, вернувшийся из сборной в хорошем настроении и отмечавший во вторник день рождения. Ну а главными героями можно назвать Тичара и Мингалеева, оформивших голевые дубли. В целом игра получилась зрелищной, но шансов на плей-офф у Екатеринбурга практически нет.В самом ожидаемом и обсуждаемом матче дня «Салават Юлаев» нанёс поражение «Ак Барсу» в важнейшей для себя встрече — и в плане принципиальности, и исходя из турнирного положения. Помог уфимцам и «Барыс», отобравший два очка у «Сибири». Голы в «зелёном дерби» были только в первом периоде, а в начале второго судьи не засчитали взятие ворот Сведберга, так как арбитры усмотрели нарушение со стороны Малыхина, который сражался на пятаке. Он создавал помеху вратарю. Омрачила встречу травма форварда казанцев Артёма Лукоянова, попавшего под силовой приём Гончарова и покинувшего лёд только при помощи врачей. После игры Артём давал комментарии журналистам, так что серьёзной угрозы здоровью нет. Гости так и не смогли хотя бы приблизиться к сопернику, не помогла и замена Гарипова на шестого полевого хоккеиста. Уфа по-прежнему не гарантировала себе выход в плей-офф.В ничего не решавшем матче в Ханты-Мансийске «Югра» и «Авангард не смогли ограничиться основным временем. А в овертайме сильнее оказались «ястребы», дожавшие уступавшего в классе соперника. «Наплевательское отношение «Югры» к деталям процветает, на это нет управы», — раскритиковал команду главный тренер ханты-мансийцев Андрей Разин. Ну а для Фёдора Канарейкина хорошо, что к плей-офф в приличной форме находятся лидеры омичей. Так, в отчётной встрече отличились Анелёв, Соботка и проводящий отличный сезон Бурдасов. Именно Антон стал автором решающего гола. Теперь главное обойтись без травм. Трансферные новости поступили из «Югры». Голкипер Владислав Фокин и защитник Ринат Ибрагимов отправились продолжать карьеру в Европу, став игроками «Попрада».«Торпедо» на выезде в овертайме добилось победы над «Северсталью». Нижегородцы проводили последний матч без Петериса Скудры – главный тренер отбывал дисквалификацию на четыре игры. В итоге гости начудили, пропустив в концовке третьего периода от Кагарлицкого, находясь на льду в численном большинстве. Дмитрий перевёл игру в дополнительное время, где почти сразу же отличился Даугавиньш. Хорошо, что «Торпедо» давно обеспечило себе выход в плей-офф, иначе получило бы большой нагоняй от тренеров. Хотя определённые выводы всё равно последуют, можно не сомневаться.«Спартак» неожиданно выиграл у СКА в Санкт-Петербурге, сотворив небольшое чудо. Да, команда Алексея Ярушкина уже не претендует на плей-офф, но хлопнуть дверью напоследок никогда не бывает лишним. Красно-белые в гостях выиграли у СКА, долгое время выигрывая со счётом 4:1. Такое в городе на берегах Невы удаётся далеко не каждому. Замечательный матч провёл голкипер москвичей Маркус Свенссон, совершивший несколько невообразимых сейвов и отразивший в сумме 37 бросков. А вот Игорь Шестёркин не так удачно сыграл против своей бывшей команды. СКА пропустил вперёд ЦСКА, опустившись на второе место в турнирной таблице.Московское «Динамо» очень слабо начало матч с «Амуром». В начале второго периода хабаровчане выигрывали 2:0 усилиями Попова и Горохова, для которого матч с «Локомотивом», запланированный на 18 февраля, станет последним в профессиональной карьере. Несмотря на неважное положение дел, динамовцы смогли собраться и не только отыграться, но и выйти вперёд. Ключевой стала шайба Карсумса под занавес третьего периода. Сил и времени на отыгрыш у хабаровчан не было. Если бы не Юха Метсола, счёт мог оказаться более крупным. Отметим также, что «Амур» расстался с нападающим Кристианом Кууселой. Хоккеист захотел продолжить карьеру в Европе, подписав контракт с «Таппарой».Главным разочарованием игрового дня стала «Лада», развалившаяся на выезде в Минске. Так играть просто непозволительно: команда Артиса Аболса провалилась в обороне, пропустив восемь шайб. Дубли у минчан в активе Петтерссона, Клинкхаммера и Палушая. Илью Ежова заменили после двух периодов, но и Эдгарс Масальскис не сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. Единственным, кого вряд ли стоит ругать в составе тольяттинцев, является форвард Андрей Иванов. У него два гола и 19 выигранных вбрасываний, что является лучшим показателем в команде. Вот, с кого надо брать пример.Московские «армейцы» добились победы над ХК «Сочи». Уж не знаем, следил ли тренерский штаб ЦСКА во главе с Дмитрием Квартальновым за игрой в Санкт-Петербурге, где «Спартак» творил сенсацию, но одолеть «леопардов» красно-синие всё же смогли. Пусть и с большим трудом. Особой похвалы заслужил нападающий хозяев Андрей Кузьменко, дважды огорчивший Дмитрия Шикина. Сочинцы практически лишились шансов на плей-офф, хотя в теории они ещё есть. Но все главные конкуренты добились побед. ЦСКА сравнялся по очкам со СКА, однако за счёт большего количества побед в основное время вышел в лидеры регулярного чемпионата.Подольский клуб благодаря победе над «Куньлунем» и поражению ХК «Сочи» в параллельной встрече официально стал участником плей-офф. Подобного достижения команда добилась впервые в истории КХЛ. Видна огромная работа, проделанная главным тренером Валерием Беловым. Теперь можно однозначно сказать, что его приглашение в Подольск на столь ответственный пост стало грамотным решением руководства клуба. Как и обычно в нынешнем сезоне порадовали легионеры «Витязя». Роман Горак оформил дубль, забил и Миро Аалтонен. По два голевых паса у Ержабека, а также у россиянина Копейкина. В плей-офф любой команде будет непросто с подмосковным коллективом.Шести секунд не хватило «Нефтехимику» в овертайме, чтобы дотянуть до серии буллитов. И там, возможно, нижнекамцы бы победили. Но гол Мики Ниеми не позволил команде Андрея Назарова рассчитывать на успех. Нижнекамск, по всей видимости, остаётся без плей-офф. Большая нагрузка выпала на молодого голкипера Андрея Кареева, в створ ворот которого бросили 30 раз. Райана Запольски нагружали гораздо меньше, почти в два раза. Ко всему прочему, матч-штраф схлопотал защитник татарстанского клуба Иван Лекомцев, толкнувший соперник на борт. Канадец Джоуи Хишон с трудом покинул лёд в сопровождении врачей.