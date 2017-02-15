Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Клод Жюльен
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Новый тренер в «Монреале». Уживётся ли Радулов с Жюльеном?

Евгений Малкин провёл великолепный матч с «Ванкувером», «Монреаль» удивил тренерской рокировкой, а Лайне оформил третий хет-трик.
15 февраля 2017, среда. 09:45. Хоккей

Джино Великолепный

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2017, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 0 0:0, 1:0, 3:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Малкин (Мяяття, Дейли) – 25:16 (5x5), 2:0 – Гюнцель (Кросби, Дюмоулин) – 42:27 (5x5), 3:0 – Кессел (Малкин, Уилсон) – 54:03 (5x5), 4:0 – Каллен (Бонино, Летанг) – 58:03 (5x5)

Три долгие недели прошло с тех пор, как один из лидеров «Питтсбурга» Евгений Малкин угодил в лазарет с травмой колена. Это повреждение, полученное до перерыва на Матч всех звёзд, потребовало чуть большего времени на реабилитацию, чем предполагалось, но серьёзных последствий россиянину удалось избежать. «Сейчас Джино чувствует себя действительно хорошо. Он провёл две тренировки с полным контактом и не почувствовал дискомфорта», — констатировал до матча наставник «пингвинов» Майк Салливан, команда которого в отсутствие Евгения одержала 4 победы в 7 матчах.

«Таких игроков, как Малкин, заменить невозможно. Все соперники обращают внимание на то, есть ли Женя в составе», — добавил Сидни Кросби, который вновь не выполнил поставленной задачи. До игры с «Ванкувером» Сиду оставалось лишь два балла до заветной тысячи очков за карьеру, но Кросби растянул это сомнительное удовольствие, остановившись на интригующей цифре в 999.

Впрочем, и без результативных подвигов своего капитана «Питтсбург» выглядел очень достойно. Малкин, соскучившийся по хоккею, потратил первый период на адаптацию и обретение игрового ритма, а затем на деле доказал всем, почему его возвращения стоило ждать. На старте второй двадцатиминутки россиянин на пятачке подкараулил отскок от голкипера «Кэнакс» Райана Миллера, и эта шайба стала для «Пингвинз» победной.


Однако главная красота была ещё впереди. За пять минут до окончания матча Малкин и Фил Кессел подняли на ноги весь стадион, разыграв великолепную комбинацию, завершившуюся точным броском американца. Фантастическая пауза, которую выдержал Евгений перед тем, как отдать пас на дальнюю штангу, вряд ли может быть адекватно описана словами, а защитники гостей Сбиса и Танев выглядели просто жалко. «Посмотрите, как он играет. Это особенный хоккеист, один из лучших в мире. То, что он делает – это потрясающе», — восхитился Кессел. «А что вы хотите, Малкин же один из лучших игроков в мире! Именно этого мы от него и ждём. Сегодня он был очень хорош», — похвалил Евгения голкипер Мэтт Мюррей, который оформил свой третий шат-аут в сезоне.


«Чувствую себя хорошо, но надеюсь, что с каждым следующим матчем буду прибавлять. В первом периоде я просто умирал, было трудно, но затем стало полегче. В эпизоде с моим голом было важно не допустить, чтобы шайба залетела от конька, чтобы не было видеопросмотра, я старался коснуться её клюшкой. Что касается передачи на Кессела, то получилось удачно. В одном из предыдущих эпизодов он отдал мне пас назад, но это не сработало, а вот когда бросил сам, то всё вышло хорошо. Я видел, что он открыт, немного подождал – мне хотелось, чтобы он забил. «Ванкувер» — хорошая команда, очень быстрая, и мы сегодня допускали ошибки в обороне, над этим надо работать. Были «обрезы», обидные потери шайбы, но нас выручал Мюррей. Это не совсем наша игра, над действиями в обороне надо прибавлять.

Когда Кросби наберёт 1000-е очко? Надеюсь, что в следующем матче с «Виннипегом». Я знаю, как это тяжело, нужен лишь один результативный балл. На Сидни оказывается большое давление, мы должны активнее ему помогать. Может быть, в большинстве делать на него больше передач. Это не так просто, но он точно забьёт. Будет больше удовлетворения, когда он забьёт и сможет забыть об этом», — сказал Малкин.

>>> Тарасенко догнал Овечкина, а Радулов и Марков спасли «Монреаль»

Жюльен вместо Террьена


«Надо уволить Мишеля Террьена, чтобы спасти сезон! Я не знаю, является ли Брюс Кэссиди в «Бостоне» вторым пришествием Скотти Боумэна. Не уверен даже в том, насколько хороши тренерские методики Жюльена. Но тот же «Бостон» после увольнения тренера выиграл три матча из трёх и обрёл новое дыхание. У «Сент-Луиса» и «Айлендерс» также лучшие кадровые решения в этом сезоне коснулись не игроков, а тренеров. «Монреаль» проиграл 10 из 13 последних матчей, начав взбираться на ту скалу, с которой команда разбилась год назад. Тогда же «Питтсбург» был на подобном перекрёстке, когда решился заменить Джонстона на Салливана, что в конечном итоге привело к победе в Кубке Стэнли. «Канадцы» уже выработали культуру сильных ходов, когда прошлым летом обменяли Суббэна на Уэбера. Теперь необходим ещё один шаг», — такие слова использовал в своей статье обозреватель Postmedia News Майкл Трэйкос в понедельник.

Заметка журналиста, показавшаяся изначально слишком эмоциональной, получилась пророческой: день спустя Террьен был уволен, а вместо него назначен бывший главный тренер «Бостона» Клод Жюльен. Любопытно, что именно Клод был предшественником Террьена на тренерском мостике «Канадиенс»: он проработал с «хабами» три года, после чего также был отправлен в отставку. «Мы взяли лучшего специалиста из тех, кто был свободен. Это успешный тренер, который выигрывал Кубок Стэнли. Решение уволить Террьена было очень трудным, но команде необходим приток энергии», — заявил генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен.

На данный момент «канадцы» сохраняют лидерство в Атлантическом дивизионе, но имеют на четыре сыгранных матча больше, чем преследователи из «Оттавы». Любопытно будет посмотреть и на то, как решения Жюльена отразятся на игре Александра Радулова, который в пяти последних матчах набрал лишь одно очко.

>>> «Ришара» возьмёт или Овечкин, или Кросби. Но Тарасенко поборется»

«Торонто» уничтожил «островитян»

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2017, среда. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
7 : 1 2:0, 1:1, 4:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Лейво – 11:36 (5x5), 2:0 – Кадри (Зайцев, Нюландер) – 19:28 (5x5), 3:0 – Нюландер (Кадри, Полак) – 29:26 (5x5), 3:1 – Чимера – 36:55 (бул), 4:1 – Мэттьюс (Комаров, Лейво) – 45:41 (5x4), 5:1 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 47:16 (5x5), 6:1 – Мэттьюс (Браун) – 51:51 (5x5), 7:1 – Ханвик (Лейво, Смит) – 55:40 (5x5)

«Кленовые листья» прервали серию из двух поражений, уверенно обыграв на своём льду «Айлендерс», который в четырёх предыдущих матчах одержал три победы. На этот раз шансов у гостей не было с самого начала: уже к первому перерыву «Торонто» дважды пробил Томаса Грайсса, а главным героем у хозяев стал Остон Мэттьюс, оформивший дубль. «Мы сыграли хорошо, солидно. Неплохо защищались, но и соперник прилично давил, так что Андерсену приходилось нас выручать. Чем лучше играет ваш вратарь, тем большую уверенность мы обретаем», — похвалил главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок своего голкипера Андерсена, к которому некоторое время назад были серьёзные претензии.


Новичок «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отметился результативной передачей: на счету российского защитника 5 (1+4) очков в последних пяти матчах. Форвард «Айлендерс» Николай Кулёмин получил два малых штрафа, один из которых был реализован Мэттьюсом.

>>> Бестрофейные. Овечкин и ещё четыре звезды, достойные кубка Стэнли

Неутомимый Лайне

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2017, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 2 1:0, 1:2, 3:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Лайне (Копп, Шайфли) – 15:04 (5x5), 2:0 – Армиа (Мэттьяс, Постма) – 27:37 (5x5), 2:1 – Бенн (Спецца, Сегин) – 28:43 (5x5), 2:2 – Сегин (Клингберг, Бенн) – 33:35 (5x4), 3:2 – Лайне (Шайфли) – 54:53 (5x5), 4:2 – Уилер – 58:12 (en), 5:2 – Лайне (Шайфли, Моррисси) – 58:58 (en)

Один из самых результативных новобранцев текущего сезона Патрик Лайне вновь включил максимальные обороты. После пяти матчей подряд без голов финский новичок «Джетс» оформил свой третий хет-трик в сезоне, чем помог команде обыграть «Даллас» и прервать серию из четырёх поражений. Лайне стал первым новичком после Теему Селянне и Эрика Линдроса (сезон-1992/93), которому удалось трижды за регулярный чемпионат оформить «трюк со шляпой».


В списке самых результативных новичков Лайне на одно очко отстаёт от лидирующего Митчелла Марнера из «Торонто». Другой представитель «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс расположился на третьей строчке, и финиш сезона у этой троицы обещает быть весьма жарким.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Виннипег Джетс Монреаль Канадиенс Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс Александр Радулов Евгений Малкин Остон Мэттьюс Патрик Лайне Сидни Кросби
Новости. Хоккей
15 февраля 2017, среда
11:10 Лайне: я хочу играть попроще — просто отправлять шайбы в ворота
11:04 Яромиру Ягру исполнилось 45 лет
11:00 Выиграет ли «Трактор» у «Магнитки», а «Слован — у «Медвешчака»
10:53 Марченко: моё дело сейчас — доказывать, что «Ред Уингз» были неправы
10:31 «Виннипег» поместил вратаря Павелеца в список травмированных
10:27 «Коламбус» вызвал форварда Бьоркстранна из АХЛ
10:16 Лайне, Гибсон и Мэтт Мюррей – звёзды дня в НХЛ
09:53 Фридман: руководители клубов НХЛ ездили смотреть российскую молодёжь на Евротуре
09:45 Джейми Бенн – 2-й после П. Кейна игрок с драфта-2007, набравший 500 очков в НХЛ
09:36 Патрик Марун впервые в карьере забил 20 голов за сезон
09:30 Лайне — 1-й новичок с тремя хет-триками за сезон после Селянне и Линдроса
09:23 Светлов: для «СЮ» был матч на выживание, Уфа уже в плей-офф
09:16 Нападающий «Анахайма» Верметт ударил судью клюшкой и был удалён до конца матча
09:15 Эксперт TSN: тренер «Калгари» правильно сделал, что перевёл Годро в 4-е звено
09:13 Генменеджер «Эдмонтона»: пока я не думаю, что мы будем активны в дедлайн
09:00 Президент «Витязя»: продление контракта с Беловым зависит только от него самого
08:57 Кросби набрал своё 999-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ
08:55 Защитник «Торонто» Зайцев набрал 5 очков в последних 5 матчах
08:50 Кессел 3-й после Овечкина и Картера забил не менее 20 шайб в последних 9 сезонах
08:46 Мюррей достиг отметки в 30 побед за 44 игры, уступив 3 вратарям в истории НХЛ
08:15 Малкин: надеюсь, Кросби наберёт 1000-е очко в следующем матче
07:54 «Эдмонтон» победил «Аризону», Слепышев отдал голевую передачу
06:56 Хет-трик Лайне принёс «Виннипегу» победу над «Далласом»
06:51 «Миннесота» проиграла «Анахайму», не заработав ни одной штрафной минуты
06:24 «Баффало» победил «Оттаву», Куликов очков не набрал
06:21 «Торонто» забросил 7 шайб «Айлендерс», Зайцев набрал 1 очко
05:44 Шайба Григоренко не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
05:36 Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» всухую разгромить «Ванкувер»
00:59 Генменеджер «Монреаля»: Жюльен — один из лучших тренеров в НХЛ
00:39 «Монреаль» отправил в отставку Террьена, новым главным тренером назначен Жюльен
00:28 «Сент-Луис» поместил Штястны в список травмированных
00:22 Результаты игрового дня МХЛ
00:16 Паско: в последние дни «Динамо» отлично поработало, результатом стала победа
14 февраля 2017, вторник
23:59 Аболс: «Лада» «поплыла» после того, как пропустила пятый и шестой голы
23:41 Гулявцев: для меня принципиально, чтобы «Северсталь» выиграла последние матчи
23:39 Дубль Аркалова не спас «Медвешчак» от поражения в матче со «Слованом»
23:39 Чубаров: для «Торпедо» матч получился тяжёлым, «Северсталь» навязала борьбу
23:12 Горохов не исключил, что мог бы занять какую-либо руководящую должность в клубе
23:12 Бойд: «Барыс» теперь в плей-офф, все счастливы
23:07 Медведев: у Ержабека вид на жительство в Подольске на 10 лет
23:05 Горохов: игроки «Амура» борются за контракты, поэтому кусаются в каждом матче
23:02 Ержабек: интерес со стороны других клубов из разряда «кто-то сказал кому-то»
22:54 Горовиков: единственный позитив от игры с «Амуром» — это победа «Динамо»
22:52 Катичев: «Витязь» понимает, к чему идёт, поэтому добавляет в третьем периоде
22:52 Медведев: драки недопустимы, надо разобраться в смерти игрока СДЮШОР «Витязя»
Все новости RSS
Какое дерби, на ваш взгляд, главное в КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+