Новый тренер в «Монреале». Уживётся ли Радулов с Жюльеном?

Джино Великолепный
Три долгие недели прошло с тех пор, как один из лидеров «Питтсбурга» Евгений Малкин угодил в лазарет с травмой колена. Это повреждение, полученное до перерыва на Матч всех звёзд, потребовало чуть большего времени на реабилитацию, чем предполагалось, но серьёзных последствий россиянину удалось избежать. «Сейчас Джино чувствует себя действительно хорошо. Он провёл две тренировки с полным контактом и не почувствовал дискомфорта», — констатировал до матча наставник «пингвинов» Майк Салливан, команда которого в отсутствие Евгения одержала 4 победы в 7 матчах.
«Таких игроков, как Малкин, заменить невозможно. Все соперники обращают внимание на то, есть ли Женя в составе», — добавил Сидни Кросби, который вновь не выполнил поставленной задачи. До игры с «Ванкувером» Сиду оставалось лишь два балла до заветной тысячи очков за карьеру, но Кросби растянул это сомнительное удовольствие, остановившись на интригующей цифре в 999.
Впрочем, и без результативных подвигов своего капитана «Питтсбург» выглядел очень достойно. Малкин, соскучившийся по хоккею, потратил первый период на адаптацию и обретение игрового ритма, а затем на деле доказал всем, почему его возвращения стоило ждать. На старте второй двадцатиминутки россиянин на пятачке подкараулил отскок от голкипера «Кэнакс» Райана Миллера, и эта шайба стала для «Пингвинз» победной.
Однако главная красота была ещё впереди. За пять минут до окончания матча Малкин и Фил Кессел подняли на ноги весь стадион, разыграв великолепную комбинацию, завершившуюся точным броском американца. Фантастическая пауза, которую выдержал Евгений перед тем, как отдать пас на дальнюю штангу, вряд ли может быть адекватно описана словами, а защитники гостей Сбиса и Танев выглядели просто жалко. «Посмотрите, как он играет. Это особенный хоккеист, один из лучших в мире. То, что он делает – это потрясающе», — восхитился Кессел. «А что вы хотите, Малкин же один из лучших игроков в мире! Именно этого мы от него и ждём. Сегодня он был очень хорош», — похвалил Евгения голкипер Мэтт Мюррей, который оформил свой третий шат-аут в сезоне.
«Чувствую себя хорошо, но надеюсь, что с каждым следующим матчем буду прибавлять. В первом периоде я просто умирал, было трудно, но затем стало полегче. В эпизоде с моим голом было важно не допустить, чтобы шайба залетела от конька, чтобы не было видеопросмотра, я старался коснуться её клюшкой. Что касается передачи на Кессела, то получилось удачно. В одном из предыдущих эпизодов он отдал мне пас назад, но это не сработало, а вот когда бросил сам, то всё вышло хорошо. Я видел, что он открыт, немного подождал – мне хотелось, чтобы он забил. «Ванкувер» — хорошая команда, очень быстрая, и мы сегодня допускали ошибки в обороне, над этим надо работать. Были «обрезы», обидные потери шайбы, но нас выручал Мюррей. Это не совсем наша игра, над действиями в обороне надо прибавлять.
Когда Кросби наберёт 1000-е очко? Надеюсь, что в следующем матче с «Виннипегом». Я знаю, как это тяжело, нужен лишь один результативный балл. На Сидни оказывается большое давление, мы должны активнее ему помогать. Может быть, в большинстве делать на него больше передач. Это не так просто, но он точно забьёт. Будет больше удовлетворения, когда он забьёт и сможет забыть об этом», — сказал Малкин.
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Жюльен вместо Террьена
«Надо уволить Мишеля Террьена, чтобы спасти сезон! Я не знаю, является ли Брюс Кэссиди в «Бостоне» вторым пришествием Скотти Боумэна. Не уверен даже в том, насколько хороши тренерские методики Жюльена. Но тот же «Бостон» после увольнения тренера выиграл три матча из трёх и обрёл новое дыхание. У «Сент-Луиса» и «Айлендерс» также лучшие кадровые решения в этом сезоне коснулись не игроков, а тренеров. «Монреаль» проиграл 10 из 13 последних матчей, начав взбираться на ту скалу, с которой команда разбилась год назад. Тогда же «Питтсбург» был на подобном перекрёстке, когда решился заменить Джонстона на Салливана, что в конечном итоге привело к победе в Кубке Стэнли. «Канадцы» уже выработали культуру сильных ходов, когда прошлым летом обменяли Суббэна на Уэбера. Теперь необходим ещё один шаг», — такие слова использовал в своей статье обозреватель Postmedia News Майкл Трэйкос в понедельник.
Заметка журналиста, показавшаяся изначально слишком эмоциональной, получилась пророческой: день спустя Террьен был уволен, а вместо него назначен бывший главный тренер «Бостона» Клод Жюльен. Любопытно, что именно Клод был предшественником Террьена на тренерском мостике «Канадиенс»: он проработал с «хабами» три года, после чего также был отправлен в отставку. «Мы взяли лучшего специалиста из тех, кто был свободен. Это успешный тренер, который выигрывал Кубок Стэнли. Решение уволить Террьена было очень трудным, но команде необходим приток энергии», — заявил генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен.
На данный момент «канадцы» сохраняют лидерство в Атлантическом дивизионе, но имеют на четыре сыгранных матча больше, чем преследователи из «Оттавы». Любопытно будет посмотреть и на то, как решения Жюльена отразятся на игре Александра Радулова, который в пяти последних матчах набрал лишь одно очко.
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«Торонто» уничтожил «островитян»
«Кленовые листья» прервали серию из двух поражений, уверенно обыграв на своём льду «Айлендерс», который в четырёх предыдущих матчах одержал три победы. На этот раз шансов у гостей не было с самого начала: уже к первому перерыву «Торонто» дважды пробил Томаса Грайсса, а главным героем у хозяев стал Остон Мэттьюс, оформивший дубль. «Мы сыграли хорошо, солидно. Неплохо защищались, но и соперник прилично давил, так что Андерсену приходилось нас выручать. Чем лучше играет ваш вратарь, тем большую уверенность мы обретаем», — похвалил главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок своего голкипера Андерсена, к которому некоторое время назад были серьёзные претензии.
Новичок «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отметился результативной передачей: на счету российского защитника 5 (1+4) очков в последних пяти матчах. Форвард «Айлендерс» Николай Кулёмин получил два малых штрафа, один из которых был реализован Мэттьюсом.
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Неутомимый Лайне
Один из самых результативных новобранцев текущего сезона Патрик Лайне вновь включил максимальные обороты. После пяти матчей подряд без голов финский новичок «Джетс» оформил свой третий хет-трик в сезоне, чем помог команде обыграть «Даллас» и прервать серию из четырёх поражений. Лайне стал первым новичком после Теему Селянне и Эрика Линдроса (сезон-1992/93), которому удалось трижды за регулярный чемпионат оформить «трюк со шляпой».
В списке самых результативных новичков Лайне на одно очко отстаёт от лидирующего Митчелла Марнера из «Торонто». Другой представитель «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс расположился на третьей строчке, и финиш сезона у этой троицы обещает быть весьма жарким.