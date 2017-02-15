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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Даниил Апальков и Егор Аверин, «Локомотив»
Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

9 игроков КХЛ, от которых будут ждать прорыва в плей-офф

«Рабочие лошадки» Корнеев и Телегин, ставка на Сведберга. Кто из игроков КХЛ не так ярко провёл «регулярку», но ещё может исправиться?
15 февраля 2017, среда. 11:00. Хоккей
Как известно, цыплят по осени считают, вот и в КХЛ для игроков 16 команд ещё рано подводить итоги сезона. Самая главная борьба впереди, и даже те, кто в силу разных обстоятельств провёл «регулярку» ниже своего уровня, могут стать героями своих команд, «выстрелив» в плей-офф. Рассказываем о хоккеистах, которые не сумели показать себя в регулярном чемпионате, но имеют шансы на исправление.

Никлас Сведберг («Салават Юлаев»)


Игры: 47.
Процент отражённых бросков: 89,8.

К Никласу Сведбергу были немалые претензии ещё по ходу прошлого сезона, однако он сумел зарекомендовать себя кубковым бойцом и помог «Салавату» дойти до финала конференции. Нынешний регулярный чемпионат голкипер провёл ещё слабее, чем предыдущий, не сумев перешагнуть даже за отметку в 90% отражённых бросков. Тем не менее Сведберг пользуется доверием Игоря Захаркина, который видит именно его номером первым для решающих игр. Последний матч с «Ак Барсом» показал, что умение собраться в решающий момент у шведа никуда не делось.

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Николай Прохоркин (СКА)


Игры: 41.
Очки: 13 (5+8).

Много было сказано о трансфере Николая Прохоркина в СКА прошлым летом, много критики пришлось выслушать форварду по ходу сезона. «Регулярка» не задалась для Николая с самого старта, и в течение всего сезона форвард не блистал результативностью, проводя при этом на площадке непривычно мало времени. Однако позитивные сдвиги ближе к плей-офф появились: к примеру, Прохоркин установил новый рекорд СКА по скорострельности, оформив дубль за 37 секунд (правда, голы разделил ещё и перерыв между вторым и третьим периодами).
Сведберг пользуется доверием Игоря Захаркина, который видит именно его номером первым для решающих игр.

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Даниил Апальков («Локомотив»)


Игры: 51.
Очки: 15 (6+9).

В предыдущие сезоны Даниил Апальков демонстрировал стремительный рост в «Локомотиве», и перед стартом нынешней «регулярки» казалось, что его лидерские позиции в Ярославле не поддаются сомнению. Однако его результативность оказалась далека от лучших образцов. Тем не менее «Локомотив» уверенно пробился в плей-офф и явно не намерен повторять прошлогодние ошибки. Апальков вполне способен помочь клубу сделать шаг вперёд.

Егор Аверин («Локомотив»)


Игры: 45.
Очки: 14 (3+11).

Синхронно с Апальковым сдал позиции и Егор Аверин. Ещё в сентябре Алексей Кудашов говорил, что тренерский штаб пытается вернуть двух форвардов на прежний уровень, но в «регулярке» этого сделать не удалось. Рассматривал клуб и варианты с обменом Аверина. Доверие руководства и тренеров должно подстегнуть Егора перед решающими играми сезона, которые будут индикатором верности курса, выбранного ярославцами.
Нынешний регулярный чемпионат Корнеев заканчивает с показателем «-11» — худшим за последние шесть лет.

Илья Зубов («Авангард»)


Игры: 42.
Очки: 16 (3+13).

Перед сезоном Илья Зубов говорил, что вернуться в сборную России для него – одна из задач на предстоящее первенство. Однако на площадке у форварда не заладилось, и он показал результат, который вряд ли его устраивает. Год назад Зубов провёл достаточно среднюю «регулярку», однако в плей-офф был очень хорош и проводил на площадке по 20 минут. Под руководством более опытного Фёдора Канарейкина нападающий имеет все шансы проявить себя в Кубке Гагарина.

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Константин Корнеев («Салават Юлаев»)


Игры: 40.
Очки: 3 (1+2).

Константин Корнеев никогда не был сверхрезультативным форвардом, но это с лихвой компенсировал объём работы, который он проделывал на площадке, в том числе оборонительной. В плей-офф такие игроки просто необходимы. Однако нынешний регулярный чемпионат Корнеев заканчивает с показателем «-11» — худшим за последние шесть лет. Игры на вылет Константину стоит начать с чистого листа.

Виктор Тихонов


Игры: 36.
Очки: 10 (6+4).

Виктор Тихонов провёл худший для себя регулярный сезон в КХЛ как по набранным очкам, так и по забитым шайбам. Тихонов – опытный мастер, который явно способен на большее. Возможно, такая неудача сможет придать ему необходимый мотивационный толчок перед играми на вылет.
Виктор Тихонов провёл худший для себя регулярный сезон в КХЛ, как по набранным очкам, так и по забитым шайбам.

Иван Телегин (ЦСКА)


Игры: 40.
Очки: 11 (3+8).

Нельзя сказать, что Иван Телегин провёл регулярный чемпионат слабее, чем обычно. Более того, очков он набрал даже больше, чем в предыдущие годы. Однако после феерического выступления на чемпионате мира, удачной игры на Кубке мира от форварда ожидали большего. При этом Телегин – именно тот игрок, который в плей-офф будет укреплять хребет команды Дмитрия Квартальнова своими смелыми действиями на площадке.

Зият Пайгин («Ак Барс»)


Игры: 17.
Очки: 4 (1+3).

Зияту Пайгину в нынешнем регулярном чемпионате не удалось сделать шаг вперёд. Виной тому в том числе травма, которую Пайгин получил в начале сентября. Затем пришлось съездить в ВХЛ, а с возвращением в КХЛ, как выяснилось, поспешили, и Зияту так и не удалось набрать оптимальную форму. После «-2» с «Салаватом Юлаевым» в январе вновь последовала командировка в лигу рангом ниже, однако в плей-офф молодой защитник вполне может получить свой шанс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктор Тихонов-младший Егор Аверин Зият Пайгин Иван Телегин Илья Зубов Константин Корнеев Никлас Сведберг Николай Прохоркин
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