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Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

СКА выбирает соперника в плей-офф? Эксперты о финише «регулярки»

Гуськов, Бадюков, Гомоляко — о поражении «Ак Барса» в «зелёном дерби», потере лидерства СКА и шансах «Сибири» на плей-офф.
15 февраля 2017, среда. 13:16. Хоккей
В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — заслуженный мастер спорта Александр Гуськов, трёхкратный чемпион России Алексей Бадюков и чемпион России и известный в прошлом нападающий, бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко.

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— Проиграв «Салавату Юлаеву», «Ак Барс» осложнил себе жизнь и теперь не избежит встречи с уфимцами в первом раунде плей-офф?

Гуськов: В поражении «Ак Барса» нет ничего такого, состав у казанцев на «зелёное дерби» был ослаблен. Задачу они уже выполнили и не стали бросать в бой всех сильнейших, многие хоккеисты отдыхали. В любом случае, если соперники хотят выигрывать Кубок Гагарина, в каком-то раунде они встретятся. Считаю, что это нормально, обе команды будут готовиться к плей-офф.
«Ак Барс» проиграл последние три встречи, возможно, команду поднагрузили. Но Билялетдинов опытный тренер, который умеет подводить команду к плей-офф. Не сколько важны матчи в концовке «регулярки», сколько физическое состояние игроков в первых раундах плей-офф. Не исключаю, что казанцы находятся под нагрузкой и им тяжело даются эти матчи.

Бадюков: «Ак Барс» показал, что в матче с таким соперником не всегда может сыграть на высоком уровне, потому что «Салават» был запредельно мотивирован. Ситуация у уфимцев была очень тяжёлая, но сейчас они, скорее всего, обыграют «Ладу» в последнем матче. Команда из Тольятти вчера сыграла с минским «Динамо», конечно, в атакующий хоккей, но была неэффективна в обороне. Думаю, «Салават» одержит победу и пройдёт в плей-офф. По той игре, которую показал «СЮ» против казанцев, команда Захаркина имеет шансы в плей-офф, но не стал бы судить по одному матчу о потенциале «Ак Барса».
Бадюков: По той игре, которую показал «СЮ» против казанцев, команда Захаркина имеет шансы в плей-офф, но не стал бы судить по одному матчу о потенциале «Ак Барса».

Гомоляко: Так всё запутано в турнирной таблице, что ещё не понятно, кто с кем встретится в первом раунде плей-офф. Те команды, которые попадут в восьмёрку, в любом случае непростые соперники. Но не стал бы говорить, что «Ак Барс» осложнил себе жизнь поражением от «Салавата».

— СКА неожиданно проиграл «Спартаку» и потерял лидерство. Питерцы не хотят играть в первом раунде с «Йокеритом», в матчах с которым они взяли всего 5 из 12 возможных очков в нынешнем сезоне?

Гуськов: Не думаю, что Знарок подстраивается под какую-то из команд. Здесь, возможно, была недооценка соперника, а у «Спартака» всё получилось во вчерашней игре. Не думаю, что это связано с тем, что СКА подбирает себе соперника. По составу и командной игре СКА может играть и обыгрывать любого соперника.

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Гомоляко: Подгадывать с таким подбором игроков команду в первом раунде, мне кажется, не нужно. СКА без разницы, с кем, во сколько, когда и где играть.

Бадюков: У нас как обычно все ищут выгоду в том плане, что команда не хочет занимать первое место, потому что победитель «регулярки» никогда не выигрывал Кубок Гагарина. Это совершенно не так. По настрою СКА показывает, что он собирается выигрывать, но, видимо, нагрузка в перерыве была очень высокой. «Спартак» в Петербурге здорово действовал и использовал свои моменты. Тем интереснее выглядит развязка регулярного чемпионата. ЦСКА завтра играет с «Торпедо», противостояние в Москве будет очень серьёзным. Для СКА очень важно занять первое место, другой вопрос, что теперь многое будет зависеть от московских «армейцев». Но умышленно и специально команда Знарка не проигрывала. Лёгкий недонастрой приводит к потере очков. Это тревожный сигнал для руководства и тренерского штаба СКА, ведь в плей-офф может произойти что-то подобное. Все игроки должны понимать, что так можно и серию проиграть, если недонастроишься на один-два матча.

Гомоляко: Вы, журналисты, всегда ищете многоходовки. Олег Валерьевич вчера правильно сказал, что они провели серьёзную подготовку к плей-офф. Подгадывать с его подбором игроков команду в первом раунде, мне кажется, не нужно. СКА без разницы, с кем, во сколько, когда и где играть. Думаю, что до плей-офф ребята отойдут от нагрузок, и всё будет нормально.

— «Адмиралу» и «Сибири» осталось провести по два гостевых матчах. Смогут ли сибиряки отыграть за этот отрезок отставание в два очка и попасть в плей-офф?


Гуськов: Учитывая последние игры «Адмирала», «морякам» будет тяжело. Им предстоит сыграть с московским «Динамо» и «Витязем» — командами, которые по праву занимают место в восьмёрке. Хороший шанс для «Адмирала» взять очки — это встреча в Подольске. «Витязь» уже свою задачу выполнил и может выйти в ослабленном составе, в голове держа матчи плей-офф. Это может сыграть на руку команде из Владивостока. Но если Валерий Белов ничего менять не будет и продолжит победный настрой команды, проблемы у «Адмирала» будут большие. Смотря на календарь, я бы больше шансов на попадание в плей-офф оставил Новосибирску.
Гуськов: Хороший шанс для «Адмирала» взять очки — это встреча в Подольске. «Витязь» уже свою задачу выполнил и может выйти в ослабленном составе, в голове держа матчи плей-офф.

Бадюков: У «Адмирала» более тяжёлая ситуация. В игре с «Локомотивом» команда из Владивостока действовала не лучшим образом. Сейчас у «Адмирала» очень сложные встречи с «Витязем» и московским «Динамо». Ни один из соперников не будет раздавать очки и будут играть до конца. У «Витязя» и «Динамо» есть прекрасная возможность подняться выше в турнирной таблице. Для «моряков» не самый удачный календарь. У «Сибири» тоже не самый лёгкий, «Югра» и «Автомобилист» — не самые удобные соперники, но шансы у сибиряков на попадание в плей-офф наиболее предпочтительные.

Гомоляко: Хотел бы, чтобы «Сибирь» попала в плей-офф, они неплохо играют, но есть ещё «Куньлунь», «Салават». Претендентов на восьмёрку на Востоке очень много. Сейчас будут очень интересные матчи, вчера уфимская команда провела встречу как в плей-офф. Так что матчи на вылет для этих команд, можно сказать, уже начались.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Йокерит ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК СКА Александр Гуськов Алексей Бадюков Сергей Гомоляко
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