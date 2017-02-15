Настоящие витязи. 9 игроков, заставивших забыть о тафгаях

>>> «Спартак» обыграл СКА и помог ЦСКА, а «Витязь» впервые в плей-офф
Валерий Белов
Когда Валерий Белов вернулся за спину Зинэтуле Билялетдинову после его отлучки в сборную России, казалось, что на этом самостоятельная карьера специалиста окончена. Зачастую в КХЛ тренерам даётся всего один патрон, особенно если есть репутация вечного второго. Однако в Подольске вспомнили о Белове, который в начале 2000-х был играющим тренером «Витязя», и не прогадали. У него получилась крепкая команда, играющая в простой, но довольно гибкий, а главное эффективный хоккей. И ведь не скажешь, что Белов снял копию с команды, с которой он долгие годы работал. С поправкой на уровень исполнителей, «Витязь» играет весьма зрелищно. По заброшенным шайбам он опережает «Авангард», «Локомотив» и…«Ак Барс». А вот где прослеживаются параллели с казанской командой, так это в формировании звеньев. Белову удалось сколотить настоящее ударное звено Копейкин – Аалтонен – Кемпе, которое с первых же матчей сезона принялось «нести золотые яйца» в большинстве. Вам это ничего не напоминает? Большая заслуга главного тренера подольчан и в том, что он сумел открыть новые имена (Сапрыкин, Афиногенов) и перезагрузить карьеры тех, кто шёл на спад (Афиногенов, Копейкин). Сегодняшний «Витязь» — абсолютно тренерская команда.
>>> «Витязь». Новый сезон: возвращение Белова в Подольск
Валерий Белов, ХК «Витязь»
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Максим Афиногенов
То, что произошло с Максимом Афиногеновым, наверное, можно считать главной перезагрузкой сезона. Безумного Макса уже никто всерьёз не считал безумным. Знаменитая фраза «с метра – легко!» стала избитой и потеряла первоначальный лоск. Афиногенов периодически примерял в «Витязе» капитанскую нашивку, но это скорее была дань его некогда громкому имени. Всё изменилось с приходом Валерия Белова – человека, с которым Максим, будучи подающим надежды форвардом, успел поиграть в московском «Динамо». То ли приход старого товарища взбодрил 37-летнего форварда, то ли рождение сына прошлой весной, но он впервые в своей карьере попал на кахаэловской Матч звёзд! Причём не за былые заслуги, а за дело. Максим избежал травм, которые преследовали его в СКА, и провёл лучший сезон с момента возвращения в Россию. Фирменная скорость по-прежнему при нём, прицел тоже удалось наладить, а отсутствие капитанских полномочий, кажется, только раскрепостило Афиногенова.
Максим Афиногенов, ХК «Витязь»
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
>>> Мозякин, Афиногенов и ещё 8 лучших нападающих «регулярки» КХЛ
Алексей Копейкин
В любой команде, которая совершает прорыв без серьёзных денежных вливаний, погоду делают голодные хоккеисты. Это не обязательно молодёжь, которая хочет показать себя большим клубам. История Алексея Копейкина в этом смысле тоже весьма типична и показательна. Его, капитана «Сибири», отпустили в межсезонье с действующим контрактом. Ещё по ходу прошлого сезона Копейкина то лишали капитанской нашивки, то возвращали её, то отправляли в третье звено, а то и вовсе усаживали в запас. Казалось, что в компании Шалунова, Шумакова и других молодых звёзд ему не место. Новосибирск отпускал ветерана (хотя разве 33 года – это возраст?) с чистым сердцем, не подозревая, что на новом месте он проведёт лучший сезон в карьере. Это тот случай, когда игроку, списанному с прошлого места работы, было что доказывать. Копейкин в первом звене исполнял роль наконечника, впервые в карьере преодолев отметку в 20 голов за сезон. Вместе с Сергеем Гимаевым они перевезли в Подмосковье тот самый дух, которым отличалась «Сибирь» последних лет.
Фирменная скорость по-прежнему при нём, прицел тоже удалось наладить, а отсутствие капитанских полномочий, кажется, только раскрепостило Афиногенова.
Миро Аалтонен
Когда минувшим летом «Витязь» подписывал контракт с Миро Аалтоненом, кто-то неловко шутил, мол, подмосковная команда подписала не того Аалтонена. Как ни крути, а в России больше известен Юхаматти, который играл в Сочи на Олимпиаде, а вовсе не 23-летний пацан из «Кярпята». В итоге «неизвестный» Аалтонен набрал в КХЛ очков больше, чем его однофамилец в куда менее конкурентом чемпионате Финляндии. За летние шутки теперь не просто неловко, а даже стыдно. Миро сходу вписался в первое звено «Витязя», стал его центром и, пожалуй, главной ударной силой. Небольшой, но умный и подвижный нападающий – одно из главных открытий уходящей кахаэловской «регулярки». В сложные времена, когда в КХЛ всё реже едут легионеры на взлёте своей карьеры, такие иностранцы, как Аалтонен, на вес золота.
Харри Сятери
Какой бы выстроенной ни была игра «Витязя» при Белове, моменты у ворот подольчан были, есть и будут. Таков уровень исполнителей, собранных в Подмосковье, ничего не поделать. И в этой ситуации ключевой становится роль вратаря. Харри Сятери – тот самый парень, который способен, не моргнув глазом, отразить 40 бросков по своим воротам и принести команде победу. Он не часто заканчивал игры на ноль (всего два «сухаря» в сезоне), но ситуаций, когда финн буквально в одиночку добывал для «Витязя» очки, не перечесть. Белов сумел выстроить оборону так, чтобы Сятери было максимально комфортно, и это дало результат. Впрочем, с начала января основной вратарь «Витязя» находится на больничном, что не помешало команде выйти в плей-офф.
Белову удалось сколотить настоящее ударное звено Копейкин – Аалтонен – Кемпе, которое с первых же матчей сезона принялось нести золотые яйца в большинстве.
Игорь Сапрыкин
Человеком, благодаря которому «Витязь» практически не заметил потери Сятери, стал Игорь Сапрыкин. Он уже седьмой (!) сезон находится в системе клуба, но только в этом году зарекомендовал себя отличным сменщиком. Его звёздный час настал сразу после Нового года, когда Сятери загремел в лазарет. Сапрыкину, никогда не хватавшему с неба звёзд, пришлось играть без замен 11 матчей. 25-летний голкипер не просто выдержал этот непростой график, но и одержал 9 побед – удивительный результат для малоизвестного вратаря и команды-середняка. Не хватает Сапрыкину разве что матчей на ноль (в игре с «Трактором» «сухарь» сорвался из-за автогола Гимаева) и кубкового опыта. Почему бы не совместить одно с другим?
Алексей Семёнов
Двухметровый защитник первый сезон выступает в Подольске (два года назад он уже надевал форму подмосковной команды), но вполне мог бы вписаться и в ту банду тафгаев старого «Витязя». Семёнов не скидывает перчатки при первой возможности подобно Яблонски и Мирасти, но может ответить жёстко любому. Один из самых габаритных игроков КХЛ пусть и не обладает высокой скоростью или образцовой координацией, зато приложить соперника в борт – хлебом не корми. Ну а главная роль 35-летнего защитника, помимо капитанских обязанностей, состоит в блокировании бросков. Во всей лиге охотнее его шайбу на себя принимает только один человек – Фёдор Беляков из «Сибири». Семёнов не идеален, но из таких мужиков и складываются крепкие команды.
Человеком, благодаря которому «Витязь» практически не заметил потери Сятери, стал Игорь Сапрыкин.
Алексей Макеев
Молодой звезды, каким когда-то был Артемий Панарин, в Подольске в этом сезоне не появилось. Подождём следующего сезона, быть может, за лето Валерий Белов откроет новый подмосковный талант. Однако заставить посмотреть на малоизвестного игрока с новой стороны – тоже дорогого стоит. Невысокий парень из Новоуральска к своим 25 годам кроме «Витязя» толком нигде не играл, а его прошлогодние 10 шайб казались потолком. С пришествием Белова свой личный снайперский рекорд Макеев перекрыл вдвое – помогло присутствием рядом Афиногенова. Впрочем, с тем же успехом можно сказать, что ренессанс Безумного Макса произошёл не без участия его напарника по звену. За пару туров до конца «регулярки» Макеев – лучший снайпер «Витязя» с 22 голами. Пожалуй, он самый неожиданный голеадор этого сезона.
Якуб Ержабек
За Якубом Ержабеком уже сейчас охотятся клубы НХЛ. Учитывая, что после этого сезона у чеха заканчивается контракт с «Витязем», его будет крайне сложно удержать в Подольске. Более того, сам факт того, что Якуб после московского чемпионата мира осел в Подмосковье, несколько удивителен. Он был главным квотербеком сборной Чехии, без которого барахлит и не заводится большинство. Собственно, эту роль Ержабек примерил на себя и в «Витязе». Так контролировать синюю линию, как он, во всей лиге умеют единицы. Результат – 29 передач, статус второго плеймейкера команды и отменные показатели по реализации большинства. Даже странно, что Ержабек играл в среднем по 21 минуте, а не по полчаса.