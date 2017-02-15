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175 лет назад 2016
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Красота дня. Вероника – подруга нападающего «Флориды» Яромира Ягра
Фото: instagram.com/verunkakoprivova
Текст: «Чемпионат»

Красота дня. Девушка, с которой Ягр будет играть до 55 лет в НХЛ

Великому Яромиру Ягру исполнилось 45 лет. День рождения чех встречает с 1899 очками в НХЛ и подругой Вероникой Копривовой.
15 февраля 2017, среда. 17:00. Хоккей
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15 февраля нападающему «Флориды Пантерз» Яромиру Ягру исполнилось 45 лет. Яромир является самым возрастным действующим хоккеистом лиги.

«Буду играть до 55 лет. Я передумал. 55. Чувствую себя настолько хорошо, что готов играть до 55», — восторженно пообещал Яромир Ягр в начале января.

На данный момент чеху не хватает лишь одного очка, чтобы вторым после Уэйна Гретцки добраться до отметки в 1900 баллов.

«Сейчас я наслаждаюсь игрой больше, чем когда-либо. Раньше я чувствовал давление, чтобы быть лучшим игроком в мире. А сейчас хочу просто показывать тот максимум, на который способен», — говорит Ягр.

Не последнюю роль в карьере великого нападающего сыграла его возлюбленная Вероника Копривова.


Вероника Копривова — известная фотомодель. Девушка активно занимается спортом и правильно питается, чтобы поддерживать потрясающую фигуру.


Яромир и Вероника познакомились в мае 2015 года на чемпионате мира по хоккею в Чехии. Пара вместе провела лето в Европе. А с началом сезона в НХЛ девушка переехала во Флориду.


На шикарных пляжах в Майами Вероника быстро подтянула английский и стала главной фанаткой «Флориды Пантерз».


Ради любимого Вероника даже встала на коньки и примерила хоккейное обмундирование. Яромир, в свою очередь, теперь сопровождает девушку на светских мероприятиях в свободные от матчей дни.


За продолжительную карьеру в спорте чешский хоккеист пережил немало бурных романов, но ни одна красотка не смогла уговорить Яромира отправиться к алтарю. Удасться ли это сделать Веронике?


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Флорида Пантерз Яромир Ягр Красота дня Фото
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15 февраля 2017, среда
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