Красота дня. Девушка, с которой Ягр будет играть до 55 лет в НХЛ

>>> «Играть, пока не откажут ноги». Почему выше Ягра только Гретцки
15 февраля нападающему «Флориды Пантерз» Яромиру Ягру исполнилось 45 лет. Яромир является самым возрастным действующим хоккеистом лиги.
«Буду играть до 55 лет. Я передумал. 55. Чувствую себя настолько хорошо, что готов играть до 55», — восторженно пообещал Яромир Ягр в начале января.
На данный момент чеху не хватает лишь одного очка, чтобы вторым после Уэйна Гретцки добраться до отметки в 1900 баллов.
«Сейчас я наслаждаюсь игрой больше, чем когда-либо. Раньше я чувствовал давление, чтобы быть лучшим игроком в мире. А сейчас хочу просто показывать тот максимум, на который способен», — говорит Ягр.
Не последнюю роль в карьере великого нападающего сыграла его возлюбленная Вероника Копривова.
Вероника Копривова — известная фотомодель. Девушка активно занимается спортом и правильно питается, чтобы поддерживать потрясающую фигуру.
Яромир и Вероника познакомились в мае 2015 года на чемпионате мира по хоккею в Чехии. Пара вместе провела лето в Европе. А с началом сезона в НХЛ девушка переехала во Флориду.
На шикарных пляжах в Майами Вероника быстро подтянула английский и стала главной фанаткой «Флориды Пантерз».
Ради любимого Вероника даже встала на коньки и примерила хоккейное обмундирование. Яромир, в свою очередь, теперь сопровождает девушку на светских мероприятиях в свободные от матчей дни.
За продолжительную карьеру в спорте чешский хоккеист пережил немало бурных романов, но ни одна красотка не смогла уговорить Яромира отправиться к алтарю. Удасться ли это сделать Веронике?