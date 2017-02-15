Диснейленд, горы и подарки любимым. Игроки НХЛ получили выходные

Муза Макдэвида
Коннор Макдэвид проводит потрясающий сезон в НХЛ. Первый номер прошлогоднего драфта набрал за «Эдмонтон» уже 61 очко. Но даже таким талантам нужен отдых. Почему бы его не провести в компании со своей возлюбленной?
Гонщик Летанг
Защитник «Питтсбурга» увлекается автомобилями, причём довольно необычными. Дошло дотого, что Крис решил устроить конкурс среди своих подписчиков с одной из компаний по производству оригинальных машин.
Улыбчивые Куликовы
У Куликовых есть повод для радости — молодые люди ждут первенца, к тому же Дмитрий наконец-то оправился от всех травм и много времени проводит на ледовой площадке.
Водитель Кузнецова
В семье Кузнецовых подрастает не хоккеистка, а настоящая гонщица. Маленькая дочка Евгения уже сидит за рулём автомобиля. Папа, кажется, не против.
Анисимовы в Диснейленде
Выходные Артём Анисимов с семьёй решили провести в Диснейленде, но только не в парижском, а калифорнийском. Дети, естественно, в восторге.
Дорогое такси для Гальченюка
Алекс Гальченюк — тот ещё шутник. Сфотографировавшись на фоне частного самолёта, нападающий «Монреаля» заявил: «Такси повсюду».
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Влюблённые Владимир и Яна
Супруга нападающего «Сент-Луиса» и сборной России поздравила своих подписчиков с Днём святого Валентина. «Красивая семья! Любим хоккей и вас ребята!» — написали в комментариях.
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Зимняя сказка Орловых
Дмитрий и Варвара Орловы вместо отдыха на море решили отправиться в горы. Супруга российского защитника «Вашингтона» обожает кататься на сноуборде. Интересно, а Дмитрий любит доску или лыжи?
Цветы для любимой
Николай Кулёмин ответственно подготовился ко Дню всех влюблённых и порадовал в этот день свою супругу красивым букетом.
Валентинка Овечкина
14 февраля Александр Овечкин вновь написал, как счастлив со своей женой. «Ты моя валентинка! Очень тебя люблю», — гласит подпись под фотографией. В День святого Валентина капитан «Вашингтона» преподнёс Анастасии огромный букет шикарных роз.
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