Окулов интересен топ-клубам, а Захаркину начали искать замену

«Трактор» обыграл «Магнитку», Мозякин набрал 999-е очко в ЧР

Два «армейских» клуба претендуют на Константина Окулова

Подопечные Гатиятулина победили и гарантировали себе место в первой четвёрке Восточной конференции.

Аболс, Скабелка или Титов могут заменить Захаркина в «Салавате Юлаеве»

СКА и ЦСКА проявляют интерес к нападающему «Сибири» Константину Окулову.

СК взял под контроль рассмотрение дела о смерти ребёнка в ледовом дворце «Витязь»

Болельщики «Салавата Юлаева» выступили с инициативой о присвоении одной из улиц Уфы имени прославленного в прошлом тренера Сергея Михалёва.

Улицу в Уфе могут назвать именем Сергея Михалёва

Две команды из Челябинской области сейчас преследуют разные задачи. «Магнитка» уже обеспечила себе первое место в Восточной конференции, а «Трактору» была нужна победа, чтобы получить преимуществодомашних матчей в первом раунде плей-офф. И эту задачу хозяева встречи смогли выполнить. Первый период прошёл без голов, а во второй двадцатиминутке счёт в составе гостей открыл, которому оставалось совершить одно результативное действие, чтобы набрать 1000 очков в чемпионатах России. Добиться очередной рекордной отметки в матче с «Трактором» Сергею не удалось, так что, возможно, поклонникам стоит ожидать покорения почётного рубежа в следующей схватке. Вернулся в состав «Металлурга» финский форвард, пропустивший пять игр из-за травмы. «Трактор» же в третьем периоде сумел перевернуть ход встречи. Пеньковский и Щехура забросили две шайбы и принесли победу команде из Челябинска. Примечательно, что во втором голе поучаствовал, недавно вернувшийся из расположения сборной, а одним из ассистентов к первому стал голкипер. Таким образом, подопечные Гатиятулина победили и гарантировали себе место в первой четвёрке Восточной конференции.СКА и ЦСКА проявляют интерес к нападающему «Сибири». Сообщается, что игрок не смог договориться с руководством клуба о новом контракте, а срок действующего соглашения истекает 30 апреля 2017 года.В нынешнем сезоне Окулов набрал 28 (17+11) очков в 58 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, хоккеист дебютировал в составе сборной России на Евротуре. В составе национальной команды он провёл шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился.По информации «Чемпионата», руководство уфимского «Салавата Юлаева» ищет замену главному тренеру команды. Руководство не устраивает игра, показываемая командой в последнее время. В качестве возможных преемников нынешнего наставника уфимцев называютсяКак уточняет источник, знакомый с ситуацией, плей-офф-2017 Захаркин в любом случае доработает, а вот в следующем сезоне «Салават Юлаев», скорее всего, возглавит новый специалист. Помимо кандидатур Скабелки, Аболса и Титова руководство клуба рассматривает и других тренеров. Эту информацию подтверждают и слова агента Титова, который сказал, что к бывшему наставнику «Кузни» и «Спартака» есть интерес со стороны клубов КХЛ.«Герман Михайлович сейчас находится в Канаде. Интерес со стороны «Салавата Юлаева»? Не буду конкретизировать, а скажу так: интерес к Титову со стороны команд КХЛ действительно есть», — сказал Романов.Следственный комитет Российской Федерации взял под контроль рассмотрение дела о смерти ребёнка после тренировки в ледовом дворце «Витязь». Об этом было сообщено на его официальном сайте.Напомним, 11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо. Проведёнными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Предварительной причиной смерти ребенка явился отёк лёгких. По данному факту следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела следствием изъята документация, имеющая значение для следствия, которая в настоящее время анализируется. Кроме этого, следователями допрашивается тренерский штаб. В ходе следствия будет дана правовая оценка и медицинскому персоналу, который оказывал первичную помощь ребенку. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.Представителями Федерации хоккея России было подчёркнуто, что они готовы оказать всестороннюю помощь следственным органам в установлении всех обстоятельств этой трагедии.Болельщики «Салавата Юлаева» выступили с инициативой о присвоении одной из улиц Уфы имени прославленного в прошлом тренераС предложением дать название двум новым улицам выступила администрация Кировского района Уфы. Названия должны получить улицы в посёлке Цветы Башкирии и в районе улицы Новомостовая и проспекта Салавата Юлаева. Предполагается, что одна из новых улиц получит имя тренера. В 2008 году Михалёв привел «Салават Юлаев» к титулу чемпиона России.