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175 лет назад 2016
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Обзор главных хоккейных событий дня. 15 февраля 2017 года
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Окулов интересен топ-клубам, а Захаркину начали искать замену

«Трактор» победил «Магнитку» и начнёт плей-офф на домашнем льду, Окуловым интересуются СКА и ЦСКА, а Захаркину ищут замену.
15 февраля 2017, среда. 23:00. Хоккей

«Трактор» обыграл «Магнитку», Мозякин набрал 999-е очко в ЧР


Две команды из Челябинской области сейчас преследуют разные задачи. «Магнитка» уже обеспечила себе первое место в Восточной конференции, а «Трактору» была нужна победа, чтобы получить преимущество
домашних матчей в первом раунде плей-офф. И эту задачу хозяева встречи смогли выполнить. Первый период прошёл без голов, а во второй двадцатиминутке счёт в составе гостей открыл Сергей Мозякин, которому оставалось совершить одно результативное действие, чтобы набрать 1000 очков в чемпионатах России. Добиться очередной рекордной отметки в матче с «Трактором» Сергею не удалось, так что, возможно, поклонникам стоит ожидать покорения почётного рубежа в следующей схватке. Вернулся в состав «Металлурга» финский форвард Томи Сантала, пропустивший пять игр из-за травмы. «Трактор» же в третьем периоде сумел перевернуть ход встречи. Пеньковский и Щехура забросили две шайбы и принесли победу команде из Челябинска. Примечательно, что во втором голе поучаствовал Алексей Кручинин, недавно вернувшийся из расположения сборной, а одним из ассистентов к первому стал голкипер Павел Францоуз. Таким образом, подопечные Гатиятулина победили и гарантировали себе место в первой четвёрке Восточной конференции.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2017, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 1 0:0, 0:1, 2:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Мозякин (Ли, Зарипов) – 28:53 (5x4), 1:1 – Пеньковский (Францоуз, Кольцов) – 47:14 (5x4), 2:1 – Щехура (Якуценя, Кручинин) – 54:12 (5x5)

Два «армейских» клуба претендуют на Константина Окулова


СКА и ЦСКА проявляют интерес к нападающему «Сибири» Константину Окулову. Сообщается, что игрок не смог договориться с руководством клуба о новом контракте, а срок действующего соглашения истекает 30 апреля 2017 года.
Подопечные Гатиятулина победили и гарантировали себе место в первой четвёрке Восточной конференции.
В нынешнем сезоне Окулов набрал 28 (17+11) очков в 58 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, хоккеист дебютировал в составе сборной России на Евротуре. В составе национальной команды он провёл шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Аболс, Скабелка или Титов могут заменить Захаркина в «Салавате Юлаеве»


По информации «Чемпионата», руководство уфимского «Салавата Юлаева» ищет замену главному тренеру команды Игорю Захаркину. Руководство не устраивает игра, показываемая командой в последнее время. В качестве возможных преемников нынешнего наставника уфимцев называются Артис Аболс, Андрей Скабелка и Герман Титов.

Как уточняет источник, знакомый с ситуацией, плей-офф-2017 Захаркин в любом случае доработает, а вот в следующем сезоне «Салават Юлаев», скорее всего, возглавит новый специалист. Помимо кандидатур Скабелки, Аболса и Титова руководство клуба рассматривает и других тренеров. Эту информацию подтверждают и слова агента Титова Станислава Романова, который сказал, что к бывшему наставнику «Кузни» и «Спартака» есть интерес со стороны клубов КХЛ.
СКА и ЦСКА проявляют интерес к нападающему «Сибири» Константину Окулову.
«Герман Михайлович сейчас находится в Канаде. Интерес со стороны «Салавата Юлаева»? Не буду конкретизировать, а скажу так: интерес к Титову со стороны команд КХЛ действительно есть», — сказал Романов.

СК взял под контроль рассмотрение дела о смерти ребёнка в ледовом дворце «Витязь»


Следственный комитет Российской Федерации взял под контроль рассмотрение дела о смерти ребёнка после тренировки в ледовом дворце «Витязь». Об этом было сообщено на его официальном сайте.

Напомним, 11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо. Проведёнными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Предварительной причиной смерти ребенка явился отёк лёгких. По данному факту следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела следствием изъята документация, имеющая значение для следствия, которая в настоящее время анализируется. Кроме этого, следователями допрашивается тренерский штаб. В ходе следствия будет дана правовая оценка и медицинскому персоналу, который оказывал первичную помощь ребенку. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.
Болельщики «Салавата Юлаева» выступили с инициативой о присвоении одной из улиц Уфы имени прославленного в прошлом тренера Сергея Михалёва.
Представителями Федерации хоккея России было подчёркнуто, что они готовы оказать всестороннюю помощь следственным органам в установлении всех обстоятельств этой трагедии.

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Улицу в Уфе могут назвать именем Сергея Михалёва


Болельщики «Салавата Юлаева» выступили с инициативой о присвоении одной из улиц Уфы имени прославленного в прошлом тренера Сергея Михалёва.

С предложением дать название двум новым улицам выступила администрация Кировского района Уфы. Названия должны получить улицы в посёлке Цветы Башкирии и в районе улицы Новомостовая и проспекта Салавата Юлаева. Предполагается, что одна из новых улиц получит имя тренера. В 2008 году Михалёв привел «Салават Юлаев» к титулу чемпиона России.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК Трактор Андрей Скабелка Артис Аболс Герман Титов Константин Окулов Сергей Михалёв Обзор главных хоккейных событий дня
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