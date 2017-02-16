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175 лет назад 2016
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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Гретцки уважает. 1900 очков в НХЛ — очередной рубеж великого Ягра

45-летний Яромир Ягр стал вторым хоккеистом в истории, кто смог набрать 1900 очков за карьеру.
16 февраля 2017, четверг. 09:50. Хоккей

Победный гол от Барбашева


НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2017, четверг. 04:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
0 : 2 0:1, 0:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Барбашев (Агостино, Гуннарссон) – 02:06 (5x5), 0:2 – Шварц – 59:49 (en)

В Город моторов «музыканты» прибыли с очередным пополнением собственного лазарета: к Робби Фаббри и Кайлу Бродзяку прибавился нападающий Пол Штястны, получивший в прошлый четверг травму нижней части тела. Форварда сразу поместили в список травмированных, но согласно прогнозам от медиков, это не тот случай, когда игрок выбыл надолго. «Я буду говорить о том, что Штястны выбыл на короткий срок и вернётся со дня на день. Возможно, он появится на льду в субботу», — сказал наставник «блюзменов» Майк Йео и вызвал из фарм-клуба Уэйда Мегана.

Травмы игроков основы дали больше возможностей для молодёжи, из которой Йео сформировал отдельную тройку нападения. Иван Барбашев, центровой Кенни Агостино и Магнус Пааярви-Свенссон составили отдельное сочетание, причём ещё в январе все трое играли в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Вызов Мегана придал этому звену ещё больше вариативности и позволил россиянину периодически возвращаться на привычную позицию центрфорварда в четвёртую тройку. «У меня нет причин не доверять этим парням. Это будет хорошим испытанием для них, они хорошо понимают друг друга», — сказал Йео и оказался прав.

Уже на третьей минуте матча упомянутая молодая связка принесла результат: Агостино удачно поборолся за воротами «Ред Уингз», отвлёк на себя внимание защитника Кронвалля, а Барбашев, подхватив шайбу, развернулся и резко бросил с кистей. Голкипер «Детройта» Петр Мразек оказался бессилен, и этот гол российского новобранца стал для «блюзменов» победным. «Агостино проделал отличную работу! Я оглянулся и увидел, что нахожусь абсолютно один, после этого решил бросать», — сказал Барбашев.


25 сейвов голкипера Картера Хаттона и страховочный гол Шварца за 11 секунд до конца помогли «Сент-Луису» сделать новую запись в книгу клубных рекордов: «музыканты» впервые в своей истории выиграли серию из пяти гостевых матчей подряд. Примечательно, что три из пяти побед были одержаны с нулём пропущенных шайб, а если взять отрезок после увольнения Кена Хичкока, то в активе «Блюз» шесть выигрышей в семи матчах.

Что касается лучшего бомбардира и снайпера «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, то он очков не набрал, но получил от Йео 21 минуту и 46 секунд игрового времени – это второй результат для россиянина в текущем регулярном чемпионате.

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«Коламбус» без Бобровского огорчил Макэлинни


НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2017, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
5 : 2 2:0, 2:1, 1:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Андерсон (Карлссон, Джонс) – 04:30 (5x5), 2:0 – Дженнер (Веренски, Дубински) – 11:15 (5x5), 3:0 – Бьёркстранд (Веннберг, Саад) – 21:32 (5x5), 4:0 – Фолиньо (Веренски, Веннберг) – 29:56 (5x4), 4:1 – Кадри (Комаров, Лейво) – 37:28 (5x5), 4:2 – Кадри (Лейво) – 46:19 (5x5), 5:2 – Калверт (Джонс) – 57:39 (en)

После шести стартов подряд, в которых основной голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский одержал только две победы, главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла решил дать россиянину день отдыха. Место в воротах «мундиров» занял Йоонас Корписало, а его визави из стана «Торонто» стал бывший партнёр-конкурент Кёртис Макэлинни, которого руководство «Блю Джекетс» ещё до нового года выставило на драфт отказов. И сама игра, и результат встречи подтвердили правильность этого решения: Корписало отразил 31 бросок и привёл хозяев к победе, а Макэлинни пропустил пять голов от пяти разных хоккеистов «Коламбуса» и выглядел не слишком уверенно.


«Наш сегодняшний соперник – команда техничная и быстрая. Мы сыграли хороший матч, а Корписало здорово действовал в начале встречи, когда в первые 10 минут у нас мало что получалось», — отметил Торторелла, команда которого в 56 матчах набрала 77 очков – это больше, чем за весь прошлый сезон.

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Заснувшие «лётчики»


НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2017, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3 : 1 1:1, 1:0, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Казинс (Рид) – 01:30 (5x5), 1:1 – Ткачук (Баклунд, Хэмилтон) – 04:28 (5x5), 2:1 – Броди (Ткачук, Энгелланд) – 32:45 (5x5), 3:1 – Джиордано – 59:21 (en)

«Филадельфия», ведущая плотную борьбу за попадание в кубковую восьмёрку, уступила на выезде «Калгари», несмотря на солидное преимущество по броскам. Ранний гол Ника Казинса сыграл с «лётчиками» злую шутку: команда потеряла концентрацию, не сумев развить игровое преимущество. Главным героем у «Калгари» стал новичок Мэтт Ткачук, который в восьмой раз за сезон набрал более одного очка за матч, а в семи последних встречах отметился пятью заброшенными шайбами. Российский форвард «Флайерз» Роман Любимов провёл на льду семь с половиной минут, отметился двумя бросками и в пятый раз подряд остался без набранных баллов.

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1900 очков Ягра


НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2017, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 6 2:3, 1:0, 2:2, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Йокинен (Смит, Трочек) – 04:20 (5x5), 1:1 – Бёрнс (Павелски) – 04:51 (5x5), 1:2 – Бьюгстад (Экблад, Писик) – 05:35 (5x5), 1:3 – Барков (Яндл, Юбердо) – 07:12 (5x5), 2:3 – Уорд (Торнтон, Бёрнс) – 15:25 (5x5), 3:3 – Власич (Лабанк, Павелски) – 26:27 (5x5), 3:4 – Бьюгстад (Петровик) – 42:15 (5x5), 3:5 – Барков (Ягр, Петровик) – 52:41 (5x5), 4:5 – Павелски (Шлемко, Диллон) – 56:39 (5x5), 5:5 – Павелски (Гертл, Шлемко) – 59:22 (6x5), 5:6 – Юбердо (Барков) – 61:38 (3x3)

45-летие Яромира Ягра, которое великий чех праздновал вчера, плавно перешло в ещё один праздник. Голевая передача ветерана, после которой Александр Барков забил гол в ворота «Сан-Хосе», стала 1900-м очком в карьере Ягра. До Яромира подобную высоту брал только Уэйн Гретцки. Само собой, что проиграть такой матч «пантеры» просто не имели права, и в овертайме победу «Флориде» принёс ещё один «янгстер» Джонатан Юбердо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Калгари Флэймз Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Владимир Тарасенко Джон Торторелла Роман Любимов Сергей Бобровский Яромир Ягр
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