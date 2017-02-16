«Сибирь» ворвётся в плей-офф, минское «Динамо» догонит «Торпедо»

«Барыс» — «Металлург» Нк
«Барыс» провёл довольно неплохой матч против мотивированной «Сибири», доказав, что сбавлять обороты перед плей-офф они не собираются. Клуб Занковца планомерно подходит к первому раунду игр на вылет, где уже точно встретится с «Трактором», а потому последние игры «регулярки» — хорошая подготовка к плей-офф. Проблем у астанчан с явным аутсайдером возникнуть не должно.
Наш прогноз: уверенная победа хозяев в основное время.
«Автомобилист» — «Авангард»
Омичи спокойно дожидаются к себе в пару седьмую команду Востока. «Авангард» не впечатлил своей игрой против «Югры», однако в матче с «Автомобилистом», уже потерявшим шансы на плей-офф, «ястребы» должны одержать победу. К тому же в этом сезоне им уже удавалось это сделать.
Наш прогноз: «Авангард» переиграет хозяев площадки.
«Югра» — «Сибирь»
«Сибирь» отчаянно рвётся в плей-офф, и на пути к заветной восьмёрке у игроков Скабелки стоят ещё «Югра» и «Автомобилист». Клуб из Новосибирска отнял жизненно важное очко у сильного «Барыса» и приблизился на расстояние двух очков к «Адмиралу». Ясно, что в Ханты-Мансийске «Сибирь» будет играть первым номером, ведь пути назад уже нет.
Ясно, что в Ханты-Мансийске «Сибирь» будет играть первым номером, ведь пути назад уже нет.
Наш прогноз: «Сибирь» выиграет и ворвётся в зону плей-офф.
«Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар»
У обоих клубов в «регулярке» ещё остались нерешённые задачи: «Локомотив» хочет обезопасить своё третье место на Западе от московского «Динамо», а «Куньлунь» явно не прочь подняться повыше на Востоке. В очной встрече команд в этом сезоне победу на родном льду праздновал китайский клуб, а потому и сегодня «Куньлунь» не выглядит аутсайдером. Не исключён вариант, что клубы могут и не ограничиться пределами основного времени.
Наш прогноз: «Локомотив» переиграет гостей вне основного времени.
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«Северсталь» — «Спартак»
Оба клуба бесславно завершают сезон. Красно-белые довольно неожиданно переиграли СКА, притом что последняя гостевая победа «Спартака» была датирована ещё концом 2016 года, в то время как «Северсталь» на родном льду нет-нет да и выдаст неплохой матч. Думается, что сегодняшний «Спартак» выглядит как раз тем клубом, который может оказаться по зубам череповчанам. Всё же успех «Спартака» в Санкт-Петербурге, скорее, единичный, как и все удачные матчи клуба в этом сезоне.
Наш прогноз: «Северсталь» победит гостей из Москвы.
«Витязь» — «Амур»
Подольчане впервые в истории КХЛ гарантировали себе место в плей-офф, что уже является успехом для клуба. Впрочем, аппетит приходит во время еды, и игроки Белова для начала наверняка попробуют добиться победы в заключительной встрече «регулярки», чтобы завершить чемпионат на мажорной ноте. Восьмиматчевая победная серия клуба прервалась в игре с Минском, однако вполне возможно, что «Витязь» начал новую с победы над «Куньлунем».
Наш прогноз: «Витязь» одержит победу.
«Динамо» Мн — «Нефтехимик»
Минчане набрали хороший ход перед плей-офф и теоретически ещё могут подвинуть со своих мест не только «Торпедо», но и коллег из Москвы. Подопечные Назарова в этом году в гостях играют куда хуже, чем дома, а победу над «Динамо» добывать нужно кровь из носу, иначе все надежды на плей-офф закончатся уже сегодня. Вполне возможно, что «Нефтехимик» дотянет до овертайма, но больше одного очка из Минска не увезёт.
Вполне возможно, что «Нефтехимик» дотянет до овертайма, но больше одного очка из Минска не увезёт.
Наш прогноз: минчане победят за пределами основного времени.
«Динамо» М — «Адмирал»
«Адмирал» изо всех сил старается сохранить своё место в плей-офф и потому три выездных матча в конце «регулярки» явно не на руку команде Андриевского. Клуб уже разгромно уступил «Локомотиву», и нет никаких гарантий, что подобное не повторится и в Москве. Тем более что «Динамо» продолжает погоню за «железнодорожниками» в борьбе за третье место на Западе.
Наш прогноз: динамовцы победят и усложнят задачу «Адмиралу».
«Йокерит» — «Ак Барс»
Если казанцы уже гарантировали себе третье место на Востоке, то финский клуб не может похвастать пока даже гарантированной путёвкой в плей-офф. В концовке сезона клуб Билялетдинова явно расслабился, о чём свидетельствуют хотя бы разгром от «Нефтехимика» и буквально подаренный шанс на плей-офф «Салавату». Финским парням такие результаты «барсов» на руку, ведь мотивации клубу не занимать, однако решить исход матча в основное время у клуба вряд ли получится.
Наш прогноз: финны победят расслабившихся соперников вне основного времени.
СКА — «Сочи»
Календарю сочинцев в конце «регулярки» не позавидуешь: ЦСКА, СКА и «Северсталь». Для клуба, который изо всех сил цепляется за плей-офф — это крах. Клуб уже ожидаемо, хоть и не без борьбы, уступил «армейцам» Москвы, это же случится и в Санкт-Петербурге. Осечка в игре со «Спартаком» явно разозлит игроков Знарка, которые потеряли лидерство на Западе. А поможет ли «Сочи» победа над череповчанами, ещё не известно, ведь «Йокерит» может вынести игрокам Буцаева приговор ещё до их последней игры.
Наш прогноз: СКА вслед за коллегами из Москвы обыграет «Сочи».
ЦСКА — «Торпедо»
Опередить СКА в турнирной таблице москвичам вполне по силам, а потому игроки Квартальнова наверняка сыграют если не на пределе возможностей, то по крайней мере уж точно не спустя рукава. Нижегородцы же ещё имеют шансы повысить своё место на Западе и приедут в Москву с явным настроем на победу. Впрочем, выиграть у ЦСКА команде Скудры не удавалось в пяти последних матчах, и вполне возможно, что «Торпедо» постигнет и шестое поражение. Может быть, и за пределами 60 минут.
Выиграть у ЦСКА команде Скудры не удавалось в пяти последних матчах, и вполне возможно, что «Торпедо» постигнет и шестое поражение.
Наш прогноз: хозяева докажут превосходство за пределами основного времени.
«Динамо» Р — «Лада»
Несмотря на статус главного аутсайдера Запада, Рига отнюдь не плохо играет при родных трибунах. Да, против фаворитов мастерства, конечно, не хватает, однако в играх с середняками клуб вполне боеспособен. Как раз таким коллективом и является нынешняя «Лада», утонувшая на дне Востока и проигравшая 12 из 14 последних гостевых встреч.
Наш прогноз: «Динамо» сумеет порадовать болельщиков домашней победой.