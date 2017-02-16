«Сибирь» ворвётся в плей-офф, минское «Динамо» догонит «Торпедо»

«Барыс» — «Металлург» Нк

«Автомобилист» — «Авангард»

«Югра» — «Сибирь»

Ясно, что в Ханты-Мансийске «Сибирь» будет играть первым номером, ведь пути назад уже нет.

«Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар»

«Северсталь» — «Спартак»

«Витязь» — «Амур»

«Динамо» Мн — «Нефтехимик»

Вполне возможно, что «Нефтехимик» дотянет до овертайма, но больше одного очка из Минска не увезёт.

«Динамо» М — «Адмирал»

«Йокерит» — «Ак Барс»

СКА — «Сочи»

ЦСКА — «Торпедо»

Выиграть у ЦСКА команде Скудры не удавалось в пяти последних матчах, и вполне возможно, что «Торпедо» постигнет и шестое поражение.

«Динамо» Р — «Лада»

«Барыс» провёл довольно неплохой матч против мотивированной «Сибири», доказав, что сбавлять обороты перед плей-офф они не собираются. Клуб Занковца планомерно подходит к первому раунду игр на вылет, где уже точно встретится с «Трактором», а потому последние игры «регулярки» — хорошая подготовка к плей-офф. Проблем у астанчан с явным аутсайдером возникнуть не должно.: уверенная победа хозяев в основное время.Омичи спокойно дожидаются к себе в пару седьмую команду Востока. «Авангард» не впечатлил своей игрой против «Югры», однако в матче с «Автомобилистом», уже потерявшим шансы на плей-офф, «ястребы» должны одержать победу. К тому же в этом сезоне им уже удавалось это сделать.: «Авангард» переиграет хозяев площадки.«Сибирь» отчаянно рвётся в плей-офф, и на пути к заветной восьмёрке у игроков Скабелки стоят ещё «Югра» и «Автомобилист». Клуб из Новосибирска отнял жизненно важное очко у сильного «Барыса» и приблизился на расстояние двух очков к «Адмиралу». Ясно, что в Ханты-Мансийске «Сибирь» будет играть первым номером, ведь пути назад уже нет.: «Сибирь» выиграет и ворвётся в зону плей-офф.У обоих клубов в «регулярке» ещё остались нерешённые задачи: «Локомотив» хочет обезопасить своё третье место на Западе от московского «Динамо», а «Куньлунь» явно не прочь подняться повыше на Востоке. В очной встрече команд в этом сезоне победу на родном льду праздновал китайский клуб, а потому и сегодня «Куньлунь» не выглядит аутсайдером. Не исключён вариант, что клубы могут и не ограничиться пределами основного времени.: «Локомотив» переиграет гостей вне основного времени.Оба клуба бесславно завершают сезон. Красно-белые довольно неожиданно переиграли СКА, притом что последняя гостевая победа «Спартака» была датирована ещё концом 2016 года, в то время как «Северсталь» на родном льду нет-нет да и выдаст неплохой матч. Думается, что сегодняшний «Спартак» выглядит как раз тем клубом, который может оказаться по зубам череповчанам. Всё же успех «Спартака» в Санкт-Петербурге, скорее, единичный, как и все удачные матчи клуба в этом сезоне.: «Северсталь» победит гостей из Москвы.Подольчане впервые в истории КХЛ гарантировали себе место в плей-офф, что уже является успехом для клуба. Впрочем, аппетит приходит во время еды, и игроки Белова для начала наверняка попробуют добиться победы в заключительной встрече «регулярки», чтобы завершить чемпионат на мажорной ноте. Восьмиматчевая победная серия клуба прервалась в игре с Минском, однако вполне возможно, что «Витязь» начал новую с победы над «Куньлунем».: «Витязь» одержит победу.Минчане набрали хороший ход перед плей-офф и теоретически ещё могут подвинуть со своих мест не только «Торпедо», но и коллег из Москвы. Подопечные Назарова в этом году в гостях играют куда хуже, чем дома, а победу над «Динамо» добывать нужно кровь из носу, иначе все надежды на плей-офф закончатся уже сегодня. Вполне возможно, что «Нефтехимик» дотянет до овертайма, но больше одного очка из Минска не увезёт.: минчане победят за пределами основного времени.«Адмирал» изо всех сил старается сохранить своё место в плей-офф и потому три выездных матча в конце «регулярки» явно не на руку команде Андриевского. Клуб уже разгромно уступил «Локомотиву», и нет никаких гарантий, что подобное не повторится и в Москве. Тем более что «Динамо» продолжает погоню за «железнодорожниками» в борьбе за третье место на Западе.: динамовцы победят и усложнят задачу «Адмиралу».Если казанцы уже гарантировали себе третье место на Востоке, то финский клуб не может похвастать пока даже гарантированной путёвкой в плей-офф. В концовке сезона клуб Билялетдинова явно расслабился, о чём свидетельствуют хотя бы разгром от «Нефтехимика» и буквально подаренный шанс на плей-офф «Салавату». Финским парням такие результаты «барсов» на руку, ведь мотивации клубу не занимать, однако решить исход матча в основное время у клуба вряд ли получится.: финны победят расслабившихся соперников вне основного времени.Календарю сочинцев в конце «регулярки» не позавидуешь: ЦСКА, СКА и «Северсталь». Для клуба, который изо всех сил цепляется за плей-офф — это крах. Клуб уже ожидаемо, хоть и не без борьбы, уступил «армейцам» Москвы, это же случится и в Санкт-Петербурге. Осечка в игре со «Спартаком» явно разозлит игроков Знарка, которые потеряли лидерство на Западе. А поможет ли «Сочи» победа над череповчанами, ещё не известно, ведь «Йокерит» может вынести игрокам Буцаева приговор ещё до их последней игры.: СКА вслед за коллегами из Москвы обыграет «Сочи».Опередить СКА в турнирной таблице москвичам вполне по силам, а потому игроки Квартальнова наверняка сыграют если не на пределе возможностей, то по крайней мере уж точно не спустя рукава. Нижегородцы же ещё имеют шансы повысить своё место на Западе и приедут в Москву с явным настроем на победу. Впрочем, выиграть у ЦСКА команде Скудры не удавалось в пяти последних матчах, и вполне возможно, что «Торпедо» постигнет и шестое поражение. Может быть, и за пределами 60 минут.: хозяева докажут превосходство за пределами основного времени.Несмотря на статус главного аутсайдера Запада, Рига отнюдь не плохо играет при родных трибунах. Да, против фаворитов мастерства, конечно, не хватает, однако в играх с середняками клуб вполне боеспособен. Как раз таким коллективом и является нынешняя «Лада», утонувшая на дне Востока и проигравшая 12 из 14 последних гостевых встреч.: «Динамо» сумеет порадовать болельщиков домашней победой.