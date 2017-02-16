Кто лучший игрок в истории «Северстали»? От Шипачёва до Трубачёва

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Продолжаем серию материалов о лучших игроках в истории отечественных клубов — на очереди череповецкая «Северсталь». Хоккейный клуб в этом городе был образован в 1956 году, и поначалу «Строитель» (таково было первоначальное название) выступал в первенстве Вологодской области. С 1959 года команда стала именоваться «Металлург», и именно тогда Череповецкий металлургический комбинат взял хоккеистов под своё крыло. Начиная с 80-х годов пристальное внимание стало уделяться клубной школе, и вскоре это начало приносить плоды.
С 1993 года команда стала выступать под названием «Северсталь». В сезоне-2000/01 череповчане впервые в своей истории добились значительного достижения — выиграли бронзовые медали российской Суперлиги. Спустя два года Сергей Михалёв привёл череповецкий клуб к ещё более значимому успеху – серебряным медалям чемпионата России. Предлагаем выбрать вам лучшего хоккеиста в истории «Северстали».
Тест можно пройти по ссылке: https://www.playbuzz.com/championat10/2-15-2017-6-23-32-pm