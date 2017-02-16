Супермены Зайцев и Проворов. Как наши новички проводят сезон НХЛ

н. Антон Слепышев («Эдмонтон»)

н. Иван Барбашёв («Сент-Луис»)

н. Владислав Каменев («Нэшвилл»)

з. Михаил Сергачёв («Монреаль»)

Текущий регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге не подарил российским болельщикам яркого форварда-новичка, каким был год назад Артемий Панарин. На этот раз маятник успеха качнулся в сторону игроков обороны, где выделяются фигуры Никиты Зайцева и Ивана Проворова.В успехе Зайцева за океаном почти не было сомнений: талантливый защитник уехал в Национальную хоккейную лигу, имея солидный опыт выступлений в КХЛ и на международном уровне. Неплохую службу Никите сослужил и осенний Кубок мира, проводившийся до начала регулярного чемпионата: у Зайцева появилась возможность заблаговременно привыкнуть и к канадским хоккейным традициям, и к разным мелочам, и к особенностям стадиона, который затем стал для россиянина домашней ареной.С первых же матчей за «Торонто» Зайцев заслужил доверие главного тренера Майка Бэбкока, который неизменно выпускал Никиту в одном из первых сочетаний. В настоящий момент пара Зайцева с Морганом Райлли является лидером обороны «Мэйпл Лифс», а сам Зайцев получает игровое время и в большинстве, и в меньшинстве. «У Зайцева есть правильная трудовая этика и хоккейный голод. Этим могут похвастать далеко не все российские хоккеисты», — отметил известный в прошлом нападающий Гэри Робертс, который нынче стал настоящим фитнес-гуру. Именно на тренировках у Робертса Зайцев заложил базу необходимых физических кондиций. «Я горжусь тем, как Никита играет здесь. У него отличное катание, сейчас он ведущий защитник «Торонто», — сказал бывший партнёр Зайцева по ЦСКА Александр Радулов.После окончания сезона Никите предстоит подписывать новый контракт, так как прежнее соглашение новичка было рассчитано только на один год. Перед Новым годом Зайцев сменил агента, расставшись с Майком Льютом и перейдя под крыло Дэна Милстейна: первые предварительные переговоры с боссом «Торонто» Лу Ламорелло уже состоялись. «Сейчас я не хочу ни о чём думать, кроме хоккея», — сказал сам Зайцев, который вместе с командой успешно решает задачу попадания в плей-офф.Проворов – второй в списке наших молодых и талантливых защитников-новичков, но по степени неожиданности своего успеха Иван вполне может поспорить с Зайцевым. Если у Никиты был приличный багаж опыта выступлений на самом высоком уровне, то Проворов ворвался в состав «Филадельфии», не проведя ни одного матча даже в АХЛ. Ни отсутствие опыта, ни репутация «Флайерз» как клуба, где предвзято относятся к россиянам, не помешали Ивану продемонстрировать зрелый, уверенный хоккей, который поразил даже руководителей клуба.«В начале сезона мы думали, что Проворову потребуется время, чтобы адаптироваться к лиге, к скоростям, к образу жизни в НХЛ. Но оказалось, что он приспособился очень быстро – его развитие абсолютно совпало с теми требованиями, которые были необходимы. Он отлично справился, продолжал работать и прогрессировать. Иван успешно выполняет самые разные функции, но я не сомневаюсь в том, что он будет играть ещё лучше. Стоит признать, что это совсем не мелочь для парня, которому только-только исполнилось 20 лет», — сказал главный тренер «Флайерз» Дэйв Хэкстол.Контракт у уроженца Ярославля будет действовать до конца сезона-2017/18, но уже через год менеджменту «Филадельфии» стоит подумать о том, чтобы «запереть» талантливого защитника новым солидным договором. Кроме «лётчиков» обратить внимание на Проворова стоит и тренерам сборной, поскольку за 23 матча до окончания регулярного чемпионата «Филадельфия» не попадает в плей-офф, но сохраняет шансы для дальнейшей борьбы.24 матча, 15 (6+9) очков, «+3», 13 минут штрафа, 13:28 среднее игровое время.Бучневич легко прижился в «Рейнджерс», где стал полноправным членом одной из лидерских троек, выходя на лёд вместе со знаменитым Риком Нэшем и Микой Зибанеджадом. Травма, полученная в начале сезона, не позволила Павлу соперничать в гонке новобранцев с Мэттьюсом, Марнером и Лайне, но свой высокий уровень он без проблем подтвердил серией из 8 результативных матчей.«Бучневич великолепно видит лёд и партнёров, но мне бы хотелось, чтобы он больше использовал свой бросок. Ему нравится делать передачи, но иногда необходимо действовать по-другому и бросать самому. В его мастерстве нет никаких сомнений, «рейнджеры» получили прекрасного хоккеиста, который будет прибавлять», — так охарактеризовал Бучневича главный тренер «синерубашечников» Ален Виньо.По словам самого Антона, главная задача на этот сезон – закрепиться в основе «Ойлерз», и на данный момент 22-летний форвард решает её с переменным успехом. Твёрдого места в «Эдмонтоне» у россиянина пока нет, и по ходу чемпионата не обошлось без путешествий в фарм-клуб и обратно, но постепенно Слепышев обретает нужную уверенность. 9 января Антон был вызван из АХЛ в главную команду, и с тех пор исправно играет за «нефтяников»: за этот отрезок из 14 матчей он набрал 4 (1+3) очка. Времени в большинстве ему пока не дают, так что остаётся ждать подходящего случая, чтобы «подняться» в одно из ведущих звеньев команды.Сошников закрепился в основном составе команды Майка Бэбкока, и это главное достижение 23-летнего россиянина в текущем сезоне. Травма не позволила ему выйти на лёд в четырёх последних матчах, но в целом трудолюбивый Никита – настоящая находка для тренера. В каждом матче он отмечается несколькими силовыми приёмами, не чурается борьбы у бортов, и со временем его роль в команде наверняка будет более значима.47 матчей, 6 (1+5) очков, «-4», 45 минут штрафа, 16:43 среднее игровое время.Трямкин, так же как и Сошников, дебютировал в НХЛ ещё в прошлом сезоне, но формально считается новичком. Скандал, разразившийся в начале чемпионата, когда Никиту не ставили в основной состав, а ехать в фарм он правомерно отказывался сам, остался позади. В настоящий момент Трямкин – твёрдый игрок второй-третьей пары защитников и абсолютный лидер «Ванкувера» по количеству силовых приёмов (107). Летом Трямкин может стать ограниченно свободным агентом, и тогда взаимоотношения с руководством «Кэнакс» вновь могут принести различные неожиданности.42 матча, 5 (4+1) очков, «-1», 6 минут штрафа, 9:48 среднее игровое время.Любимов приехал в НХЛ, не имея одностороннего контракта, но смог завоевать себе место в основном составе «Флайерз». Место это пока не слишком заметное, но на позицию «молотильщика» в сдерживающее звено «лётчикам» куда проще было взять не неизвестного европейца, а кого-то из североамериканской молодёжи. С ролью трудолюбивого «таскальщика рояля» Роман справляется неплохо, а в конце января он забил победный гол «Торонто» и был признан первой звездой матча.Барбашёв был вызван в основу «Блюз» ещё при Кене Хичкоке, поскольку на форвардов «Сент-Луиса» обрушилась череда травм. Но в последних четырёх встречах Иван стал получать больше 10 минут игрового времени, что тут же сказалось на результате, а во встрече с «Детройтом» он стал автором победной шайбы. «В АХЛ он играл с полной отдачей, действовал жёстко, боролся, набирал много очков. Он заслужил своё право дебютировать в НХЛ», — сказал Хичкок в конце января. Роль игрока сдерживающего звена для Барбашёва привычна, но менее консервативный Майк Йео вполне может поручить Ивану более приятные функции.н. Никита Щербак («Монреаль»). 3 матча, 1 (1+0) очко, 11:22 среднее игровое время.Эти российские хоккеисты пока не пробились в основу своих команд НХЛ, но перспективы у всех троих неплохие. Каменев проводит очень хороший сезон в АХЛ, где может установить новый персональный рекорд результативности (34 очка в 47 матчах за «Милуоки»). Щербак и Сергачёв были выбраны «Монреалем» в первых раундах драфта, а это значит, что свои шансы они обязательно получат.