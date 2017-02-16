Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Онлайн-трансляция игрового дня КХЛ, 16.02.2017
Фото: hcsibir.ru
Текст: «Чемпионат»

LIVE игрового дня КХЛ. «Барыс» сыграет с «Трактором» в плей-офф

В один из последних дней «регулярки» КХЛ «Сибирь» может подвинуть «Адмирал» с восьмого места, а ХК «Сочи» потерять шансы на плей-офф.
16 февраля 2017, четверг. 16:30. Хоккей
«Сибирь» ворвётся в плей-офф, минское «Динамо» догонит «Торпедо»



19:04. В матче «Югра» — «Сибирь» Констанин Окулов получает повреждение. При помощи товарищей по команде покидает лёд. Здоровья!

18:59. «Кузня» вырывает победу в Астане, но всё равно устанавливает антирекорд по проценту набранных очков в «регулярке». «Металлург» Нк набрал 40 очков, что составит 22,2% от максимального количества очков. Предыдущее худшее достижение было установлено «Автомобилистом» в сезоне-2012/13 – 35 очков в 52 матчах и 22,4%.

18:52. В матче «Барыс» — «Металлург» Нк овертайм, а это значит, что хозяева уже точно наберут хотя бы одно очко и у нас определилась первая пара в плей-офф.


18:46. В Ханты-Мансийске стартовал третий период. Тем временем ЦСКА назвал состав на матч с «Торпедо». Напомним, что московские «армейцы» сейчас возглавляют турнирную таблицу.


18:42. В Екатеринбурге перерыв. После двух периодов команда Крикунова впереди.


18:39. В Астане жарко! «Кузня» отыгралась. Гости дважды реализовали большинство. 2:2 за пять минут до конца третьего периода.

18:37. Сочинцам обязательно нужно сегодня побеждать СКА, чтобы продолжать борьбу за попадание в плей-офф. Впрочем, при победе «Йокерит» у «Сочи» шансов не будет.

Состав ХК «Сочи» на матч в Петербурге.
Барулин (Шикин);
Крикунов – О’Делл – Костицын, Александров — Пепеляев;
Падакин – Максвелл – Петерссон, Фантенберг — Воробьёв;
Левицкий– Мерескин – Захарчук, Мамкин — Кузнецов;
Медведев – Точицкий – Морозов, Томилин.

18:30. А вот и состав СКА на домашний матч с «Сочи». На этот раз в воротах «армейцев» из Петербурга Коскинен вместо Шестёркина.

18:28. В конце второго периода «Сибирь» получила шанс для реализация большинства, но не воспользовалась им. После двух периодов впереди «Югра» — 2:1.

18:15. «Авангард» отыгрывает одну шайбу, мастерством блеснул Александр Пережогин: убрал пару защитников и бросил в ближний угол. «Авто» ведёт в счёте 2:1, и если матчи закончится именно с такими исходами, то екатеринбуржцы догонят «Сибирь» по очкам.

18:09. «Югра» продолжает удивлять! Команда Андрея Разина выходит вперёд в матче с «Сибирью», отличился Евгений Лапенков — 2:1.

18:03. Результаты матчей, пока ещё не изменились, а на Урале день дебютов. За хозяев дебютировал воспитанник омского хоккея 19-летний Игорь Голещихин, а за омичей — его сверстник Никита Самохвалов


17:55. В Екатеринбурге и Ханты-Мансийске начались вторые периоды. А «Металлург» остался опять втроём, Роман Савченко сделал счёт 2:0. На его счету сегодня 1+1, а Роман Старченко отдал две результативные передачи.

17:50. «Кузня» очень долго упиралась с «Барысом», но на 37-й минуте матча Брендан Шиннимин открыл счёт в матче. Астанинцы сделали это в формате 5х3. Удаление до конца матча получил защитник «Металлурга» Алексей Васильченко.

17:40. В Ханты-Мансийске завершилась первая треть игры, «Югра» бьётся с «Сибирью», которой победа в этом матче очень нужна. Тем временем, основной соперник «Сибири» по борьбе за плей-офф «Адмирал» объявил состав на матч с московским «Динамо»:

Бобков (Серебряков);
Блум – Бартулис-к, Ткачёв – Фисенко – Саболич;
Волченков – Моррисонн, Барбашёв – Райт – Саюстов;
Мнацян – Конев, Казаков – Макаренко – Жафяров;
Курашов, Горшков – Алексеев – Александров, Краснослободцев.

17:36. Завершился первый период в Екатеринбурге, местный «Автомобилист» неожиданно выигрывает у «Авангарда» со счётом 2:0. Такой результат оставляет у команды теоретические шансы на выход в плей-офф. Пока можно посмотреть обзор первого периода:

17:32. Разводят судьи руки в стороны. Не засчитана шайба в ворота «Югры».

17:30. Волнительный момент в Ханты-Мансийске. «Сибирь» забила, но идёт просмотр на предмет помехи вратарю.

17:23. В Астане начался второй период, а «Сибирь» пропустила в меньшинстве. 1:1 в Ханты-Мансийске.

17:16. «Сибирь» повела в Ханты-Мансийске тем временем. Адам Полашек реализовал большинство «4 на 3»!

17:15. Василевский делает счёт 2:0 в Екатеринбурге! Плохи дела у «Авангарда».


17:10. А вот и первая шайба сегодняшнего дня! Не хочет «Автомобилист» досрочно завершать борьбу за плей-офф.


17:05. «Авангард» начинает матч в Екатеринбурге. Вот такой баннер с собой захватили фанаты омского клуба.


17:00. «Сибирь» начинает матч с «Югрой», в котором новосибирцам ни в коем случае нельзя терять очки.

16:50. Три удаления подряд у «Кузни»! Не успевают гости за «Барысом», фолят раз за разом.

16:43. Тем временем «Сибирь» опубликовала состав на матч в Ханты-Мансийске. После длительного перерыва, связанного с травмой, вернулся Владимир Бутузов. Да не просто вернулся, а сходу попал в первое звено к Шалунову и Шумакову!

16:40. «Барысу» нужно набрать одно очко, чтобы обеспечить себе пятое место и тогда определится первая пара плей-офф «Трактор» — «Барыс». Ну а пока у хозяев удалён Найджел Доус.

16:31. В Астане стартовал первый матч игрового дня «Барыс» — «Кузня»!

16:30. Отдельно отметим, что при равенстве очков у «Сибири» с «Адмиралом» или «Куньлунем» новосибирский клуб будет располагаться ниже из-за меньшего количества побед.

16:30. Что касается Востока, то тут ситуация более запутанная. До сих пор шансами на попадание в плей-офф обладают «Сибирь» (80 очков), «Нефтехимик» (78) и «Автомобилист» (77). Екатеринбуржцы и нижнекамцы автоматически потеряют их в случае побед «Куньлуня» и «Адмирала». Китайский клуб при условии полновесной победы в Ярославле оформит прописку в кубковой восьмёрке. «Сибирь», которая сегодня играет в Ханты-Мансийске, имеет шансы ворваться на восьмое место и подвинуть на девятое «Адмирал». Для этого нужна не только победа новосибирцев, но и поражение «моряков» от «Динамо».

16:30. Сегодня, 16 февраля, в предпоследний большой игровой день регулярного чемпионата КХЛ состоятся 12 матчей. По результатам некоторых игр может решиться судьба последних мест в плей-офф. На Западе в случае победы «Йокерита» над «Ак Барсом» финская команда официально оформит попадание в восьмёрку. Подопечные Юкки Ялонена могут застолбить за собой последнюю путёвку и в случае поражения, если ХК «Сочи» не сможет набрать очки в матче со СКА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Адмирал ХК Йокерит ХК Сибирь ХК Сочи КХЛ
Новости. Хоккей
16 февраля 2017, четверг
19:04 «Барыс» обеспечил себе пятую строчку Востока и сыграет в плей-офф с «Трактором»
19:03 «Кузня» переиграла «Барыс» в овертайме матча в Астане
18:59 Бержевен: в глубине души Террьен всё понимал, и всему «Монреалю» было тяжело
18:43 СКА и «Сочи» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге
18:19 Салливан: Малкин — настоящая угроза для любого соперника, элитный игрок
17:55 Жюльен: всегда нелегко занимать место другого тренера, желаю Террьену успеха
17:25 Травмированный форвард «Салавата» Нестеров пройдёт дополнительное обследование
17:21 Форвард Артём Манукян установил рекорд МХЛ по количеству результативных передач
17:09 Малкин: в топ-100 НХЛ все достойные, я вот не такой яркий игрок, как Овечкин
16:43 Дети с ограниченными возможностями здоровья вышли на лёд с игроками «Северстали»
16:32 Боумэн: Жюльена в Монреале не будет раздражать повышенное внимание СМИ
16:09 «Медвешчак»: распродажи игроков можно было избежать, появись спонсор
16:01 Голещихин дебютирует в КХЛ за «Автомобилист» в матче с «Авангардом»
15:45 Клод Жюльен вошёл в тройку самых высокооплачиваемых тренеров НХЛ
15:34 Фетисов: участие Овечкина в ОИ без разрешения НХЛ никому в Америке не понравится
15:26 Доус побил клубный рекорд «Барыса» по количеству очков в одной «регулярке»
15:04 Защитники Ларкин и Козак, и.о. главного тренера Кэмерон покинут «Медвешчак»
14:53 Скончался известный чешский тренер, трёхкратный чемпион мира Йозеф Аугуста
14:43 Охтамаа: «Ак Барсу» нужно забыть про поражения и поймать победный настрой
14:32 Китаров: столько, сколько «Ладе», «Нефтехимику» не забьём, но будем стремиться
14:28 Вудкрофт: «Нефтехимику» нечего терять, для «Динамо» это будет отличным тестом
13:54 Вратарь «Северстали» Коварж достиг договорённости о контракте с «Автомобилистом»
13:49 Чибисов: когда агент сообщил об «Ак Барсе», я спросил: «Ты напился, что ли?»
13:37 Шляхтин: бюджет «Лады» в сезоне-2017/18 в лучшем случае будет на уровне 600 млн
13:25 Морозов: если «СЮ» попадёт в плей-офф, может и сенсацию сотворить в 1-м раунде
13:00 Читатели признали Максима Сушинского лучшим игроком в истории СКА
12:46 Яромир Ягр признан первой звездой дня в НХЛ
12:46 Горовиков: в машинах иногда ставят ограничитель скорости, у меня его нет
12:32 Дронов: в «Магнитке» есть кому забивать, а я основной акцент делаю на оборону
12:17 Ягр: я совсем не волнуюсь от того, что набрал 1900 очков
12:12 Буре: 1900 очков Ягра — это очень много, великое достижение
11:54 Остон Мэттьюс в детстве сыграл за украинскую команду на международном турнире
11:32 Игрок «Динамо» Кутейкин восстановился после травмы и может сыграть с «Адмиралом»
11:29 Роу: Ягр — великий игрок и будущий член Зала хоккейной славы
11:20 Бэбкок: у «Торонто» было много моментов в первом периоде, но мы не забили
10:54 Торторелла: раньше «Коламбус» играл более лихо и уверенно в третьих периодах
10:35 Кожевников: я бы рекомендовал в «Салават» не Аболса, а Светлова или Шепелева
10:21 Вик. Шалаев: «Авангард» не ведёт переговоров с Карри Рамо о возвращении
10:05 Блашилл: «Детройт» дал Барбашёву слишком много времени, чтобы бросить
10:00 Поднимется ли «Сибирь» в восьмёрку и оформит ли кубковую путёвку «Йокерит»
09:57 Йео: перед игрой сказал Хаттону, что 4 шат-аута в 6 матчах лучше, чем 3 в пяти
09:30 Передача Ягра, дубли Баркова и Бьюгстада помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»
09:18 Нападающий «Детройта» Нюквист дисквалифицирован на шесть матчей
09:09 Яромир Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очков
08:58 Барбашёв: решил бросить, потому что никого рядом не было
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое дерби, на ваш взгляд, главное в КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+