LIVE игрового дня КХЛ. «Барыс» сыграет с «Трактором» в плей-офф

19:04. В матче «Югра» — «Сибирь» Констанин Окулов получает повреждение. При помощи товарищей по команде покидает лёд. Здоровья!
18:59. «Кузня» вырывает победу в Астане, но всё равно устанавливает антирекорд по проценту набранных очков в «регулярке». «Металлург» Нк набрал 40 очков, что составит 22,2% от максимального количества очков. Предыдущее худшее достижение было установлено «Автомобилистом» в сезоне-2012/13 – 35 очков в 52 матчах и 22,4%.
18:52. В матче «Барыс» — «Металлург» Нк овертайм, а это значит, что хозяева уже точно наберут хотя бы одно очко и у нас определилась первая пара в плей-офф.
18:46. В Ханты-Мансийске стартовал третий период. Тем временем ЦСКА назвал состав на матч с «Торпедо». Напомним, что московские «армейцы» сейчас возглавляют турнирную таблицу.
18:42. В Екатеринбурге перерыв. После двух периодов команда Крикунова впереди.
18:39. В Астане жарко! «Кузня» отыгралась. Гости дважды реализовали большинство. 2:2 за пять минут до конца третьего периода.
18:37. Сочинцам обязательно нужно сегодня побеждать СКА, чтобы продолжать борьбу за попадание в плей-офф. Впрочем, при победе «Йокерит» у «Сочи» шансов не будет.
Состав ХК «Сочи» на матч в Петербурге.
Барулин (Шикин);
Крикунов – О’Делл – Костицын, Александров — Пепеляев;
Падакин – Максвелл – Петерссон, Фантенберг — Воробьёв;
Левицкий– Мерескин – Захарчук, Мамкин — Кузнецов;
Медведев – Точицкий – Морозов, Томилин.
18:30. А вот и состав СКА на домашний матч с «Сочи». На этот раз в воротах «армейцев» из Петербурга Коскинен вместо Шестёркина.
18:28. В конце второго периода «Сибирь» получила шанс для реализация большинства, но не воспользовалась им. После двух периодов впереди «Югра» — 2:1.
18:15. «Авангард» отыгрывает одну шайбу, мастерством блеснул Александр Пережогин: убрал пару защитников и бросил в ближний угол. «Авто» ведёт в счёте 2:1, и если матчи закончится именно с такими исходами, то екатеринбуржцы догонят «Сибирь» по очкам.
18:09. «Югра» продолжает удивлять! Команда Андрея Разина выходит вперёд в матче с «Сибирью», отличился Евгений Лапенков — 2:1.
18:03. Результаты матчей, пока ещё не изменились, а на Урале день дебютов. За хозяев дебютировал воспитанник омского хоккея 19-летний Игорь Голещихин, а за омичей — его сверстник Никита Самохвалов
17:55. В Екатеринбурге и Ханты-Мансийске начались вторые периоды. А «Металлург» остался опять втроём, Роман Савченко сделал счёт 2:0. На его счету сегодня 1+1, а Роман Старченко отдал две результативные передачи.
17:50. «Кузня» очень долго упиралась с «Барысом», но на 37-й минуте матча Брендан Шиннимин открыл счёт в матче. Астанинцы сделали это в формате 5х3. Удаление до конца матча получил защитник «Металлурга» Алексей Васильченко.
17:40. В Ханты-Мансийске завершилась первая треть игры, «Югра» бьётся с «Сибирью», которой победа в этом матче очень нужна. Тем временем, основной соперник «Сибири» по борьбе за плей-офф «Адмирал» объявил состав на матч с московским «Динамо»:
Бобков (Серебряков);
Блум – Бартулис-к, Ткачёв – Фисенко – Саболич;
Волченков – Моррисонн, Барбашёв – Райт – Саюстов;
Мнацян – Конев, Казаков – Макаренко – Жафяров;
Курашов, Горшков – Алексеев – Александров, Краснослободцев.
17:36. Завершился первый период в Екатеринбурге, местный «Автомобилист» неожиданно выигрывает у «Авангарда» со счётом 2:0. Такой результат оставляет у команды теоретические шансы на выход в плей-офф. Пока можно посмотреть обзор первого периода:
17:32. Разводят судьи руки в стороны. Не засчитана шайба в ворота «Югры».
17:30. Волнительный момент в Ханты-Мансийске. «Сибирь» забила, но идёт просмотр на предмет помехи вратарю.
17:23. В Астане начался второй период, а «Сибирь» пропустила в меньшинстве. 1:1 в Ханты-Мансийске.
17:16. «Сибирь» повела в Ханты-Мансийске тем временем. Адам Полашек реализовал большинство «4 на 3»!
17:15. Василевский делает счёт 2:0 в Екатеринбурге! Плохи дела у «Авангарда».
17:10. А вот и первая шайба сегодняшнего дня! Не хочет «Автомобилист» досрочно завершать борьбу за плей-офф.
17:05. «Авангард» начинает матч в Екатеринбурге. Вот такой баннер с собой захватили фанаты омского клуба.
17:00. «Сибирь» начинает матч с «Югрой», в котором новосибирцам ни в коем случае нельзя терять очки.
16:50. Три удаления подряд у «Кузни»! Не успевают гости за «Барысом», фолят раз за разом.
16:43. Тем временем «Сибирь» опубликовала состав на матч в Ханты-Мансийске. После длительного перерыва, связанного с травмой, вернулся Владимир Бутузов. Да не просто вернулся, а сходу попал в первое звено к Шалунову и Шумакову!
16:40. «Барысу» нужно набрать одно очко, чтобы обеспечить себе пятое место и тогда определится первая пара плей-офф «Трактор» — «Барыс». Ну а пока у хозяев удалён Найджел Доус.
16:31. В Астане стартовал первый матч игрового дня «Барыс» — «Кузня»!
16:30. Отдельно отметим, что при равенстве очков у «Сибири» с «Адмиралом» или «Куньлунем» новосибирский клуб будет располагаться ниже из-за меньшего количества побед.
16:30. Что касается Востока, то тут ситуация более запутанная. До сих пор шансами на попадание в плей-офф обладают «Сибирь» (80 очков), «Нефтехимик» (78) и «Автомобилист» (77). Екатеринбуржцы и нижнекамцы автоматически потеряют их в случае побед «Куньлуня» и «Адмирала». Китайский клуб при условии полновесной победы в Ярославле оформит прописку в кубковой восьмёрке. «Сибирь», которая сегодня играет в Ханты-Мансийске, имеет шансы ворваться на восьмое место и подвинуть на девятое «Адмирал». Для этого нужна не только победа новосибирцев, но и поражение «моряков» от «Динамо».
16:30. Сегодня, 16 февраля, в предпоследний большой игровой день регулярного чемпионата КХЛ состоятся 12 матчей. По результатам некоторых игр может решиться судьба последних мест в плей-офф. На Западе в случае победы «Йокерита» над «Ак Барсом» финская команда официально оформит попадание в восьмёрку. Подопечные Юкки Ялонена могут застолбить за собой последнюю путёвку и в случае поражения, если ХК «Сочи» не сможет набрать очки в матче со СКА.