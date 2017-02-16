От Комарова до Ержабека. Игроки, ставшие звёздами в КХЛ

з. Якуб Ержабек («Витязь»), 25 лет
Игры в сезоне-2016/17: 57
Гол+пас: 5+29
Коэффициент полезности: «+1»
Контракт: до 30.04.2017
Чешский легионер пополнил состав «Витязя» перед стартом нынешнего сезона и с ходу вписался в игровую модель Валерия Белова. Ержабек переехал в Россию из Экстралиги, где выступал за «Шкоду Пльзень». Якуба регулярно призывают под знамёна национальной сборной, он отлично выглядит в большинстве. «Витязю» будет очень трудно удержать чеха. «Интерес со стороны других клубов? Сейчас ничего не могу сказать по этому поводу. Это всё из разряда «кто-то сказал кому-то». Сейчас я просто хочу насладиться этим прекрасным моментом», — отметил сам Ержабек.
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Якуба регулярно призывают под знамёна национальной сборной, он отлично выглядит в большинстве. «Витязю» будет очень трудно удержать чеха.
н. Миро Аалтонен («Витязь»), 23 года
Игры в сезоне-2016/17: 57
Гол+пас: 19+25
Коэффициент полезности: «-2»
Контракт: до 30.04.2017
Ещё одним легионером, с которым угадали в «Витязе», стал финский форвард Миро Аалтонен, предыдущей командой которого был «Кярпят». Он моложе Ержабека, но тоже является игроком своей сборной. Аалтонен – будущее Финляндии. Уже сейчас на Миро положили глаз гранды КХЛ, есть серьёзный интерес из-за океана. Посмотрим, насколько удачно подольский клуб и лично Аалтонен выступят в плей-офф. Президент «витязей» Михаил Головков и генменеджер Игорь Варицкий уже сейчас ломают голову над тем, как продлить контракт с представителем Суоми.
н. Ян Коварж («Металлург» Магнитогорск), 26 лет
Игры в сезоне-2016/17: 57
Гол+пас: 23+40
Коэффициент полезности: «+6»
Контракт: до 30.04.2018
Коварж играет за «Магнитку» с сезона-2013/14. Большой заслугой в том, что нападающий по сей день радует болельщиков Магнитогорска, является чутьё Игоря Величкина. Именно вице-президент «Металлурга» привёз хоккеиста в Россию, разглядев в нём талант. Ян стал звездой КХЛ, выполняя роль центра первого звена, в котором выступает вместе с Сергеем Мозякиным и Данисом Зариповым. Вот только российскую прессу чех особо не жалует, постоянно отказываясь от общения. В отличие от брата Якуба, ныне защищающего ворота «Северстали».
з. Мэт Робинсон («Динамо» Москва), 30 лет
Игры в сезоне-2016/17: 53
Гол+пас: 7+14
Коэффициент полезности: «+19»
Контракт: до 30.04.2018
Отлично проявляет себя в московском «Динамо» канадец Мэт Робинсон, у которого ещё год контракта с москвичами. В своё время он сменил столицу Латвии на главный город России и не прогадал. А главное – не прогадали в стане бело-голубых. Руководство попало в яблочко. Робинсон отлично вписался в динамовский коллектив, выходит в большинстве, а показатель полезности «+19» говорит сам за себя. Мэт – участник двух Матчей звёзд КХЛ. Увы, но в настоящее время он находится в списке травмированных.
Робинсон отлично вписался в динамовский коллектив, выходит в большинстве, а показатель полезности «+19» говорит сам за себя.
з. Михал Кемпны («Чикаго Блэкхоукс»), 26 лет
Игры в сезоне-2016/17: 38
Гол+пас: 2+5
Коэффициент полезности: 0
Контракт: до конца сезона-2016/17 ($ 700 тыс.)
Переход из «Кометы» в омский «Авангард», где работает известный специалист по чешскому рынку Андрей Яковенко, стал определяющим в карьере защитника Михала Кемпны. Он стал регулярно получать вызов в сборную, а в «Авангарде» отыграл так, что заставил обратить на себя внимание скаутов и селекционеров клубов НХЛ. В итоге Кемпны, не проходивший процедуру драфта, оказался в одной команде с Артёмом Анисимовым и Артемием Панариным.
н. Йори Лехтеря («Сент-Луис Блюз»), 29 лет
Игры в сезоне-2016/17: 52
Гол+пас: 5+13
Коэффициент полезности: «-3»
Контракт: до конца сезона-2018/19 ($ 4,7 млн)
Вырос в звезду международного уровня и форвард Йори Лехтеря. Мы прекрасно помним его по выступлениям за «Локомотив», а затем и «Сибирь», где финн зажигал вместе с Владимиром Тарасенко. Он, как и Владимир, задрафтован «Сент-Луисом». В итоге судьба распорядилась так, что оба перебрались в Северную Америку, принявшись защищать цвета «блюзменов». По сути, оба форварда являются главной ударной силой команды.
з. Крис Ли («Металлург» Магнитогорск), 36 лет
Игры в сезоне-2016/17: 58
Гол+пас: 14+50
Коэффициент полезности: «+14»
Контракт: до 30.04.2017
Безусловно, именно в КХЛ стал звездой защитник «Магнитки» Крис Ли, переехавший в Магнитогорск из шведского «Ферьестада». В России Ли с 2013 года. Да, его не зовут в НХЛ и сборную Канады. Возраст не тот. Но для «Металлурга» Крис – системообразующий хоккеист. Многие тренеры мечтают о таком игроке на синей линии, великолепно чувствующем себя в атаке и подыгрыше. Не забывает Ли и о прямых обязанностях, коэффициент полезности замечательный.
в. Доминик Фурх («Авангард»), 26 лет
Игры в сезоне-2016/17: 52
Коэффициент надёжности: 2,02
Процент отражённых бросков: 92,5
Контракт: до 30.04.2017
Очередным чешским легионером, раскрывшимся в клубе КХЛ, стал голкипер Доминик Фурх из «Авангарда». Мало кому известный страж ворот выступал в пражской «Славии», после чего менеджеры «ястребов» пригласили его в Россию, где он играет второй сезон. Фурх, выслушав немало критики, стал безоговорочным первым номером «Авангарда», постоянно получает вызов в национальную сборную и вообще прибавляет на глазах. Учитывая, что контракт Доминика истекает 30 апреля этого года, его переезд в НХЛ вполне вероятен.
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Очередным чешским легионером, раскрывшимся в клубе КХЛ, стал голкипер Доминик Фурх из «Авангарда». Мало кому известный страж ворот выступал в пражской «Славии».
в. Павел Францоуз («Трактор»), 26 лет
Игры в сезоне-2016/17: 29
Коэффициент надёжности: 1,45
Процент отражённых бросков: 95,3
Контракт: до 30.04.2018
Второй год играет в России соотечественник и ровесник Фурха Павел Францоуз. Его профессиональный рост тоже сложно не заметить. Францоуза приметили в хоккейном клубе «Литвинов» из чешской «Экстралиги». Как и Фурх, Павел является игроком сборной. За голкипера говорит и статистика: лидирующая позиция среди всех вратарей КХЛ по проценту отражённых бросков, а также второе место исходя из коэффициента надёжности. Если бы ещё травмы обходили стороной, то было бы замечательно.
н. Лео Комаров («Торонто Мэйпл Лифс»), 30 лет
Игры в сезоне-2016/17: 56
Гол+пас: 8+10
Коэффициент полезности: «+7»
Контракт: до конца сезона-2017/18 ($2,95 млн)
Кто мог догадываться, что, перебравшись из финского клуба «Пеликанс» в московское «Динамо», нападающий Лео Комаров, прекрасно разговаривающий по-русски, сотворит себе такую классную во всех смыслах карьеру? Успехи «Динамо» в Кубке Гагарина во многом связаны с фамилией Комарова, в КХЛ форвард стал настоящей звездой. Его спортивную злость, умение задирать соперника и потолкаться на пятаке помнят все. Сейчас он выступает в НХЛ за «Торонто», где тоже находится не на последних ролях. Комаров – пример работоспособности спортсмена. Он полезен и в сборной Финляндии, куда его постоянно вызывают.