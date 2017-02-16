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От Комарова до Ержабека. Игроки, ставшие звёздами в КХЛ

Чешский защитник «Витязя» Якуб Ержабек раскрылся в КХЛ и может уехать за океан. Кто ещё из игроков сделал себе имя в Континентальной лиге?