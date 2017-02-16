Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

От Комарова до Ержабека. Игроки, ставшие звёздами в КХЛ

Чешский защитник «Витязя» Якуб Ержабек раскрылся в КХЛ и может уехать за океан. Кто ещё из игроков сделал себе имя в Континентальной лиге?
16 февраля 2017, четверг. 18:00. Хоккей
На днях в североамериканской прессе появилась информация о том, что многие клубы НХЛ заинтересованы в подписании контракта с защитником «Витязя» Якубом Ержабеком. Соглашение 25-летнего чеха с подмосковной командой истекает по окончании сезона-2016/17. В этой связи мы решили вспомнить, кто ещё из хоккеистов приехал в КХЛ рядовым игроком, а в итоге дорос до звезды лиги или стал трансферной целью команд Национальной хоккейной лиги.

з. Якуб Ержабек («Витязь»), 25 лет


Игры в сезоне-2016/17: 57
Гол+пас: 5+29
Коэффициент полезности: «+1»
Контракт: до 30.04.2017

Чешский легионер пополнил состав «Витязя» перед стартом нынешнего сезона и с ходу вписался в игровую модель Валерия Белова. Ержабек переехал в Россию из Экстралиги, где выступал за «Шкоду Пльзень». Якуба регулярно призывают под знамёна национальной сборной, он отлично выглядит в большинстве. «Витязю» будет очень трудно удержать чеха. «Интерес со стороны других клубов? Сейчас ничего не могу сказать по этому поводу. Это всё из разряда «кто-то сказал кому-то». Сейчас я просто хочу насладиться этим прекрасным моментом», — отметил сам Ержабек.

>>> Настоящие витязи. 9 игроков, заставивших забыть о тафгаях
Якуба регулярно призывают под знамёна национальной сборной, он отлично выглядит в большинстве. «Витязю» будет очень трудно удержать чеха.

н. Миро Аалтонен («Витязь»), 23 года


Игры в сезоне-2016/17: 57
Гол+пас: 19+25
Коэффициент полезности: «-2»
Контракт: до 30.04.2017

Ещё одним легионером, с которым угадали в «Витязе», стал финский форвард Миро Аалтонен, предыдущей командой которого был «Кярпят». Он моложе Ержабека, но тоже является игроком своей сборной. Аалтонен – будущее Финляндии. Уже сейчас на Миро положили глаз гранды КХЛ, есть серьёзный интерес из-за океана. Посмотрим, насколько удачно подольский клуб и лично Аалтонен выступят в плей-офф. Президент «витязей» Михаил Головков и генменеджер Игорь Варицкий уже сейчас ломают голову над тем, как продлить контракт с представителем Суоми.

н. Ян Коварж («Металлург» Магнитогорск), 26 лет


Игры в сезоне-2016/17: 57
Гол+пас: 23+40
Коэффициент полезности: «+6»
Контракт: до 30.04.2018

Коварж играет за «Магнитку» с сезона-2013/14. Большой заслугой в том, что нападающий по сей день радует болельщиков Магнитогорска, является чутьё Игоря Величкина. Именно вице-президент «Металлурга» привёз хоккеиста в Россию, разглядев в нём талант. Ян стал звездой КХЛ, выполняя роль центра первого звена, в котором выступает вместе с Сергеем Мозякиным и Данисом Зариповым. Вот только российскую прессу чех особо не жалует, постоянно отказываясь от общения. В отличие от брата Якуба, ныне защищающего ворота «Северстали».

з. Мэт Робинсон («Динамо» Москва), 30 лет


Игры в сезоне-2016/17: 53
Гол+пас: 7+14
Коэффициент полезности: «+19»
Контракт: до 30.04.2018

Отлично проявляет себя в московском «Динамо» канадец Мэт Робинсон, у которого ещё год контракта с москвичами. В своё время он сменил столицу Латвии на главный город России и не прогадал. А главное – не прогадали в стане бело-голубых. Руководство попало в яблочко. Робинсон отлично вписался в динамовский коллектив, выходит в большинстве, а показатель полезности «+19» говорит сам за себя. Мэт – участник двух Матчей звёзд КХЛ. Увы, но в настоящее время он находится в списке травмированных.
Робинсон отлично вписался в динамовский коллектив, выходит в большинстве, а показатель полезности «+19» говорит сам за себя.

з. Михал Кемпны («Чикаго Блэкхоукс»), 26 лет


Игры в сезоне-2016/17: 38
Гол+пас: 2+5
Коэффициент полезности: 0
Контракт: до конца сезона-2016/17 ($ 700 тыс.)

Переход из «Кометы» в омский «Авангард», где работает известный специалист по чешскому рынку Андрей Яковенко, стал определяющим в карьере защитника Михала Кемпны. Он стал регулярно получать вызов в сборную, а в «Авангарде» отыграл так, что заставил обратить на себя внимание скаутов и селекционеров клубов НХЛ. В итоге Кемпны, не проходивший процедуру драфта, оказался в одной команде с Артёмом Анисимовым и Артемием Панариным.

н. Йори Лехтеря («Сент-Луис Блюз»), 29 лет


Игры в сезоне-2016/17: 52
Гол+пас: 5+13
Коэффициент полезности: «-3»
Контракт: до конца сезона-2018/19 ($ 4,7 млн)

Вырос в звезду международного уровня и форвард Йори Лехтеря. Мы прекрасно помним его по выступлениям за «Локомотив», а затем и «Сибирь», где финн зажигал вместе с Владимиром Тарасенко. Он, как и Владимир, задрафтован «Сент-Луисом». В итоге судьба распорядилась так, что оба перебрались в Северную Америку, принявшись защищать цвета «блюзменов». По сути, оба форварда являются главной ударной силой команды.

з. Крис Ли («Металлург» Магнитогорск), 36 лет


Игры в сезоне-2016/17: 58
Гол+пас: 14+50
Коэффициент полезности: «+14»
Контракт: до 30.04.2017

Безусловно, именно в КХЛ стал звездой защитник «Магнитки» Крис Ли, переехавший в Магнитогорск из шведского «Ферьестада». В России Ли с 2013 года. Да, его не зовут в НХЛ и сборную Канады. Возраст не тот. Но для «Металлурга» Крис – системообразующий хоккеист. Многие тренеры мечтают о таком игроке на синей линии, великолепно чувствующем себя в атаке и подыгрыше. Не забывает Ли и о прямых обязанностях, коэффициент полезности замечательный.

в. Доминик Фурх («Авангард»), 26 лет


Игры в сезоне-2016/17: 52
Коэффициент надёжности: 2,02
Процент отражённых бросков: 92,5
Контракт: до 30.04.2017

Очередным чешским легионером, раскрывшимся в клубе КХЛ, стал голкипер Доминик Фурх из «Авангарда». Мало кому известный страж ворот выступал в пражской «Славии», после чего менеджеры «ястребов» пригласили его в Россию, где он играет второй сезон. Фурх, выслушав немало критики, стал безоговорочным первым номером «Авангарда», постоянно получает вызов в национальную сборную и вообще прибавляет на глазах. Учитывая, что контракт Доминика истекает 30 апреля этого года, его переезд в НХЛ вполне вероятен.

>>> 9 игроков КХЛ, от которых будут ждать прорыва в плей-офф
Очередным чешским легионером, раскрывшимся в клубе КХЛ, стал голкипер Доминик Фурх из «Авангарда». Мало кому известный страж ворот выступал в пражской «Славии».

в. Павел Францоуз («Трактор»), 26 лет


Игры в сезоне-2016/17: 29
Коэффициент надёжности: 1,45
Процент отражённых бросков: 95,3
Контракт: до 30.04.2018

Второй год играет в России соотечественник и ровесник Фурха Павел Францоуз. Его профессиональный рост тоже сложно не заметить. Францоуза приметили в хоккейном клубе «Литвинов» из чешской «Экстралиги». Как и Фурх, Павел является игроком сборной. За голкипера говорит и статистика: лидирующая позиция среди всех вратарей КХЛ по проценту отражённых бросков, а также второе место исходя из коэффициента надёжности. Если бы ещё травмы обходили стороной, то было бы замечательно.

н. Лео Комаров («Торонто Мэйпл Лифс»), 30 лет


Игры в сезоне-2016/17: 56
Гол+пас: 8+10
Коэффициент полезности: «+7»
Контракт: до конца сезона-2017/18 ($2,95 млн)

Кто мог догадываться, что, перебравшись из финского клуба «Пеликанс» в московское «Динамо», нападающий Лео Комаров, прекрасно разговаривающий по-русски, сотворит себе такую классную во всех смыслах карьеру? Успехи «Динамо» в Кубке Гагарина во многом связаны с фамилией Комарова, в КХЛ форвард стал настоящей звездой. Его спортивную злость, умение задирать соперника и потолкаться на пятаке помнят все. Сейчас он выступает в НХЛ за «Торонто», где тоже находится не на последних ролях. Комаров – пример работоспособности спортсмена. Он полезен и в сборной Финляндии, куда его постоянно вызывают.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Доминик Фурх Йори Лехтеря Крис Ли Леонид Комаров Миро Аалтонен Михал Кемпны Мэт Робинсон Павел Францоуз Якуб Ержабек Ян Коварж
Новости. Хоккей
16 февраля 2017, четверг
19:04 «Барыс» обеспечил себе пятую строчку Востока и сыграет в плей-офф с «Трактором»
19:03 «Кузня» переиграла «Барыс» в овертайме матча в Астане
18:59 Бержевен: в глубине души Террьен всё понимал, и всему «Монреалю» было тяжело
18:43 СКА и «Сочи» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге
18:19 Салливан: Малкин — настоящая угроза для любого соперника, элитный игрок
17:55 Жюльен: всегда нелегко занимать место другого тренера, желаю Террьену успеха
17:25 Травмированный форвард «Салавата» Нестеров пройдёт дополнительное обследование
17:21 Форвард Артём Манукян установил рекорд МХЛ по количеству результативных передач
17:09 Малкин: в топ-100 НХЛ все достойные, я вот не такой яркий игрок, как Овечкин
16:43 Дети с ограниченными возможностями здоровья вышли на лёд с игроками «Северстали»
16:32 Боумэн: Жюльена в Монреале не будет раздражать повышенное внимание СМИ
16:09 «Медвешчак»: распродажи игроков можно было избежать, появись спонсор
16:01 Голещихин дебютирует в КХЛ за «Автомобилист» в матче с «Авангардом»
15:45 Клод Жюльен вошёл в тройку самых высокооплачиваемых тренеров НХЛ
15:34 Фетисов: участие Овечкина в ОИ без разрешения НХЛ никому в Америке не понравится
15:26 Доус побил клубный рекорд «Барыса» по количеству очков в одной «регулярке»
15:04 Защитники Ларкин и Козак, и.о. главного тренера Кэмерон покинут «Медвешчак»
14:53 Скончался известный чешский тренер, трёхкратный чемпион мира Йозеф Аугуста
14:43 Охтамаа: «Ак Барсу» нужно забыть про поражения и поймать победный настрой
14:32 Китаров: столько, сколько «Ладе», «Нефтехимику» не забьём, но будем стремиться
14:28 Вудкрофт: «Нефтехимику» нечего терять, для «Динамо» это будет отличным тестом
13:54 Вратарь «Северстали» Коварж достиг договорённости о контракте с «Автомобилистом»
13:49 Чибисов: когда агент сообщил об «Ак Барсе», я спросил: «Ты напился, что ли?»
13:37 Шляхтин: бюджет «Лады» в сезоне-2017/18 в лучшем случае будет на уровне 600 млн
13:25 Морозов: если «СЮ» попадёт в плей-офф, может и сенсацию сотворить в 1-м раунде
13:00 Читатели признали Максима Сушинского лучшим игроком в истории СКА
12:46 Яромир Ягр признан первой звездой дня в НХЛ
12:46 Горовиков: в машинах иногда ставят ограничитель скорости, у меня его нет
12:32 Дронов: в «Магнитке» есть кому забивать, а я основной акцент делаю на оборону
12:17 Ягр: я совсем не волнуюсь от того, что набрал 1900 очков
12:12 Буре: 1900 очков Ягра — это очень много, великое достижение
11:54 Остон Мэттьюс в детстве сыграл за украинскую команду на международном турнире
11:32 Игрок «Динамо» Кутейкин восстановился после травмы и может сыграть с «Адмиралом»
11:29 Роу: Ягр — великий игрок и будущий член Зала хоккейной славы
11:20 Бэбкок: у «Торонто» было много моментов в первом периоде, но мы не забили
10:54 Торторелла: раньше «Коламбус» играл более лихо и уверенно в третьих периодах
10:35 Кожевников: я бы рекомендовал в «Салават» не Аболса, а Светлова или Шепелева
10:21 Вик. Шалаев: «Авангард» не ведёт переговоров с Карри Рамо о возвращении
10:05 Блашилл: «Детройт» дал Барбашёву слишком много времени, чтобы бросить
10:00 Поднимется ли «Сибирь» в восьмёрку и оформит ли кубковую путёвку «Йокерит»
09:57 Йео: перед игрой сказал Хаттону, что 4 шат-аута в 6 матчах лучше, чем 3 в пяти
09:30 Передача Ягра, дубли Баркова и Бьюгстада помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»
09:18 Нападающий «Детройта» Нюквист дисквалифицирован на шесть матчей
09:09 Яромир Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очков
08:58 Барбашёв: решил бросить, потому что никого рядом не было
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое дерби, на ваш взгляд, главное в КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+