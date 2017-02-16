Никто не хотел в плей-офф. Развязка Востока – в последний день!

«Барыс» забронировал пятое место, но потерял Боченски

«Авангард» лишил Екатеринбург кубковой весны

«Сибирь» открыла дорогу в плей-офф для «Салавата»

«Куньлунь» оставил шансы Скабелке

«Адмирал» взял очко в Москве и отложил всё напоследок

«Йокерит» заполз в плей-офф, проиграв «Ак Барсу»

СКА цинично разбил надежды Сочи

Назаров попрощался в Минске с плей-офф без беспорядков

ЦСКА – «Торпедо»

Без мотивации «Витязю» буллиты не даются

Дружба западных аутсайдеров

Масальскис и Аболс не покорили Ригу

Для того, чтобы гарантировать себе пятое место, «Барысу» нужно было набрать одно-единственное очко. К этой задаче командаприблизилась ещё в первом периоде. Помог астанчанам не кто-нибудь, а экс-игрок сборной Казахстана. Когда гости уже играли в меньшинстве, он получил удаление до конца игры. Этого хватило «Барысу», чтобы забросить две шайбы меньше, чем за минуту. «Кузня» в третьем периоде ответила тем же, следом забросив две шайбы в большинстве, аи вовсе принёс гостям победу! Тем не менее, «Барыс» выполнил задачу-минимум. Таким образом, астанчане уже точно сыграют в первом раунде с «Трактором». Ложкой дёгтя стала травма, которую он получил в столкновении с Васильченко. Насколько выбыл капитан астанчан – неизвестно.Как и в Астане, старт матча в Екатеринбурге определило удаление в составе гостей. Только вместо Васильченко5+20 получил обычно миролюбивый Илья Зубов. И опять же этого хватило «Автомобилисту», чтобы добиться преимущества в две шайбы. Коукал с Василевским сделали счёт 2:0, который держался до середины второго периода. Однако, как и в случае матча в столице Казахстана, гостям удалось отыграться.сменил, а Пережогин и Хохряков приложили руку к тому, что командапотеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф. Не сумев набрать три очка, уральцы окончательно выбыли из борьбы за восьмёрку. А уже в серии буллитов, которые не имели турнирного значения, победу омичам принёсПосле поражения в Астане «Сибирь» не имела права проигрывать в Ханты-Мансийске. Начав за здравие, реализовав большинство усилиями, в дальнейшем гости не выглядели командой, которая отчаянно бьётся за место в плей-офф. Стоило гостям удалиться, как подопечныесразу же наказывали их заброшенными шайбами. Так было два нарушения подряд. Ни Артюхина, ни Воробьёва «мамонты» не простили. Правда, между голами «Югры» был незасчитанный «Сибири», который арбитры отменили из-за нахождения игрока в площади ворот. Новосибирцам всё-таки удалось зацепить очко, но овертайм остался за парнями Андрея Разина. Любопытно, что все пять шайб команды забросили в неравных составах, а поражение сибиряков обеспечило место в восьмёрке…«Салавату Юлаеву».Как-то после поражения в Новосибирске главный тренер «Куньлуня»вдруг заявил, что для него важнее качество игры команды, чем попадание в плей-офф. Не уверены, что это означало добровольный отказ от претензий на восьмёрку, но после той неудачи китайский клуб одержал всего одну победу в четырёх матчах, да и то над «Кузней». Очередную неудачу, которая оставила шансы догоняющим, подопечные Юрзинова потерпели в Ярославле. Неплохой ход, набранный «железнодорожниками», вылился в четыре заброшенные шайбы. «Локомотив» наконец-то стал реализовывать свой потенциал в атаке, и в частности нашла свою игру связка Апальков – Аверин. Оба отметились по шайбе и помогли ярославцам утвердиться в качестве третьей команды Запада. Теперь дружинана 100% начнёт первый раунд дома. «Куньлуню» же нужно кровь из носу побежать в последнем матче «Динамо».Если бы «Адмирал» сохранил преимущество, которое благодаря реализованному большинству добыл в середине матча с «Динамо», во Владивостоке уже сейчас могли бы бронировать билеты на плей-офф. Впрочем, даже победа в овертайме, куда «моряков» завёл гол, делала ближайшего преследователя в лице «Сибири» недосягаемым. Однако всё, на что хватило подопечных— это ухватиться за одно очко. Роковым для дальневосточников стало удалениеза вброс шайбы в овертайме. Бело-голубые его реализовали и отложили восточную развязку на последний день регулярного чемпионата. «Куньлунь», «Адмирал» и «Сибирь» претендуют на два места в восьмёрке! Командам из Пекина и Владивостока ни в коем случае нельзя будет проигрывать в основное время.Проигрывая к 17-й минуте в Хельсинки со счётом 0:2, казанцы рисковали потерпеть уже четвёртое поражение кряду. Не лучшее положение дел перед плей-офф, скажем прямо. Однако уже через 11 секунд после второй пропущенной шайбыраспечатал ворота «Йокерита». Для чемпиона мира среди молодёжи это первый гол в сезоне! Во втором периоде финны снова довели дело до преимущества «+2», но казанцы вновь нанесли быстрый ответ. В зрелищном матче, в котором команды на двоих забросили девять шайб, победы добился «Ак Барс». Любопытно, что даже не набрав ни одного очка, команда Юкки Ялонена оформила выход в плей-офф. Причина этого парадокса кроется в результате матча, проходившего в Санкт-Петербурге.Изначально миссия «Сочи» под названием «запрыгнуть в последний момент в плей-офф» казалась если не невыполнимой, то крайне сложной. Для этого подопечнымнужно было не только выигрывать свои матчи, но и рассчитывать на осечку единственного конкурента в лице «Йокерита». Финны в итоге проиграли, но сделали это в момент, когда южане беспросветно проигрывали в Ледовом. То, что СКА не намерен играть в поддавки с «леопардами», стало понятно уже в первом периоде. 3:0 – такого солидного преимущества питерские «армейцы» добились к 10-й минуте матча.конечно, подсластил пилюлю дублем, но на его две шайбы подопечные Олега Знарка ответили ещё тремя. 6:2 – так жёстко и цинично СКА заставил «Сочи» попрощаться с надеждами на попадание в кубковую весну.Когда-то вместе с «Витязем» Андрей Назаров устроил настоящее побоище в Минске. Тогда на пару сспециалист полез в потасовку с белорусскими болельщиками. На этот раз Назаров вёл себя на «Минск-Арене» мирно, хотя поводов нервничать у Назарова было хоть отбавляй. Эта игра, по сути, решала, продолжат ли нижнекамцы борьбу за плей-офф или нет. Расшатать нервы Андрея Викторовича могло и удалениедо конца игры. Однако главный тренер «Нефтехимика» не сорвался и досмотрел матч до финальной сирены. Из-за того, что нижнекамцы не смогли одержать победу в основное время, Назарову пришлось отложить мысли о плей-офф до следующего сезона. За тур до окончания «регулярки» его парни потеряли шансы попасть в восьмёрку.В любой другой ситуации очередная дуэль междустала бы центральным событием игрового дня. Старые друзья и две команды, претендующие на многое в Западной конференции, это всегда интересно. Но только не сегодня. Жизненно важных задач ни ЦСКА, ни «Торпедо» уже не решают, а Кубок континента или возможность начать плей-офф дома не кажутся чем-то, что может перекрыть борьбу за место в восьмёрке на Востоке. В итоге матч, который остался немного в тени других событий, завершился уверенной победой столичной команды. На первый перерыв «армейцы» ушли, ведя в счёте 3:1. За оставшееся время команды обменялись шайбами, но на расклады это особенно не повлияло. ЦСКА и СКА в последний день разыграют первое место в лиге, а вот «Торпедо» уже не поднимется выше пятой строчки.Обыграв «Куньлунь» в предыдущем туре, подопечные Валерия Белова не только решили задачу-минимум на сезон, но и лишили себя мотивации на последние два матча регулярного чемпионата. Вместе с местом в плей-офф «Витязь» застолбил за собой седьмую позицию на Западе. Как бы ни сыграли подольчане эти две игры – они бы не смогли ни подняться, ни опуститься в таблице. В итоге благодаря успешно проведённому второму периоду подмосковная команда повела в матче с «Амуром», гораздо раньше лишившегося турнирной мотивации.Казалось, что подольчане легко одержат очередную победу, но их подвёл минутный провал в третьем периоде. Ну а в серии буллитов дуэль финских вратарей Метсола – Сятери выиграл страж ворот «тигров».Совершенно никому не нужный матч в Череповце, где встречались «Северсталь» и «Спартак», завершился ничьей в основное время. Причём интересно, что обе шайбы были заброшены с интервалом в полминуты! Сначала за красно-белых отличился, а вскоре после него счёт сравнял Клэй Уилсон. Обменявшись голами в первом периоде, два последующих игровых отрезка команды провели безрезультативно. Судьба матча между 12-й и 13-й командой конференции решалась на третьей минуте овертайма, когда хозяева склонили чашу в свою сторону.Визитв Ригу – особенное событие. Мало того, что он бывший тренер «Динамо», так ещё с недавнего времени этот специалист работает в сборной Латвии. В прошлом сезоне его «Лада» всухую уступила на рижском льду, но теперь Аболс и компания были близки к победе. Казалось, что судьбу встречи решит точный бросок, а главным героем станет латвийский вратарь «Лады» Эдгар Масальскис. Перевернул всё с ног на голову, сначала сравнявший счёт на последней минуте, а затем ставший автором победной шайбы в овертайме.