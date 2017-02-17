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Быстрее Ягра и Овечкина. Сидни Кросби набрал 1000 очков в НХЛ

Свершилось то, чего долго ждали болельщики: капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби добрался до отметки в 1000 очков за карьеру всего за 757 игр.