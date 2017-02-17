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175 лет назад 2016
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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Быстрее Ягра и Овечкина. Сидни Кросби набрал 1000 очков в НХЛ

Свершилось то, чего долго ждали болельщики: капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби добрался до отметки в 1000 очков за карьеру всего за 757 игр.
17 февраля 2017, пятница. 09:30. Хоккей

Трудолюбивый Малкин и тысяча очков Кросби


НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 3 2:0, 0:1, 1:2, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Малкин (Уилсон, Хёрнквист) – 00:59 (5x5), 2:0 – Куниц (Кросби, Летанг) – 06:28 (5x5), 2:1 – Лайне (Перро, Шайфли) – 37:10 (5x5), 2:2 – Постма (Лоури) – 44:22 (5x5), 2:3 – Бафлин (Шайфли) – 48:24 (5x5), 3:3 – Кессел (Летанг, Кросби) – 53:55 (5x4), 4:3 – Кросби (Малкин, Летанг) – 64:38 (3x3)

«Я не думаю, что мы играли в свой лучший хоккей, когда Джино был травмирован. Большинство не работало так, как надо – по крайней мере это было не столь эффективно, как с Малкиным. Но мы одна из тех команд, которым посчастливилось иметь глубину состава на позиции центральных нападающих. Они могут «съедать» большое количество минут, когда кто-то выбывает», — сказал перед игрой с «Виннипегом» нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц. Об эффективности действий Малкина все убедились в предыдущей встрече «Пингвинз» с «Ванкувером», когда Евгений забил сам и организовал потрясающий гол Фила Кессела. С «реактивщиками» россиянин также был активен, а его продуктивность напрямую отразилась на результате.

На исходе первой минуты матча Малкин открыл счёт, доведя до логического конца атаку с участием Уилсона и Хёрнквиста, которые пытались скомбинировать у ворот Коннора Хеллебайка. Эта шайба стала 39-м очком россиянина, набранным в домашних матчах (13 голов, 26 передач), и по этому показателю он делит первое место в лиге с диспетчером «Вашингтона» Никласом Бекстремом.


Пять минут спустя весь питтсбургский стадион стал свидетелем исторического момента: Куниц удвоил преимущество «Питтсбурга», а голевой пас Кросби стал его 1000-м очком в карьере. Сидни стал 86-м хоккеистом в истории лиги, кому удалось добраться до этой красивой цифры, а среди действующих хоккеистов он самый быстрый тысячник (757 матчей, на 6 меньше, чем потребовалось Ягру, а Александр Овечкин набрал 1000 очков за 880 игр).

«Эти цифры говорят о том, что я становлюсь старше, но я не чувствую свой возраст. Бывают случаи, когда игрок продолжает ощущать свою молодость и сохраняет то ощущение, которое было в молодёжном хоккее. Хотя, конечно, сейчас я немного по-другому смотрю на вещи, стараюсь получать удовольствие от игры», — сказал Кросби. «Сидни – лучший игрок в мире. Он заслужил эту мантию, а его рабочая этика и отношение к делу – просто образцовые», — отметил Уэйн Гретцки, который в своё время выбил 1000 очков всего за 424 игры. «Мы с Кросби начали играть в НХЛ в одно время. Считаю, что если бы не травмы, он бы выбил тысячу намного раньше, но в любом случае добраться до такой отметки – это очень здорово», — сказал Александр Овечкин.

Завершилось всё, как и положено, голливудским хеппи-эндом. «Виннипег», изрядно «пощипав» хозяев в третьем периоде, отыграл дефицит и даже вышел вперёд, Фил Кессел перевёл матч в овертайм, а Кросби стал автором победной шайбы.


«Эй, Сид, я хочу поздравить тебя с 1000-м очком, это грандиозная цифра. Мы оба знаем твои предыдущие 999 баллов, потому что я там активно помогал. Мне очень нравится играть вместе с тобой – каждый матч, каждый вечер. Все знают, что ты – лучший хоккеист в мире», — с улыбкой сказал после игры Евгений Малкин. Статистика подтвердила слова россиянина: Малкин ассистировал Кросби в 262 набранных очках, что намного больше, чем любой другой игрок «Пингвинз».

Тарасенко не сбавляет оборотов


НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 3 2:1, 0:1, 2:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Пяаярви (Шаттенкирк, Барбашев) – 04:30 (5x5), 1:1 – Хорват (Трямкин) – 10:15 (5x5), 2:1 – Лехтеря (Тарасенко, Парэйко) – 17:17 (5x5), 2:2 – Седин (Седин, Гранлунд) – 28:27 (5x5), 3:2 – Тарасенко (Шаттенкирк, Стин) – 40:58 (5x4), 4:2 – Стин (Шаттенкирк) – 45:00 (5x4), 4:3 – Саттер (Эдлер, Стечер) – 46:49 (5x5)

Пять побед в пяти матчах и лишь три пропущенные шайбы – таков был «улов» «Сент-Луиса» перед домашним матчем с «Ванкувером». Смена главного тренера явно оживила команду, которая несколько «закисла» под давлением Кена Хичкока, и хотя его преемника Майка Йео также нельзя назвать приверженцем «весёлого» хоккея, многим хоккеистам «Блюз» это помогло раскрепоститься. В первую очередь это коснулось голкиперов Картера Хаттона и Джейка Аллена, на долю которых ранее приходилась изрядная доля критики.

«Мне и Джейку приятно было успокоить особо рьяных критиков. У Аллена пополнение в семье, так что он сейчас пребывает в отличном настроении и рвётся на лёд», — сказал Хаттон, на счету которого 4 «сухаря» в 6 выездных матчах. На игру с «Кэнакс» в ворота был отряжён Аллен, который также не сплоховал и принёс «музыкантам» шестой успех кряду.

Свой весомый вклад внёс и Владимир Тарасенко, который на старте третьего периода реализовал численное преимущество, выведя «Сент-Луис» вперёд. Пять минут спустя Алекс Стин укрепил перевес хозяев, и отыграться хоккеисты «Ванкувера» уже не смогли. Для Владимира этот гол стал четвёртым в пяти последних матчах, и по количеству шайб он вновь сравнялся с Александром Овечкиным (по 26).

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«Островитяне» остановили победное шествие «Рейнджерс»


НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4 : 2 0:1, 2:0, 2:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Холден (Цуккарелло, Шей) – 06:23 (5x5), 1:1 – Ли (Бейли, Таварес) – 22:43 (5x5), 2:1 – Лэдд (Джионта) – 26:24 (5x5), 3:1 – Кулёмин (Таварес) – 43:03 (4x5), 3:2 – Веси (Нэш, Шей) – 43:46 (5x4), 4:2 – Лэдд (Чимера) – 58:50 (en)

К третьему в сезоне нью-йоркскому дерби «рейнджеры» подошли с шестиматчевой победной серией, но игра с «Айлендерс» — это всегда особая атмосфера, на которую мало влияют традиционные расклады. По итогам двух предыдущих встреч команды заработали по одной победе: «синерубашечники» выиграли в октябре в «Мэдисоне» (5:3), а «островитяне» одержали верх на неважном льду «Барклайс-центра» в декабре (4:2).

На этот раз гостевой победы вновь не случилось. Голевой дубль ветерана «Айлендерс» Эндрю Лэдда и решающая шайба Николая Кулёмина в меньшинстве решили исход встречи в пользу «островитян». Для магнитогорца этот гол стал 10-м в сезоне — свой прошлогодний снайперский результат Николай уже превзошёл.

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«Колорадо» беспомощен без Варламова


НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Райнхарт (Ристолайнен, О'Райлли) – 20:48 (5x4), 2:0 – Кейн (Родригес, Айкел) – 55:46 (5x5)

В выездном матче с «Баффало» подопечные Джареда Беднара потерпели пятое поражение подряд и ещё глубже погрязли в пучине турнирной таблицы. До игры генеральный менеджер «лавин» Джо Сакик подтвердил тот факт, что основной вратарь «Колорадо» Семён Варламов выбыл до конца сезона, так как ему потребовалась операция на травмированном паху.

«Я ожидаю, что он будет полностью здоров в следующем сезоне. Пах беспокоил его последние пару лет, но он играл, не обращая на это внимания. Семён с большой ответственностью подходит к своей игре, и мы уверены, что после этой процедуры он вернётся на тот уровень, где когда-то был. Морально нынешний сезон был очень тяжёлым для него. Когда в твоей голове постоянно стучит мысль: «Когда в следующий раз случиться растяжение?» — невозможно сосредоточиться на игре», — сказал Сакик, напомнив, что в сезоне-2013/14 Варламов стал вторым в голосовании на «Везину» и четвёртым – на «Харта».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко Евгений Малкин Семён Варламов Сидни Кросби
Новости. Хоккей
17 февраля 2017, пятница
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09:50 «Миннесота» – «Даллас»: Нидеррайтер был удалён до конца матча
09:30 Кросби – 5-й игрок в истории НХЛ по средней результативности
09:22 «Аризона» победила «Лос-Анджелес», у Перлини и Мартинука дубли
09:15 Макдэвид вновь вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ текущего сезона
09:12 Кондон сыграл на ноль 5-й раз в сезоне, это 4-е место в НХЛ
09:07 Кросби забросил свою 50-ю победную шайбу в НХЛ
09:05 «Сент-Луис» выиграл 6-й матч подряд, 5 побед кряду одержаны на выезде
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06:57 «Миннесота» на домашнем льду выиграла у «Далласа», Койву набрал 2 очка
06:53 «Баффало» нанёс «Колорадо» пятое поражение подряд, Ленер оформил шат-аут
06:50 Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»
05:58 «Питтсбург» в овертайме одолел «Виннипег», Малкин набрал два очка
05:43 Гол Кулёмина помог «Айлендерс» победить «Рейнджерс»
05:38 «Оттава» на выезде обыграла «Нью-Джерси», Кондон оформил шат-аут
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16 февраля 2017, четверг
23:47 Юрзинов-мл.: голы «Куньлунь» привёз себе сам, теперь будем готовиться к «Динамо»
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