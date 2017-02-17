Алекс Вестлунд: страшнее всего было в челябинском такси

«Надеялся играть в «Амуре» долгие годы»

«Карьера в «Локомотиве» получилась не такой, как я хотел»

Алекс Вестлунд



Родился 28 декабря 1975 года в Флемингтон Вилладж (США)



Амплуа: голкипер



Чем занимается сейчас: тренер вратарей «Медвешчака» в КХЛ;



Карьера: Йельский университет (NCAA), «Вустер» (АХЛ), «Милуоки» (АХЛ), «Амур», «Локомотив», «Мечел» (Высшая лига), «Хартфорд» (АХЛ), «Олимпия» (EBEL), «Линц» (EBEL), «Попрад» (Словакия), «Чайна Дрэгон» (Азиатская лига).



Достижения: бронзовая медаль ЧМ-2004, самый ценный игрок чемпионата EBEL 2010, чемпион EBEL-2011.

«Никогда не забуду первый матч на «Платинум Арене»

«В Китае выбрал команду, которая не одержала ни одной победы за четыре сезона»

Когда я пришёл в «Локомотив», то по-настоящему верил, что мне дадут шанс играть, но этого не случилось.

«Тейлор хорошо катается, и у него есть база быть топ-голкипером»

Фото: MDVPRESS/PIXSELL, I.SOBAN

«Всегда буду чувствовать неудачником, так как не сыграл ни одного матча в НХЛ»

В Челябинске вместо того, чтобы ждать клубный автобус, я просто выходил на дорогу, пытался поймать машину, а затем торговался о цене с водителями.

В Хабаровск американский голкипер Алекс Вестлунд приехал в 2002 году. Первый сезон в «Амуре» сложился для него вполне успешно, но по ходу следующего года клуб принял решение с ним расстаться. Затем Алекс оказался в «Локомотиве», за который сыграл всего один матч, а потом недолго выступал за челябинский «Мечел». Россию он покинул в 2006 году.В 2015 году Вестлунд завершил карьеру игрока, а в нынешнем сезоне стал тренером вратарей в хорватском «Медвешчаке». В интервью «Чемпионату» Алекс вспомнил о жизни в России, переходе в «Локомотив», сезоне в Челябинске и многом другом.— В какой-то степени да, но это было правильное решение как с точки зрения хоккея, так и с точки зрения жизненных перспектив. Поэтому было так классно вернуться туда на пару дней. После матча с «Амуром» мы с коллегами выпили пива в небольшом баре. Там удалось встретить людей, с которыми дружил в то время.— Кажется, появилось несколько новых зданий, но в целом всё выглядит примерно так же. Вновь пошёл на площадь Ленина, там были сделаны ледяные скульптуры, как и 15 лет назад. Ничего не меняется. У меня столько классных воспоминаний о городе, людях и хоккее. Честно говоря, я был очень опустошён, когда меня убрали из команды, я очень хотел играть здесь долгие годы.— Одним из моих лучших друзей по жизни является Джеремайя Маккарти, он сыграл около 20 матчей за «Амур», прежде чем уехал обратно в АХЛ. Крис Уэллс, Дэйв Маккарти — с ними я проводил больше всего времени. Были и русские ребята – Алексей Бадюков, Вадим Аверкин, Максим Спиридонов, Александр Фомичёв.— О России сохранилось много маленьких крошечных воспоминаний, но об одном хотелось бы рассказать. Кажется, это был ноябрь, на улице было уже достаточно холодно, дороги были покрыты снегом, а где-то льдом. Я осторожно шёл по улице, боясь поскользнуться. Тут поднимаю голову вверх и вижу красивую девушку в шубе и на шпильках, которая ест мороженое и идёт в противоположную мне сторону. Эта сцена до сих пор заставляет меня смеяться. Переезд же дался тяжело: привыкание к еде, к образу жизни, языку. Много вещей, к которым нужно было привыкать, но я усердно работал на льду, пытался учить язык, чтобы чувствовать себя комфортно.— Я играл с ним не так много времени, вскоре мне пришлось покинуть команду.Александр поразил меня и как спортсмен, и как молодой парень. У него получилась отменная карьера в России.— Мог ли я тогда представить, что у Овечкина будет такая особенная карьера? Но уже тогда он играл значительную роль в московском «Динамо». Помню, как был удивлён катанием Олега Твердовского, мне кажется, он мог быть на льду целыми днями и даже бы не устал. Ещё очень хорош был Максим Сушинский из омского «Авангарда».— Моя карьера в «Локомотиве» получилась не такой, как я хотел. Когда я пришёл в команду, то по-настоящему верил, что мне дадут шанс играть, но этого не случилось. Они дали мне сыграть один матч перед началом плей-офф, чтобы отдохнул Егор Подомацкий.— В то время я играл в австрийском «Линце». Был в магазине, когда с меня брали размеры для наших костюмов, мне позвонила жена и рассказала об этом. Это было так … Даже сейчас тяжело подобрать слова.— Честно говоря, даже не знаю, как так получилось. Мне позвонил агент и сказал, что есть предложение. Конечно, мне очень помогал генеральный менеджер команды Алексей Дементьев, из игроков была поддержка от Валерия Карпова и Игоря Варицкого. Это был третий год в России, поэтому в бытовом плане было легче, но я никогда не чувствовал себя комфортно в «Мечеле». Было слишком много эгоизма и плохая атмосфера.— Сложный вопрос. На ум приходят два момента. Первый матч на «Платинум Арене» в Хабаровске. Болельщики были просто невероятные, я никогда такого не видел. Во время установки перед самым началом матча мы чувствовали, что арена как будто трясётся. Наш тренер Андрей Пятанов замолчал, редкая улыбка появилась на его лице — это помогло снять напряжение. Что касается игры, то это был один из тех дней, когда получаешь настоящее удовольствие от хоккея.Ещё запомнилась победа над «Локомотивом» перед Рождеством сезоном ранее, мы тогда играли на старой арене. Мы обыграли лучшую команду лиги, а на следующее утро вместе с другими легионерами полетели домой.— Могу сказать, что немного страшные моменты испытывал с таксистами в Челябинске. Вместо того чтобы ждать клубный автобус, я просто выходил на дорогу, пытался поймать машину, а затем торговался о цене с водителями. Эти 15 минут в машине были очень удивительными и странными. Я пытался общаться с незнакомцами, с кем-то всё шло лучше, с кем-то хуже, и мы всю дорогу сидели в тишине, но было так интересно!— Обустройство в Китае происходило гораздо сложнее, чем в России. Я знал, что это будет мой последний сезон в карьере, скучал по жене и собаке. Просто хотел поехать куда-то, сконцентрироваться на хоккее и получать удовольствие от игры. Моя команда не одержала ни одной победы за четыре сезона, поэтому не было давления, что мы можем не попасть в плей-офф. Как вратарь я понимал, что смогу играть решающую роль в каждом матче. Счастлив, что именно так смог завершить свою карьеру.— Невероятно видеть то, как успешно выступает «Куньлунь». Надеюсь, им удастся вырастить новых игроков и привлечь внимание болельщиков. Потенциал у нашего вида спорта в Китае огромен. Что касается меня, то я люблю тренировать и буду рад, если такая возможность представится в Китае.— Бывший тренер вратарей команды Клемен Мохорик перешёл в «Слован», и клуб проявил заинтересованность в моих услугах. Мне очень нравится тренировать и не имеет значения, где ты это делаешь. В этом сезоне у нас было много трудностей в клубе, но мы стараемся оставаться теми же людьми, несмотря на все изменения. КХЛ – очень сложная лига, и этот опыт сложно переоценить, он помогает мне расти как тренеру.— Калибр хоккеистов в КХЛ заставляет отдавать все силы в каждой тренировке, в подготовке к матчам, к самим играм. Все вратари у нас в этом сезоне уникальные личности, по-своему мудрые и очень техничные. Я забочусь о них в первую очередь как о людях, и они должны понимать, что я хочу их сделать только лучше.Моя цель понять, что можно ещё улучшить в их игре. С Сергеем Гайдученко мы работаем в одном ключе, с Майклом Гарнеттом всё происходило по-другому, так же, как с Дэнни Тейлором, были занятия по определённому плану. Тренировки могут быть одинаковые, но детали должны быть специфическими для каждого из них. Тейлор превосходно катается, что даёт ему возможность быть одним из лучших вратарей в этой лиге. Гарнетт обладает невероятным опытом и даже, если он не в лучшей форме, он знает, как быть эффективным в воротах. Рад за Сергея, что он смог провести несколько хороших матчей, его замучили травмы в последние годы и даже часть этого сезона пропустил по этой же причине. Его отношение к работе превосходное. Сергей хочет доказать, что он всё ещё может играть в КХЛ. Он становится лучше и более уверенным в своих силах.— Это будет очень спорный выбор, но я выберу Тодда Элика, с которым пересёкся на закате своей карьеры в люблянской «Олимпии». У него сильный характер, он ограждает людей от неправильных вещей. Тодд играл правильно и проводил каждую смену с горящим сердцем.— Как-то я был в тренировочном лагере «Нью-Йорк Рейнджерс», где работал пять дней вместе с Хенриком Лундквистом. В свой дебютный сезон в АХЛ я играл за одну команду с Жаном-Себастьяном Жигером. Тогда я понимал, что он сможет сделать что-то особенное, если получит свой шанс.— И да, и нет. Всегда буду чувствовать себя немного неудачником, потому что не сыграл даже одного матча в НХЛ. Но самое важное, что я любил то, чем я занимался, даже тогда, когда реально уже ненавидел. Это лучшая работа в мире: люди, места, которые я могу называть своим домом.