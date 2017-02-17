От Окулова до Метсолы. На кого будут тратить деньги топ-клубы?

Константин Окулов («Сибирь»)
Окулов, как и многие другие, раскрывшиеся в «Сибири» таланты, подводился к основному составу постепенно, сыграв первые матчи за новосибирский клуб ещё в сезоне-2013/14. А заговорили о новой звёздочке в составе «Сибири» только в прошлом сезоне, когда Окулов поразил всех своими быстрыми руками, особенно при исполнении буллитов. Этот чемпионат Константин уже проводит в качестве одного из основных центрфорвардов новосибирской команды, а болельщики и специалисты отмечают не только замечательную технику Окулова, но и его отличное видение площадки. Неудивительно, что молодой игрок с русским паспортом, играющий на столь дефицитной позиции и обладающий таким спектром навыков, заинтересовал ведущие российские клубы. Контракт Окулова с «Сибирью» истекает в этом апреле, и вполне возможно, что следующий сезон Константин начнёт в другой команде.
Максим Шалунов («Сибирь»)
«Сибирь» в этом сезоне – ярмарка молодых российских талантов, поэтому неудивительно, что большинство игроков в нашем списке представляют новосибирский клуб. На очереди Максим Шалунов. Этот хоккеист оказался не нужен в родном Челябинске, за что «Трактор» был наказан в плей-офф 2015 года, когда «Сибирь» прошла бывшую команду Шалунова в первом раунде, а сам Максим с удовольствием забрасывал шайбы в ворота челябинцев. В дальнейшем Шалунов продолжал прогрессировать, а в этом сезоне его связка с Сергеем Шумаковым стала одной из самых забивных в КХЛ. Максим берёт своё за счёт быстрого, лёгкого катания и хлёсткого кистевого броска, который признаётся специалистами одним из лучших в лиге. Кроме того, габариты позволяют Шалунову доминировать на пятачке и разбрасывать плечами оппонентов в игровых единоборствах. Контракт Шалунова с «Сибирью» заканчивается в этом сезоне. Он интересен ведущим российским клубам, но помимо них на хоккеиста претендует и клуб НХЛ «Чикаго», который выбрал Максима на драфте-2011. Поэтому Шалунову в грядущее межсезонье предстоит сложный, но интересный выбор.
Сергей Шумаков («Сибирь»)
Постоянный партнёр Шалунова в «Сибири», ещё один талантливый хоккеист, которого не заметили в Челябинске, но разглядели в Новосибирске. Когда Шалунов только появился в «Сибири», Шумаков уже вёл команду к самому успешному сезону в истории, но затем два одарённых хоккеиста шагали вместе. В этом сезоне Сергей и Максим уже дважды съездили на этапы Евротура, и, что примечательно, оба были выиграны российской командой. Шумаков не обладает габаритами Шалунова, зато этому хоккеисту не занимать таланта снайпера, умеющего вовремя открыться и нанести точный бросок. Контракт у Шумакова также заканчивается в этом сезоне, но Сергей не задрафтован в НХЛ, а потому варианты продолжения карьеры наверняка будут только в России. Разойдутся ли пути Шалунова и Шумакова? Это, безусловно, одна из интриг межсезонья.
Разойдутся ли пути Шалунова и Шумакова? Это, безусловно, одна из интриг межсезонья.
Миро Аалтонен («Витязь»)
«Витязь» наряду с «Сибирью» открыл в этом сезоне несколько новых, интересных имён. Один из них Миро Аалтонен. Этот ещё достаточно молодой финский центрфорвард перебрался в Подольск с неплохой статистикой в СМ-Лиге, и просто удивительно, почему Миро приглянулся только «Витязю». Под руководством Валерия Белова Аалтонен проводит лучший в карьере сезон, а легионерское звено «Витязя» стало одним из самых ярких во всей лиге. Миро прекрасно видит площадку, обладает отменным чувством паса. Небольшие габариты он компенсирует скоростью в ногах и резкостью движений. Аалтонен хорош не только в подыгрыше, он отлично чувствует момент для гола. Миро приехал в КХЛ из Финляндии и наверняка рассматривает нашу лигу как промежуточный этап перед НХЛ. Но ещё один сезон провести в России ему не помешает, и что-то подсказывает, что закреплять свой успех он будет уже не в «Витязе».
Якуб Ержабек («Витязь»)
Если в атаке у «Витязя» блистал Аалтонен, то в защите главной звездой сезона стал Якуб Ержабек, игравший до этого только в Чехии. Ержабек показал себя надёжным, цепким, отлично выбирающим позицию защитником. Не менее полезен Якуб и в атакующих действиях: он пятый в лиге защитник-бомбардир и четвёртый ассистент в своём амплуа. Контракт с «Витязем» у Якуба заканчивается в конце апреля, и наверняка у Ержабека не будет отбоя от клубов, которым нужен умный защитник под большинство.
Анатолий Голышев («Автомобилист»)
Сезон у талантливого нападающего «Автомобилиста» явно не задаётся: невезение в матчах, ссылки в фарм-клуб, и, как следствие, серьёзный недобор очков как у Голышева в личной копилке, так и у команды. Ярко блеснув в прошлом сезоне, в этом чемпионате Анатолий проходит своеобразный период «хоккейного похмелья». Очки даются с трудом, пропала легкость на льду, делавшая Голышева неуловимым в прошлом сезоне. При этом Анатолий стабильно вызывается в сборную России на этапы Евротура, и в этих матчах напоминает самого себя образца прошлого сезона. Владимир Крикунов считает, что в сборной Голышев преображается из-за новых эмоций, так может переход в новую команду даст необходимый импульс клубной карьере талантливого нападающего? Правда, есть интересный момент: в прошлом сезоне перед дедлайном Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» до апреля 2019 года. Впрочем, вряд ли генеральный менеджер екатеринбуржцев Олег Гросс действительно полагал, что Анатолий будет играть за «Автомобилист» до этого времени.
Владимир Крикунов считает, что в сборной Голышев преображается из-за новых эмоций, так может переход в новую команду даст необходимый импульс клубной карьере талантливого нападающего?
Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»)
Хоккеист, которому давно пора попробовать себя в топ-клубах. Блеснув ещё в сезоне-2012/13 за новокузнецкий «Металлург», Кагарлицкий перешёл на повышение в крепкий «Донбасс», где начал следующий сезон, но в самом его начале получил серьёзную травму, притормозившей его взлёт. После восстановления и закрытия проекта «Донбасс» Кагарлицкий вернулся в родную «Северсталь», где и играет уже третий сезон, стабильно набирая больше всех очков в команде. Главной особенностью хоккеиста Кагарлицкого является феноменальная скорость, а также умение прекрасно контролировать шайбу в быстром отрыве. В этом сезоне у Дмитрия заканчивается контракт и вполне возможно, что уже в следующем чемпионате он будет с новой командой бороться за кубок Гагарина.
Никита Филатов («Лада»)
А вот пример хоккеиста, которому давалось множество шансов, но в силу разных причин они не были реализованы. Филатов – один из самых талантливых и технически оснащенных игроков своего поколения. Но непростой характер мешал Никите, как в НХЛ, так и в ведущих клубах России. Шанс Филатову давали родной ЦСКА, московское «Динамо», «Салават Юлаев» и даже «Торпедо» с требовательным Петерисом Скудрой у руля. Никита выдавал яркие отрезки, демонстрировал свои золотые руки, филигранную технику, отменный бросок, но затем уходил в тень. Всё изменилось в нынешнем сезоне. Филатов весь чемпионат является лидером тольяттинской «Лады», а также проводит статистически лучший сезон в карьере. Никита повзрослел и остепенился, но самое главное, что он сохранил при себе все умения. Такой Филатов пригодится любому сильному клубу, и вряд ли ещё год контракта с «Ладой» станет преградой для возможного переезда хоккеиста уже этим летом.
>>> Филатов: никакой эйфории нет. Помню, что ещё в мае был без клуба
Кирилл Семёнов («Металлург» Нк)
Мы привыкли к тому, что новокузнецкий «Металлург» ни за что не борется в КХЛ, но при этом стабильно открывает дорогу в большой хоккей нескольким игрокам в сезоне. В этом чемпионате «Кузня» выступила совсем плохо, а единственным светлым пятном стал Кирилл Семёнов. Молодой нападающий обладает совсем миниатюрными для хоккеиста габаритами, но при этом Семёнов отличается своей напористостью и хорошей спортивной наглостью. У Кирилла прекрасные быстрые руки, он может одним движением оставить защитника не у дел либо нанести неотразимый кистевой бросок. В современном хоккее преобладают мощные, фактурные игроки, но есть спрос и на умных, тонких хоккеистов. Контракт Семёнова с Новокузнецком истекает в этом апреле, и, думается, он будет рад любому предложению из КХЛ.
У Метсолы ещё год контракта с «Амуром», но желание какого-нибудь клуба пополниться отличным вратарём с опытом игры в КХЛ может оказаться сильнее этого обстоятельства.
Юха Метсола («Амур»)
Единственный голкипер в нашем списке. Ещё когда хабаровчане объявили о подписании контракта с финном, казалось, что Метсола голкипер топ-класса и привык решать другие задачи, нежели безуспешные попытки попасть в плей-офф. Два сезона в КХЛ за «Амур» лишь укрепили это мнение, ведь Юха всегда давал шансы своей команде, и не его вина, что она не смогла ими воспользоваться. У Метсолы совсем небольшой рост, поэтому он очень подвижный вратарь. У финна отменная реакция, прекрасный выбор позиции, надёжная игра «на ленточке». У Метсолы ещё год контракта с «Амуром», но желание какого-нибудь клуба пополниться отличным вратарём с опытом игры в КХЛ может оказаться сильнее этого обстоятельства.