Ничушкин против Артюхина и ещё 7 лучших драк сезона КХЛ

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось всего два игровых дня, и самое время вспомнить яркие кулачные поединки. Ещё летом за потасовку в игре с «Куньлунем» лига дисквалифицировала главного нарушителя спокойствия последних лет Дамира Рыспаева из «Барыса», поэтому мы не увидели его классического противостояния с Евгением Артюхиным. Тем не менее хоккеист «Сибири» всё же поучаствовал в главном бое сезона, померившись силами с форвардом ЦСКА Валерием Ничушкиным. Были и другие эффектные схватки хоккеистов.
Евгений Артюхин («Сибирь») – Валерий Ничушкин (ЦСКА)
Евгений Виксна («Металлург» Нк) – Роман Савченко («Барыс»)
Тим Сестито («Динамо» Р) – Максим Кондратьев («Амур»)
Евгений Артюхин («Сибирь») – Никита Квартальнов («Нефтехимик»)
Виталий Меньшиков («Сибирь») – Роб Клинкхаммер («Динамо» Мн)
Виктор Тихонов (СКА) — Чарльз Дженовей («Йокерит»)
Три драки в Магнитогорске
Николай Лемтюгов («Авангард») – Михаил Пашнин («Локомотив»)