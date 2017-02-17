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Хоккей. Итоги дня. 17 февраля 2017 года
Фото: Reuters
Текст: Владислав Уткин

«Дьяволы» отказались от Калинина, Мозякин не взял пример с Кросби

«Металлург» оказался сильнейшим в уральском дерби, агентов могут обязать платить взносы, а «Нью-Джерси» отказался от Калинина.
17 февраля 2017, пятница. 22:00. Хоккей

«Магнитка» победила в уральском дерби с футбольным счётом


В последнем матче регулярного сезона обе команды продемонстрировали по-настоящему крепкую оборону. Иначе как объяснить то, что за 65 минут игрового времени ни одной шайбы не побывало во владениях Демченко и Самсонова? В первом периоде команды ещё раскачивались, но с началом второй двадцатиминутки игра активизировалась, и под конец соперники имели достаточно моментов для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Но снаряд упорно не шёл в ворота, поэтому для выявления сильнейшего пришлось прибегнуть к серии буллитов. И в ней точные броски Санталы и Ли принесли победу с минимальным счётом хозяевам.

Сергей Мозякин, закончивший «регулярку» с рекордными 85 баллами за результативность, в этой игре до 1000 очков в чемпионатах России добраться так и не смог, так что последний и решающий шаг к этому достижению ему предстоит сделать уже в матчах на вылет. А было бы красиво, если бы Мозякин набрал 1000-е очко вслед за Сидни Кросби, которому покорился этот рубеж в НХЛ.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Ли – 65:00 ( ПБ)

«Нью-Джерси» выставил Калинина на драфт отказов


Руководство «Нью-Джерси» приняло решение выставить российского нападающего Сергея Калинина на драфт отказов. В случае, если в ближайшие сутки его никто не заберёт, он проследует в фарм-клуб «дьяволов».

25-летний россиянин выступает в НХЛ с сезона-2015/16. В текущем регулярном чемпионате он провёл 43 матча, в которых набрал 4 (2+2) очка и заработал показатель полезности "-14". Всего в НХЛ на его счету 19 (10+9) очков в 121 матче при показателе полезности "-23".

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Гулявцев останется в «Северстали» на следующий сезон


Директор череповецкой «Северстали» Алексей Кознев рассказал о своём видении итогов работы тренерского штаба команды во главе с Александром Гулявцевым в текущем сезоне.

«Подводя некоторые итоги сезона, скажу, что изменения будут не только в составе, но и в тренерском штабе, в работе которого были ошибки. Будет проведён анализ его работы. Сейчас могу сказать, что Александр Вячеславович Гулявцев останется в тренерском штабе. По помощникам тренера вопрос открыт», — приводит слова Кознева пресс-служба клуба.

Бывшего гендиректора «Адмирала» задержали в Москве


Илья Митькин (в настоящее время известен как Спокойнов) задержан в Москве. Митькина везут во Владивосток. Адвокат политтехнолога Илья Шутков сообщил, что на момент публикации следственные действия с политтехнологом проводятся в Новосибирске. Юрист не знает причин задержания.

По информации портала «Тайга.инфо», Митькин работал в Алтайском крае на «Единую Россию» на парламентских выборах 2011 года в Госдуму и местное Заксобрание. А за семь лет до этого, в 2004-м, он называл себя советником Михаила Евдокимова, который впоследствии стал депутатом и погиб в ДТП год спустя.

По данным приморских медиа, Митькина задержали ещё раньше — в декабре 2016 года. «Приморье24» сообщало о его задержании в Москве ещё 24 декабря. «ФедералПресс» же утверждало, что тогда задержали его супругу Марину Свиридову. Политтехнолога называли советником Сергея Неверова в нынешнем составе Госдумы, однако пресс-секретарь депутата Лилия Бирюкова опровергла это.

Сообщается, что арестованного на самом деле зовут Заур ЗельдовичВладимира Миклушевского. Кроме того, Митькин (или Спокойнов) возглавлял хоккейный клуб «Адмирал». Вместо него генеральным директором команды назначен руководитель компании «Сумма Спорт» Камил Гаджиев.

Агентов могут обязать платить ежегодный взнос в размере 10 млн руб.


Серьёзные изменения грядут в работе спортивных, и в частности хоккейных, агентов. Как рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, Министерство спорта собирается ввести новое законодательство, согласно которому агента или посредника обяжут вносить аккредитационный взнос, составляющий порядка 10 млн руб. и ежегодный взнос на поддержание действия полученной аккредитации, около 3 млн руб.

«Суть нововведения состоит в том, что агент, он же посредник, для получения аккредитации будет обязан платить немаленькие суммы. Работать, по всей видимости, он сможет не только в хоккее, но и во всём спорте в целом. То есть представлять интересы клиентов из других видов спорта, которые захотят с ним сотрудничать.
Министерство спорта собирается ввести новое законодательство, согласно которому агента или посредника обяжут вносить аккредитационный взнос, составляющий порядка 10 млн руб.

Таким образом, помимо обязательных налоговых выплат, которые предусматривает законодательство РФ, придётся вносить дополнительные немаленькие средства, целевое использование которых может подвергаться людьми, выплачивающими их, серьёзному сомнению. Многие в этой связи логично задаются вопросом: «С какой стати, кому и на что я должен платить такие суммы из личного кармана?» То есть получается эдакая обязаловка.

Кому она может быть выгодна? Разумеется, тем, кто является инициатором сборов. Кто может себе это позволить? Крупные агенты, которые, по сути, могут стать монополистами на рынке. Ведь человек, чьи возможности не позволяют платить серьёзные деньги, просто разорится. Или же побежит в крупное агентство за помощью. Разумеется, под определённый процент», — подчеркнул источник.

Вылет «Лады» из Риги был задержан, самолёт выкатился за пределы полосы


Самолёт авиакомпании «ВИМ-Авиа», на борту которого находились хоккеисты «Лады», выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Риги.

Из 40 пассажиров и 7 членов экипажа, находившихся в самолёте, никто не пострадал. Рейсом «ВИМ-Авиа» хоккеисты «Лады» должны были отправиться из столицы Латвии, где они встречались с рижским «Динамо», в Уфу. Главный тренер команды Артис Аболс заявил, что их должен забрать самолёт, который привёз «Ак Барс» в Минск на игру с местным «Динамо».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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17 февраля 2017, пятница
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16:39 Вдовин: «Лада» ждёт замену борта, вечером должны вылететь в Уфу
16:35 В Москве задержали гендиректора «Адмирала»
16:31 Хоккейных агентов могут обязать вносить аккредитационный взнос и ежегодные платы
16:30 Самолёт с командой «Лада» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Риге
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