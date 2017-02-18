ЦСКА выиграет «регулярку», «Сибирь» не попадёт в плей-офф

«Барыс» — «Авангард»

«Салават Юлаев» — «Лада»

«Югра» — «Металлург» (Новокузнецк)

«Автомобилист» — «Сибирь»

«Северсталь» — ХК «Сочи»

Пока же коллективу Фёдора Канарейкина нужно задуматься об игре. У «Барыса» своя головная боль — травма ведущего форварда Брэндона Боченски.

«Витязь» — «Адмирал»

«Динамо» (Минск) – «Ак Барс»

«Динамо» (Москва) – «Куньлунь Ред Стар»

«Локомотив» — «Амур»

Минчане порадовали результатом, заставив одного известного белорусского журналиста, не верившего в команду, в результате проспоренного пари съесть газету.

СКА – «Торпедо»

ЦСКА – «Спартак»

«Динамо» (Рига) – «Нефтехимик»

Астанинский клуб занял пятое место на Востоке и уже точно встретится в первом раунде плей-офф с «Трактором». Серию «барсы» начнут на выезде, ну а пока нужно формально закончить регулярный чемпионат. Команда Эдуарда Занковца примет дома «Авангард», давно обеспечивший себе второе место. «Ак Барс» не обгонит «ястребов» ни при каких обстоятельствах, так как омичи выиграли свой дивизион, а казанцы выступают в другом. Вокруг «Авангарда» относительно следующего сезона ходит много слухов, которые, вполне вероятно, могут стать реальностью. Пока же коллективу Фёдора Канарейкина нужно задуматься об игре. У «Барыса» своя головная боль — травма ведущего форварда Брэндона Боченски, выбывшего на неопределённый срок.победа «Барыса».Тольяттинцы с приключениями добирались до Уфы. Самолёт, на борту которого находились хоккеисты «Лады», выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Риги. Никто из 40 пассажиров и семерых членов экипажа самолёта Boeing 737 не пострадал, но времени и нервов было потеряно немало, команде пришлось ждать другого борта. «Салават» же спокойно готовился к матчу у себя дома. Поражение «Сибири» в Ханты-Мансийке гарантировало коллективу Игоря Захаркина место в плей-офф. И вполне вероятен расклад, при котором мы снова увидим в первом раунде «зелёное дерби» — «Ак Барс» против «Салавата Юлаева».победа «Салавата Юлаева».Для «Югры» и Андрея Разина важно закончить сезон на мажорной ноте. И тренеру, и хоккеистам стоит задуматься о своём будущем, поэтому проигрывать дома «Кузне», установившей антирекорд по набранным за регулярный чемпионат очкам, точно нельзя. Касаемо же «Металлурга» отметим, что недавнее интервью гендиректора команды Сергея Зиновьева в какой-то степени обнадёжило болельщиков клуба. Большой хоккей в городе останется, но вектор развития, видимо, не претерпит изменений. Поэтому развития и скачка в плане результата в ближайшее время ждать не приходится. На бюджет бы наскрести.победа «Югры».Итак, что же нужно «Сибири» для выхода в плей-офф? Обязательно выиграть в основное время у «Автомобилиста» и надеяться на то, что «Адмирал» и «Куньлунь» проиграют свои встречи. Причём без овертаймом и буллитов. Любое равенство очков будет в пользу команд из Владивостока и Пекина, так как по дополнительным показателям они лучше Новосибирска. Возможен ли такой расклад? Теоретически – да, но верится в него с трудом. «Автомобилист» сезон, по сути, закончил и вполне может потерять очки дома, однако слишком много всего должно сойтись, чтобы команда Андрея Скабелки запрыгнула на ступень уходящего поезда.победа «Сибири».Гендиректор «Северстали» Алексей Кознев заявил, что Александр Гулявцев останется главным тренером «Северстали» на следующий сезон, а вот вопрос с помощниками открыт. Также Кознев назвал вбросом информацию о том, что голкипер Якуб Коварж продолжит карьеру в «Автомобилисте». Мы запомним эти слова. Как только сделка после 30 апреля будет оформлена официально, а не на устной договорённости, мы обязательно спросим у Кознева, как так получилось. Пока же из официальных трансферных новостей выделим подписание череповчанами нового контракта с защитником Адамом Мазуром. «Сочи», который будет гостить в Череповце, тоже потерял шансы на плей-офф. Два сезона подряд южане попадали в восьмёрку, но на сей раз не удалось.победа ХК «Сочи».Подольский клуб, оформив выход в плей-офф, уступил на буллитах «Амуру», чем не порадовал ни руководство, ни болельщиков. Но если хабаровчане тоже были не шибко мотивированы, то «Адмиралу» кровь из носу нужно хотя бы одно очко. А лучше победа, так спокойнее. «Моряки» могут занять место с седьмого по девятое, и последний вариант их совершенно не устраивает. Не в пользу «Адмирала» в психологическом плане играет скандал с задержанием теперь уже бывшего гендиректора Ильи Спокойнова. Однако своего гости всё же должны добиться.победа «Адмирала».Казанцы в последнее время слишком много пропускают. Зинэтула Билялетдинов такой хоккей не жалует, постоянно обещая внести коррективы в игру команды и исправить допущенные ошибки. Скорее всего, в плей-офф мы увидим совершенно другой «Ак Барс». Минчане же порадовали результатом, заставив одного известного белорусского журналиста, не верившего в команду, в результате проспоренного пари съесть газету. Для «зубров» встреча имеет значение в том плане, что по её итогам определится соперник динамовцев по плей-офф.победа минского «Динамо».«Динамо» выиграло четыре матча подряд, но во многих встречах очки и победы добывались со скрипом. К примеру, «Амуру» бело-голубые уступали 0:2, но ценой неимоверных усилий смогли выгрызть победу. Не в пользу москвичей складывалась и схватка с «Адмиралом». Её коллектив Сергея Орешкина довёл до успеха лишь в овертайме. На очереди поединок с «Куньлунем», которому позарез нужны очки. Именно этот фактор может стать решающим, а хозяева уже морально настроились на плей-офф. Им можно и силы поберечь, дать передохнуть ключевым хоккеистам.победа «Куньлуня».Ярославцы попробуют закрепить за собой третье место на Западе, так как московское «Динамо» в теории может обойти «железнодорожников». В последнее время хоккеисты Алексея Кудашова много забивают, показывая хороший хоккей в атаке. А вот в обороне периодически возникают проблемы. Чего стоят четыре пропущенных шайбы от «Медвешчака», едва набиравшего людей на состав. Главным же событием матча станет завершение карьеры защитником хабаровчан Ильёй Гороховым. Человеком, ковавшим славу ещё не «Локомотива», а ярославского «Торпедо». Илью должны достойно проводить из большого хоккея. Это спортсмен, с которого берут пример молодые атлеты.победа «Локомотива».«Со СКА мы будем играть так, как и со всеми другими командами. Будем биться, по-другому мы, увы, не умеем», — сказал главный тренер нижегородцев Петерис Скудра после проигранной встречи с ЦСКА. «Торпедо» действительно бьётся, являясь главным скрытым фаворитом Западной конференции. Основными, разумеется, значатся ЦСКА и СКА. Питер по-прежнему может выиграть регулярный чемпионат, но вряд ли хочет этого. Иначе бы не проигрывал «Спартаку» на родном льду. «Торпедо», по словам всё того же Скудры, пробует молодёжь, смотрит готовность хоккеистов к плей-офф, даёт отдохнуть некоторым лидерам. Впереди тяжёлый период.победа СКА.Московское дерби в случае победы может помочь команде Дмитрия Квартальнова снова выиграть регулярный чемпионат, а «Спартаку» хлопнуть дверью перед отпуском. Красно-белые безвольно завершили сезон. Впрочем, к этому уже начинаешь привыкать. Впереди команду ждут большие кадровые изменения. Ну а для «армейцев», по сути, сезон только начинается, так как ЦСКА никак не может выиграть Кубок Гагарина, что является главной целью красно-синих в последние годы. И если хоккеисты Квартальнова снова останутся без трофея, легенды о проклятии победителя «регулярки» могут зазвучать с новой силой.победа ЦСКА.Рижане давно доигрывают сезон, который полностью провалили. Здесь, как и в «Спартаке», гряду серьёзные перестановки в тренерском штабе. По всей видимости, главным тренером команды в скором времени станет Сандис Озолиньш, так как Нормунд Сейейс больше управленец, нежели тренер. А совмещать две должности в современных реалиях нельзя. Результата не будет. «Нефтехимик» тоже в плей-офф не попал, но выступил достойнее. Контракт с Андреем Назаровым на следующий год продлён, в межсезонье он будет сам готовить команду, а не разгребать за предшественниками. Вот тогда и можно будет спросить с тренерского штаба по полной программе.победа «Нефтехимика».