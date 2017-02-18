500 передач Малкина и 10 процентов Шалунова

Бобровскому — победу, Малкину – юбилейную передачу
Долго праздновать 1000-й рубеж результативности капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби у «пингвинов» не было возможности. Уже спустя сутки после знаменательной победы над «Виннипегом» чемпионов поджидал «Коламбус», ко встрече с которым «стальные» подошли в несколько ослабленном составе. В матче с «Джетс» травмы получили защитники Олли Мяяття (повреждение руки) и Джастин Шульц (сотрясение), и были отрезки, в которых «Питтсбургуа» недоставало сразу трёх игроков обороны, поскольку на скамейке штрафников находился ещё один оборонец — Тревор Дэйли. «Это было сумасшествие. Адская игра, никто не ожидал, что придётся долго играть в четыре защитника. Но закончилось всё удачно», — сказал Крис Летанг. На замену травмированным были призваны Стив Олекси и Чад Руведел, но неопытность защитной линии во встрече с крепкими «Блю Джекетс» вызывала определённую тревогу.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский справился со стартовым напором гостей, после чего «мундиры» смогли отодвинуть игру подальше от своих ворот, а со стартом второй двадцатиминутки и вовсе взяли в свои руки игровое преимущество. Достаточно быстро оно материализовалось в гол, когда Райан Мюррей удачно сыграл на добивании после броска Вильяма Карлссона.
Периодически хозяева запирали «Питтсбург» в его зоне, но недостаток усилий в завершающих моментах не позволил развить преимущество, а в одной из контратак «пингвины» сумели отыграться. Дальний выстрел защитника Коула оказался точным, а передача Евгения Малкина, который поучаствовал в этой атаке, стала 500-й в его карьере. За всю историю лиги он является 140-м хоккеистом, добравшимся до этой отметки, а если взять только российских легионеров, то Малкин – седьмой после Фёдорова, Зубова, Дацюка, Ковалёва, Гончара и Могильного. Что же касается клубного хит-парада, то здесь Джино – полноправный член «клуба великих», вместе с Лемье (1033 передачи), Ягром (640) и Кросби (633).
Упорнейший третий период получился безголевым, а в овертайме удача улыбнулась «Коламбусу», победу которому принёс опытный Брэндон Дубински. Бросок форварда стал 39-м для «Блю Джекетс» в этой встрече. «Очень здорово, что смогли выиграть у такого сильного соперника, да ещё и при родных переполненных трибунах», — отметил Дубински. «Игра была равная и очень плотная. У нас было несколько шансов, в которых мы могли заработать гол, но и соперник играл здорово, Мюррею пришлось нас выручать. Иногда такие обидные поражения случаются, но сегодня мы поработали неплохо», — сказал Сидни Кросби.
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«Колорадо» прервал серию поражений
На предыдущем матче «Колорадо» с «Баффало» присутствовала целая армия скаутов НХЛ, которые приехали посмотреть на игровые кондиции хоккеистов «Эвеланш», и в первую очередь на Мэтта Дюшейна и Джерома Игинлы. Оба форварда вряд ли порадовали потенциальных покупателей: «лавины» ничего не забили, а нападение «Колорадо» не создало достаточного количества моментов, чтобы списать поражение на что-либо, кроме собственной игры. «Иногда какая-то искра проскакивала. У тройки Дюшейна были какие-то моменты, но их было немного. Я согласен с тем, что мы не наработали на победу в той встрече», — признал наставник «Эвеланш» Джаред Беднар.
Однако в выездном матче с «Каролиной» денверцам сопутствовала удача. 28 сейвов голкипера Келвина Пикара и гол Микко Рантанена за 37 секунд до конца овертайма помогли «Колорадо» прервать серию из пяти поражений. У «Харрикейнз» ещё сохраняются теоретические шансы на попадание в плей-офф: за 18 матчей до конца регулярного чемпионата команда Билла Питерска отстаёт от кубковой зоны на восемь очков.
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Ягр ягодка опять
«Флорида» одержала шестую победу в семи последних матчах, обыграв в гостях «Анахайм», а главным героем у «пантер» вновь стал Яромир Ягр. 45-летний ветеран забросил решающую шайбу в матче, когда в середине второго периода у чужих ворот подкараулил ошибку защитника Джоша Мэнсона. Обокрав соперника, Яромир «на носовом платке» разобрался с голкипером Джоном Гибсоном.
Не трогайте судей!
Центрфорвард «Анахайма» Антуан Верметт получил 10 матчей дисквалификации за недавнюю атаку на линейного арбитра. В выездном матче с «Миннесотой» в третьем периоде при счёте 1:0 в пользу «уток» Верметт ударил клюшкой линейного арбитра Шандора Альфонсодо конца встречи.
Первоначально предполагалось, что Верметт пропустит три игры, но наказание неожиданно оказалось более суровым. 10-матчевая «отсидка» будет стоить форварду почти $ 100 тыс. невыплаченной зарплаты, и неудивительно, что Антуан принял решение обжаловать столь серьёзный штраф. Напомним, что в прошлом сезоне 20-матчевую дисквалификацию получил защитник «Калгари» Деннис Уайдман, ударивший клюшкой в спину лайнсмена Дона Хендерсона. Примечательно, что независимый арбитраж затем принял решение сократить дисквалификацию вдвое, однако к моменту этого вердикта Уайдман уже «отсидел» 19 из 20 игр. За лишние девять несыгранных матчей лига вернула ему удержанные деньги.
«Чикаго» почти не ждёт Шалунова
Вероятность приезда нападающего «Сибири» Максима Шалунова в «Чикаго Блэкхоукс», владеющий правами на российского форварда, составляет не более 10 процентов. Об этом в интервью The Athletic рассказал российский агент Шалунова Шуми Бабаев.
«Есть 10-процентный шанс, что «Блэкхоукс» подпишет Шалунова в ближайшем будущем. Если «Сибирь» отдаст нападающего в какую-либо команду, где он не хочет играть, есть вероятность, что он уедет в НХЛ. Но пока мы об этом не думаем, потому что переговоров с «Чикаго» не было. Это нормально, это бизнес. В стане «Блэкхоукс» знают, что у них происходит. Возможно, сейчас просто не самое подходящее время для того, чтобы Максим уезжал туда. Я и сам так считаю. Думаю, что «Чикаго» подождёт ещё пару лет, чтобы поговорить с Шалуновым, потому что реального места в составе для него там нет, все позиции заполнены. У них хорошая команда, хорошие хоккеисты. Он не хочет играть там в четвёртом звене», — сказал Бабаев. Ранее интересы Шалунова за океаном представлял Ролланд Хеджес, но в настоящее время Бабаев сам собирается стать сертифицированным агентом в НХЛ.
«В конечном счёте Шалунов хочет играть в НХЛ. Каждый солдат желает стать генералом — это все знают, и хоккеисты хотят играть в лучшей лиге в мире. В России — лига номер два. И если есть шанс выйти на более высокий уровень, им надо пользоваться. Это вопрос времени. Он точно будет там, но нужно быть терпеливым», — добавил Шуми.
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