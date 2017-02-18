500 передач Малкина и 10 процентов Шалунова

Бобровскому — победу, Малкину – юбилейную передачу

«Колорадо» прервал серию поражений

Ягр ягодка опять

Не трогайте судей!

«Чикаго» почти не ждёт Шалунова

Долго праздновать 1000-й рубеж результативности капитана «Питтсбурга»у «пингвинов» не было возможности. Уже спустя сутки после знаменательной победы над «Виннипегом» чемпионов поджидал «Коламбус»,ко встрече с которым «стальные» подошли в несколько ослабленном составе. В матче с «Джетс» травмы получили защитники(повреждение руки) и(сотрясение), и были отрезки, в которых «Питтсбургуа» недоставало сразу трёх игроков обороны, поскольку на скамейке штрафников находился ещё один оборонец —. «Это было сумасшествие. Адская игра, никто не ожидал, что придётся долго играть в четыре защитника. Но закончилось всё удачно», — сказал. На замену травмированным были призваны, но неопытность защитной линии во встрече с крепкими «Блю Джекетс» вызывала определённую тревогу.Голкипер «Коламбуса»справился со стартовым напором гостей, после чего «мундиры» смогли отодвинуть игру подальше от своих ворот, а со стартом второй двадцатиминутки и вовсе взяли в свои руки игровое преимущество. Достаточно быстро оно материализовалось в гол, когдаудачно сыграл на добивании после броскаПериодически хозяева запирали «Питтсбург» в его зоне, но недостаток усилий в завершающих моментах не позволил развить преимущество, а в одной из контратак «пингвины» сумели отыграться. Дальний выстрел защитника Коула оказался точным, а передача, который поучаствовал в этой атаке, стала 500-й в его карьере. За всю историю лиги он является 140-м хоккеистом, добравшимся до этой отметки, а если взять только российских легионеров, то Малкин – седьмой после Фёдорова, Зубова, Дацюка, Ковалёва, Гончара и Могильного. Что же касается клубного хит-парада, то здесь Джино – полноправный член «клуба великих», вместе с Лемье (1033 передачи), Ягром (640) и Кросби (633).Упорнейший третий период получился безголевым, а в овертайме удача улыбнулась «Коламбусу», победу которому принёс опытный. Бросок форварда стал 39-м для «Блю Джекетс» в этой встрече. «Очень здорово, что смогли выиграть у такого сильного соперника, да ещё и при родных переполненных трибунах», — отметил Дубински. «Игра была равная и очень плотная. У нас было несколько шансов, в которых мы могли заработать гол, но и соперник играл здорово, Мюррею пришлось нас выручать. Иногда такие обидные поражения случаются, но сегодня мы поработали неплохо», — сказалНа предыдущем матче «Колорадо» с «Баффало» присутствовала целая армия скаутов НХЛ, которые приехали посмотреть на игровые кондиции хоккеистов «Эвеланш», и в первую очередь на. Оба форварда вряд ли порадовали потенциальных покупателей: «лавины» ничего не забили, а нападение «Колорадо» не создало достаточного количества моментов, чтобы списать поражение на что-либо, кроме собственной игры. «Иногда какая-то искра проскакивала. У тройки Дюшейна были какие-то моменты, но их было немного. Я согласен с тем, что мы не наработали на победу в той встрече», — признал наставник «Эвеланш»Однако в выездном матче с «Каролиной» денверцам сопутствовала удача. 28 сейвов голкипераи голза 37 секунд до конца овертайма помогли «Колорадо» прервать серию из пяти поражений. У «Харрикейнз» ещё сохраняются теоретические шансы на попадание в плей-офф: за 18 матчей до конца регулярного чемпионата командаотстаёт от кубковой зоны на восемь очков.«Флорида» одержала шестую победу в семи последних матчах, обыграв в гостях «Анахайм», а главным героем у «пантер» вновь стал. 45-летний ветеран забросил решающую шайбу в матче, когда в середине второго периода у чужих ворот подкараулил ошибку защитника. Обокрав соперника, Яромир «на носовом платке» разобрался с голкиперомЦентрфорвард «Анахайма»получил 10 матчей дисквалификации за недавнюю атаку на линейного арбитра. В выездном матче с «Миннесотой» в третьем периоде при счёте 1:0 в пользу «уток» Верметт ударил клюшкой линейного арбитра