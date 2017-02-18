«Салават» не будет прятаться от «Ак Барса». Развязка «регулярки»

Кожевников: Сейчас «Салават» на «Ладе» разомнётся и пойдёт вперёд. Сражение с «Ак Барсом» будет классное.

Гуськов: Очень хорошо, что интрига живёт до последнего матча. Считаю, что все выступают честно и играют в меру своих возможностей.

Светлов: Для «Витязя» с турнирной точки зрения матч с «Адмиралом» уже не будет иметь никакого значения. В принципе, это относится и к «Динамо» с «Автомобилистом».

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» – заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпиони олимпийский чемпион, известный тренер: «Помешать могут команды, которые перед последней игрой находятся в восьмёрке, но висят на волоске, речь об «Адмирале» и «Куньлуне». Они будут играть с «Витязем» и московским «Динамо» соответственно. Собраться на одну игру может каждый. Если «Салават» проиграет «Ладе», а кто-то из них выиграет, то мы уже не увидим «зелёного дерби» в первом раунде плей-офф. Тогда уфимцы опустятся на восьмое место, и у них будут серьёзные проблемы — сразу же серия с «Магниткой».Годы идут, команды подравниваются, поэтому не вижу ничего особенного в том, что «Ак Барс» и «Салават» могут встретиться на ранней стадии. В любом случае обе команды рассчитывают на высокие места. Порой победа над сильным соперником на старте плей-офф прибавляет уверенности и эмоций».: «Здорово для болельщиков, что уже в первом раунде можно будет увидеть такое противостояние. Уфимцы, попавшие в плей-офф, как в последний вагон, будут показывать игру «от ножа». Для них плей-офф начался уже с последнего матча против «Ак Барса». Сейчас на «Ладе» разомнутся и пойдут вперёд. Сражение будет классное».: «Если посмотреть по таблице, то Казань занимает своё нормальное место, а Уфа дома не проиграет «Ладе». Поэтому соперником казанской команды в первом раунде плей-офф будет «Салават».: «Спартак» обыграл на выезде СКА, в игре с московскими «армейцами» красно-белые тоже могут удивить. Очень хорошо, что интрига живёт до последнего матча. А на стереотип, что победитель «регулярки» не берёт Кубок Гагарина, СКА точно не обращал внимание. Считаю, что все выступают честно и играют в меру своих возможностей. Просто кто-то расслабляется, а кто-то прибавляет в концовке чемпионата.Считаю, что ЦСКА и СКА без разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф. И «Йокерит», и «Витязь» — хорошие команды. «Витязю» в плане психологии легче, они и так впервые в своей истории пробились в плей-офф, им терять уже нечего. И Подольск может преподнести сюрприз. Сколько раз мы видели, что команды из нижней части таблицы выбивала фаворита. В этой восьмёрке лёгких противников нет, они все остались за бортом».: «Командам осталось провести по одному матчу, ЦСКА скорей всего удержит лидерство, если только «Спартаку» не проиграет. По большому счёту, тут главное не в том, с кем начинать плей-офф, для ЦСКА и СКА дело принципа — выиграть «регулярку». Это придаст команде психологическую уверенность. У «Витязя» и «Йокерита» разные стили игры, но они оба опасные соперники. Мало вероятно, что они пройдут ЦСКА и СКА. Хотелось бы, конечно, сенсации, но игр много. У «Витязя» очень хорошая и грамотная игра, но силёнок не хватит».: «Если учесть географию, то ЦСКА было бы интереснее сыграть с «Витязем», потому что надо будет ездить в Подольск, а для СКА предпочтительнее встретиться с «Йокеритом». Был у нас сюрприз, когда «Спартак» питерцев обыграл. Но я не думаю, что ЦСКА проиграет последний матч. Они сильнее «Спартака» и находятся в боевой готовности, так что играть в поддавки будет неправильно. ЦСКА сыграет в полную мощь, на сегодняшний момент они показывают хорошую игру. Они займут первое место.Будут ли обе команды обращать внимание на приметы? Все спортсмены суеверные, но не до такой же степени. Думать о том, чтобы специально проиграть, чтобы не занять первое место — не совсем правильно. Первое место в регулярном чемпионате — это почётно и престижно, это многое значит. На всех стадиях ты будешь иметь преимущество домашней площадки».: «Уступив «Югре», «Сибирь» очень усложнила себе задачу попадания в плей-офф. Тем не менее шансы остались. Сегодня все три команды будут делать всё, чтобы победить. Терять уже нечего. На любого соперника можно собраться, особенно когда очки жизненно важны. Не исключаю вообще любой исход на Востоке».: «Невозможно предугадать. У «Куньлуня» наиболее невыгодное положение — они играют на выезде с московским «Динамо». Но в то же время китайская команда неплохо выступает в гостях».: «Три команды, два места. И все эти коллективы играют на выезде. У каждого из них хорошие соперники: у «Куньлуня» — московское «Динамо», у «Адмирала» — «Витязь», который показывает хорошую игру, как и «Автомобилист». Для «Витязя» с турнирной точки зрения матч с «Адмиралом» уже не будет иметь никакого значения. В принципе, это относится и к «Динамо» с «Автомобилистом». Но не думаю, что при своих болельщиках они покажут плохую игру. Уральцы в последние годы попадали в плей-офф, но в этом году у них этого не получилось, поэтому они обязаны достойно завершить сезон при своих болельщиках».