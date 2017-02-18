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LIVE последнего дня «регулярки» КХЛ. Кто останется без плей-офф?

В последний день регулярного чемпионата КХЛ решится, какая команда из трио «Адмирал», «Куньлунь» и «Сибирь» не выйдет в плей-офф на Востоке.