LIVE последнего дня «регулярки» КХЛ. Кто останется без плей-офф?

17:06. ЦСКА в самом начале матча со «Спартаком» выходит вперёд. Шайба на счету Ничушкина. А в Петербурге Прохоркин забивает первый гол в ворота «Торпедо».
17:03. Неутешительная статистика новокузнецкого «Металлурга». «Кузня» завершила регулярный чемпионат КХЛ с худшей разницей шайб в истории. Разница шайб по итогам сезона составила «-97». До этого обладателем рекорда был подмосковный «Витязь», сезон-2008/09 команда завершила с разницей шайб «-91». Новокузнечане забросили всего 97 шайб в сезоне и стали первой командой в истории лиги, несумевшей преодолеть отметку в 100 голов.
17:00. Ну что, начинается всё самое интересное! Третий период в Екатеринбурге и игры в Подольске и Москве. На кону — две путёвки в плей-офф. Одна команда будет лишней.
16:50. «Салават Юлаев» выиграл у «Лады со счётом 4:2 и в первом раунде плей-офф сыграет с „Ак Барсом“. „Зелёное дерби“, красота!
16:45. Всё готово к матчу между московским «Динамо» и «Куньлунем». Ровно в 17:00 мск стартуем!
16:40. 1:0 выигрывает «Сибирь» после двух периодов. И совсем скоро стартуют важнейшие для новосибирцев матчи в Москве и Подольске.
16:35. Совсем рассыпалась в Ханты-Мансийске «Югра». Проигрывать дома со счётом 0:4 «Кузне» просто непозволительно.
16:25. Тем временем «Сибирь» усилиями Миловзорова открыла счёт в матче с «Автомобилистом»! Смотрели повтор на предмет офсайда, но его не было.
16:20. Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на последний матч «регулярки».
Если ЦСКА выигрывает в основное время, то становится первым.
16:15. Очень много удалений у «Сибири», силы покидают команду Андрея Скабелки. В то время как «Автомобилист» постоянно играет в большинстве.
16:10. Ничья 2:2 в Уфе, где «Салават» играет с «Ладой», еле долетевшей до столицы Башкортостана.
16:05. Стал известен стартовый состав команды СКА на матч с «Торпедо».
15:55. Второй период стартовал в Екатеринбурге! Пока не может забить «Сибирь».
15:50. «Салават» и «Лада» играют вничью — в Уфе уже 2:2. На данный момент пары складываются так, что в первом раунде нас ждёт «зелёное дерби».
15:40. Закончился первый период в Екатеринбурге! Счёт 0:0. «Сибирь» этот счёт не устраивает. В Уфе, тем временем, «Салават Юлаев» сравнял счёт, а «Кузня» уже три шайбы забросила в Ханты-Мансийске, но эти матчи на турнирную ситуацию уже не повлияют.
15:33. Только свой срок отмотал Скабелка-младший, как в тот же штрафной бокс присел Фёдор Беляков. Не то что забить, даже отодвинуть игру от своих ворот, сибиряки не могут.
15:29. А вот и проблемы у «Сибири». Алекей Скабелка, которого отец вернул в состав к сегодняшнему матчу, нарушил правила. Две минуты гости, которым кровь из носу нужно выигрывать, проведут в меньшинстве.
15:15. В Екатеринбурге счёт пока 0:0, и если не считать опасного выхода Евгения Артюхина на ворота — преимущество за командой Владимира Крикунова. Напомним, что «Автомобилисту» сегодня ничего не надо, но уральцы упорно создают моменты у ворота Дэнни Тейлора.
15:01. Начинается матч в Екатеринбурге! К этому моменту уже идут встречи в Астане, Ханты-Мансийске и Уфе. Везде ведут гости, но эти матчи ничего не значат.
15:00. У «Сибири» сегодня из-за травмы не играет Константин Окулов и это большая потеря для новосибирской команды.
15:00. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию последнего дня регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня решится не только, кто станет обладателем Кубка Континента, но и будут разыграны последние путёвки в плей-офф на Востоке. На две позиции — три претендента: «Адмирал», «Куньлунь» и «Сибирь». Новосибирцам для того, чтобы запрыгнуть в восьмёрку, нужно не только одержать победу над «Автомобилистом» в основное время, но и ждать, что кто-то из конкурентов не наберёт очков в своих матчах.