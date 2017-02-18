За кубком — с «чёрной меткой»? ЦСКА вновь первый в «регулярке»

Убить интригу за период
ЦСКА и СКА подошли к заключительному матчу «ноздря в ноздрю», если брать в расчёт набранные очки, однако по дополнительным показателям команда Дмитрия Квартальнова обходила петербуржцев, так что именно в руках ЦСКА было решить, кто же станет победителем очередного регулярного сезона КХЛ и получит таким образом своеобразную «чёрную метку»: победитель гладкого первенства ни разу не становился обладателем кубка Гагарина.
Четырьмя днями ранее «Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге, однако затем последовало поражение в Череповце. Завершить же неудачный сезон красно-белым предстояло московским дерби.
ЦСКА сразу обозначил твёрдое намерение победить. В одной из первых атак Семён Кошелев укрыл шайбу корпусом в чужой зоне, развернулся и бросил верхом по воротам. Валерий Ничушкин мастерски подкорректировал полёт шайбы – и счёт открыт. Однако буквально тут же Сергей Шмелёв восстановил равенство, перехватив шайбу на синей линии своей зоны и разобравшись с Сорокиным в режиме «один на один». Гол не вытекал из логики игры, а оставшиеся 17 минут периода обернулись для «Спартака» настоящим провалом. Кугрышев, Андронов, Мамин, Кошелев – и 5:1 в пользу «армейцев» к перерыву. Интересно, что в 17:00 стартовало 7 матчей, и в шести остальных за первый период было заброшено всего четыре шайбы. Зрителям в Москве подфартило со зрелищностью, за исключением болельщиков «Спартака».
Толпеко выскочил со скамейки, чтобы подраться
После перерыва рисунок игры не сильно изменился. ЦСКА продолжил контролировать шайбу, а «Спартак» — искать шансы для контратак. Маркус Свенссон, что неудивительно, остался на лавке, а его место в воротах занял Денис Синягин. Спустя 7 минут после начала второго периода счёт стал теннисным: Михаил Науменков просто набросил шайбу от синей линии в сторону ворот, и Синягин увидел её уже за спиной.
Взбодрили трибуны потасовкой Денис Толпеко и Артём Сергеев, причём Толпеко выскочил со скамейки, чтобы принять участие в драке. В результате спартаковец с мотивировкой «покинуть скамейку запасных» получил удаление до конца игры, а Сергеев отделался пятиминутным штрафом за драку и ещё двумя минутами за то, что был её зачинщиком. Голов до конца периода больше не случилось.
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Спокойная концовка в ожидании «Йокерита»
Учитывая счёт 6:1, последний период носил формальный характер. Однако для «Спартака» это была очень важная формальность: команда играла последний матч сезона, в следующий раз официальную игру красно-белые проведут только в августе. Так что спартаковцы постарались завершить неудачный сезон достойно. Шансы забить были, однако раз за разом Сорокин выручал команду и счёт остался прежним.
Таким образом, ЦСКА набрал 137 очков в регулярном чемпионате и завоевал третий подряд кубок континента. В прошлом сезоне команда Квартальнова стала первым победителем «регулярки», кому удалось выйти в финал плей-офф. Удастся ли сделать последний шаг на этот раз? 21 февраля матчем с «Йокеритом» ЦСКА начнёт новый поход за кубком.
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